L’Oroscopo di martedì 24 dicembre è pronto a rivelare come sarà questa vigilia di natale per ciascun segno. La Luna in Sagittario consentirà ai nativi di trascorrere le festività in compagnia tra l’allegria e molte sorprese. Occhio alle discussioni che potrebbero nascere in seguito a certi argomenti spinosi. La giornata sarà abbastanza ‘magica’ per quasi tutti. Sorprese in arrivo soprattutto per i nati dello Scorpione mentre i Bilancia accoglieranno degli ospiti. In seguito le previsioni giornaliere segno per segno.

L'oroscopo di martedì 24 dicembre: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: martedì che metterà a dura prova il vostro animo, tuttavia non vi lascerete mettere i piedi in testa. Chiedete aiuto per cucinare, non potete fare tutto da soli. Vi godrete una serata in lieta compagnia. Chi vive da solo si rilasserà davanti alla televisione. Purtroppo ci sarà qualcuno che dovrà lavorare anche in questo periodo.

Toro: sarete chiamati a risolvere un certo problema. Per il nuovo anno avete programmato ogni cosa, di mettervi a dieta, di risparmiare di più, di andare dal dentista, di trovare un lavoro migliore.

La serata sarà molto lunga ma anche divertente. Apprenderete un aneddoto interessante e riceverete un bel regalo che finirà per commuovervi.

Gemelli: se nei giorni scorsi c’è stato un problema con il coniuge o un familiare, sarà dimenticato proprio in questa giornata. La vigilia di Natale è sempre un momento magico e speciale, infatti potrebbero verificarsi alcuni episodi sorprendenti. In mattinata dovrete uscire per comprare il pesce, sinceratevi di non dimenticare niente.

Cancro: l’oroscopo si presenta positivo per quasi tutti i nativi. Sarete circondati dall’affetto familiare anche se alcune domande dei parenti potrebbero urtarvi. Sarà una vigilia serena, riscuoterete consensi tra i commensali grazie al cenone delizioso che preparerete. Qualcuno trascorrerà la notte in bianco per rimettere le cose a posto in vista del pranzo di Natale.

Non vedrete l’ora di scartare i regali.

Leone: le difficoltà delle scorse settimane saranno archiviate, in questa giornata penserete solamente a rilassarvi e a svagarvi in compagnia del familiari. Presto avrete la possibilità di ripartire, ma non dovrete mai demoralizzarvi. Sarà una bella vigilia ma evitate di fare lunghi viaggi.

Vergine: qualcuno vi regalerà qualcosa di inaspettato e vi sembrerà di tornare bambini. Una volta il Natale era veramente magico e per le vie si respirava un’atmosfera intensa. Coloro che saranno impegnati dietro ai fornelli ci metteranno tutto l’amore possibile e realizzeranno delle prelibatezze encomiabili. I più giovani trascorreranno la mattinata nel dolce far niente oppure a dare una mano in casa.

Bilancia: giornata molto tranquilla anche se in casa avrete ospiti.

Vi divertirete a trascorrere questa vigilia con le persone a voi care e a fine serata qualcuno si lascerà andare alla passione con il partner di sempre. Il prossimo anno sarà sfavillante, in giornata rifletterete su quello che vi ha regalato questo 2019. Tutte le preoccupazioni saranno estirpate.

Scorpione: riceverete una sorpresa bella e una brutta, tuttavia cercate di non dare a vedere la vostra delusione. Sarete l’anima della festa. Chi non festeggerà si dedicherà a lavorare o a guardare la televisione per tutto il giorno. Cercate di sorridere di più perché la vita è breve. Presto arriveranno dei risvolti inaspettati che coloreranno il vostro 2020.

Sagittario: cercate di non rovinare la giornata a chi ama la vigilia. Sforzatevi di sorridere e di essere socievoli. Riceverete delle chiamate e qualcuno vi contatterà sui social per farvi gli auguri di Natale. In arrivo delle gradite sorprese. Salute in ripresa ma attenzione all’indigestione. Evitate le abbuffate.

Capricorno: adorate il cenone della vigilia di Natale poiché potete abbuffarvi a più non posso. La tensione dei giorni precedenti andrà via e coloro che hanno avuto delle liti in famiglia si chiariranno. Salute in calo, cercate di non prendere troppo freddo.

Acquario: erano mesi che attendevate questa giornata, per voi il Natale è qualcosa di spettacolare anche se a volte fingete di non vedere l’ora che finisca.

Comunque sia, in mattinata dovrete uscire, occhio alle truffe tipiche di questo periodo. Fatevi dare una mano, fare le cose in compagnia è molto più gratificante.

Pesci: in arrivo un martedì importante e da trascorrere possibilmente in famiglia. Le coppie si riscopriranno più unite che mai, mentre i single rimpiangeranno un ex amore. Comunque sia, questa vigilia sarà divertente e riserverà molte sorpresine. Avrete molto da fare in cucina ma non sarete soli.