Oroscopo di Natale, mercoledì 25 dicembre, con previsioni per tutti i segni dello zodiaco. Sarà un giorno all'insegna della buona compagnia per il Toro e i Gemelli. Non mancherà un po' di meritato relax per l'Ariete e il Capricorno. Forte nostalgia, invece, per la Bilancia.

Oroscopo 25 dicembre, primi sei segni da Ariete a Vergine

Ariete: dopo un'intensa settimana di lavoro, ci sarà finalmente occasione per rilassarsi trascorrendo del tempo in famiglia sfogliando l'album dei ricordi.

Toro: si prospetta una giornata dove la vicinanza di amici e parenti riuscirà finalmente a scacciar via le vicissitudini sentimentali che state attraversando.

Gemelli: l'idea di un Natale in solitaria verrà subito spazzata via dalle presenza delle persone che, più di tutte, hanno dimostrato di tenere a voi; testa alta e sorriso stampato sul volto.

Cancro: l'oroscopo di mercoledì 25 dicembre evidenzia uno stato d'animo rancoroso nei confronti di un partner che dà l'impressione di allontanarsi sempre di più.

Leone: le maggiori entrate economiche, per fortuna, hanno permesso l'acquisto di qualche regalo in più ai vostri figli e l'iniziativa sarà molto gradita.

Vergine: nonostante le festività in corso, resterete concentrati sugli impegni lavorativi nei quali, a breve, vi immergerete; qualche ora di pausa, però, non guasterebbe.

Previsioni astrologiche del giorno di Natale, mercoledì 25 dicembre, da Bilancia a Pesci

Bilancia: la felicità che vi circonda andrà a porsi in netta contrapposizione con un sentimento di malinconia che non vuole proprio concedervi tregua; non continuate a rimproverarvi per epiloghi inevitabili.

Scorpione: avrete tutti i motivi per festeggiare; in amore ogni cosa sembrerà tornare al giusto posto, restituendovi l'entusiasmo di un tempo e la voglia di sognare un futuro insieme alla vostra dolce metà.

Sagittario: non siate scorbutici con chi vi vuol bene; almeno a Natale, lasciate che tutte le vostre barriere cadano e fate in modo che la parte migliore di voi esca allo scoperto.

Capricorno: le previsioni astrali di questo mercoledì 25 dicembre sottolineano una profonda insofferenza verso i finti sorrisi presenti sul volto di chi non ha mai fatto mistero della poca affinità nei vostri riguardi.

Aquario: i pensieri di lavoro lasceranno spazio al desiderio di godersi un clima di serenità famigliare che vi donerà un po' più di ottimismo per il futuro; scorgerete finalmente una via d'uscita.

Pesci: l'oroscopo del giorno sembra tutt'altro che negativo; anzi, non si escludono sorprese talmente clamorose da lasciarvi a bocca aperta e farvi tornare, almeno per il giorno di Natale, un po' bambini.