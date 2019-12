L'Oroscopo dell'amore per i single di domenica 22 dicembre approfondisce le novità amorose a caccia di sorprese fulminee per i sentimenti. L'atmosfera diventa piccante e misteriosa con Luna in Scorpione che garantisce fascino da vendere mentre Sole in Capricorno regala una ventata di energia positiva e tanta voglia di costruire storie stabili.

Astri e oroscopo dell'amore

Ariete: una Luna nervosa potrebbe creare qualche attrito nella sfera amorosa e insieme a Marte sprigionare un calo di energia poco adatto per affrontare le nuove storie in modo audace come solo voi sapete fare.

Che ne dite di ricaricare le batterie?

Toro: gli influssi troppo misteriosi di Luna in Scorpione coinvolgono gli affetti in chiave troppo inquieta. Gli influssi lunari in opposizione potrebbero sprigionare alcuni ricordi che fanno male, ma da un lato gli astri invogliano a non tenere nascoste queste sensazioni nel serbatoio del cuore. Riviverli servirà ad arginarli del tutto.

Gemelli: Venere dall'Acquario promette amore anche se Mercurio dal Sagittario blocca un po' le novità amorose, come a chiedervi di adattarvi maggiormente a una situazione attuale che richiede un compromesso per evolvere in positivo.

Cancro: un po' a disagio con tutto e tutti, non rinchiudetevi in un isolamento proposto da alcuni pianeti in opposizione. Cercate nuovi stimoli che colorino la vita in modo positivo. Solo così queste sfumature arriveranno a toccare anche la sfera amorosa.

Leone: Luna e Marte remano contro e potrebbero farvi innervosire per un nonnulla. Qualche piccolo contrasto potrebbe sorgere con una persona che ritenevate speciale, ma che poi avete scoperto non essere all'altezza delle vostre aspettative.

Vergine: i raggi lunari vengono assorbiti dallo Scorpione e attuano una rigenerazione dell'inconscio utile per progredire in amore. Questi influssi scavano in profondità nell'anima, rimescolando le emozioni in modo costruttivo per ottenere poi maggiore consapevolezza dall'amore.

Luna in Scorpione nelle previsioni astrologiche

Bilancia: l'amore torna a sorridervi e Venere diventa complice di un approfondimento dei sentimenti più affettuoso ma al tempo stesso libero. Mercurio dal Sagittario propone splendide avventure a cui non potrete rinunciare.

Scorpione: Luna ancora nel segno apre uno scenario amoroso magnetico e molto intrigante per gli affetti. Anche se in caduta, l'astro d'argento vive in profondità un'emotività che rende più istintivi nei confronti delle novità sentimentali.

Sagittario: molto ottimisti, con Giove vicino emanerete una carica vitale positiva che risulterà quasi contagiosa per le persone che vi sono vicine. Mercurio nel segno fa approfondire nuovi incontri in modo molto intellettuale e valuterete con attenzione e perspicacia le novità.

Capricorno: la vicinanza dell'astro d'argento in sinergia con Plutone vi spinge ad andare alla ricerca di una comprensione reciproca basata sull'onestà e sulla fiducia.

Molto misteriosi e affascinanti, andrete dritto alla meta prestabilita ma attenzione a non farvi ossessionare da questo pensiero fisso.

Acquario: Marte, Luna e Venere collaborano insieme per facilitare l'avvio delle storie sentimentali. Influssi benefici, sottili, sensibili ma a tratti anche battaglieri, garantiscono una marcia in più per passare all'azione senza indugio.

Pesci: buone le sensazioni grazie a Luna che dallo Scorpione rende la sfera amorosa molto ricettiva agli impulsi esterni. Potrete captare alcuni atteggiamenti di una persona che vi ha rapito il cuore, intuendo anche le sue emozioni più nascoste.