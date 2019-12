Prosegue l'appuntamento fisso con la rubrica riguardante le previsioni astrali. L'oroscopo per il giorno di Natale riserva una serie di colpi di scena e novità per tutti i segni dello zodiaco: infatti sarà un giorno pieno di gioia e di ottima compagnia per i nati sotto i segni dei Gemelli e del Toro, mentre arriverà l'attesissimo relax per Capricorno e Ariete, invece Bilancia soffrirà di forte nostalgia.

Previsioni astrologiche del 25 dicembre, segni da Ariete a Vergine

Ariete: dopo una stancante settimana lavorativa arriverà il momento giusto per trascorrere del tempo in tranquillità e totale relax assieme ai familiari e agli amici.

Toro: la giornata proseguirà per il verso giusto e la vicinanza delle persona care riuscirà finalmente a scacciare via i brutti pensieri.

Gemelli: il pensiero di un santo Natale trascorso in solitudine verrà immediatamente spazzato via dalla presenza di persone molto vicine a voi che hanno dimostrato di tenere molto alla vostra compagnia; sorriso sempre in primo piano.

Cancro: l'Oroscopo di mercoledì 25 dicembre ci dice che i nati sotto il segno del Cancro si mostreranno alquanto rancorosi verso i partner scostanti.

Leone: fortunatamente i grandi guadagni e le ingenti entrate economiche hanno permesso l'acquisti di regali per gli eredi e l'iniziativa sarà molto apprezzata.

Vergine: nonostante sia un periodo pieno di feste e di riposo, resterete concentrati e a breve sarete sommersi di lavoro, perciò un poco di riposo non guasterebbe.

Predizioni astrali di Natale, da Bilancia a Pesci

Bilancia: la felicità provata sarà in contrasto con un'immensa malinconia che non vuole lasciarvi; non continuate a darvi la colpa per errori passati ed irrimediabili.

Scorpione: non si celebrerà solo il Natale, ma anche l'ambito sentimentale che vi restituirà entusiasmo e voglia di vivere e sognare un futuro migliore con la vostra anima gemella.

Sagittario: mai essere acidi con coloro che vi vogliono bene, almeno il 25 dicembre.

Lasciatevi andare e mostrate sempre il meglio di voi.

Capricorno: le previsioni astrali di questo Natale rivelano un grande nervosismo nei confronti dei finti sorrisi di coloro con cui non avete molta affinità.

Aquario: i molteplici pensieri, i problemi e le preoccupazioni in ambito lavorativo, lasceranno spazio al desiderio di sfruttare la giornata per godersi un po' di pace e gioia in famiglia. Ciò vi darà una carica in più e quel pizzico di ottimismo per il futuro che vi aiuterà a trovare finalmente una via d'uscita.

Pesci: l'oroscopo quotidiano si prospetta alquanto positivo. Tantissime saranno le sorprese che vi lasceranno a bocca aperta e che vi faranno tornare un po' bimbi.