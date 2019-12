L’Oroscopo del 25 dicembre 2019 è pronto a rivelare come sarà questa giornata di Natale per ciascun segno. Luna in Sagittario, ma in serata transiterà in Capricorno. Si prospettano 24 ore di recupero. I nati nel segno dei Gemelli avranno delle cose da fare, mentre i Bilancia non dovranno trascurare l’amore. In seguito le previsioni giornaliere segno per segno.

L'oroscopo di mercoledì 25 dicembre: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: le previsioni astrologiche annunciano un mercoledì in cui le relazioni saranno al centro di un discorso molto importante.

Vivrete un Natale interessante, ma il fisico ne uscirà abbastanza provato dai troppi eccessi. Cercate di non esagerare con i dolci e soprattutto con gli alcolici.

Toro: non vedete l’ora che le feste finiscano, siete già stufi di tutto questo caos che si respira all'interno delle mura di casa. Nonostante sia un periodo di riposo, vi sembra di sgobbare più del solito. Arriverete spossati in serata e dovrete sistemare molte cose. Fisico in calo, non prendete freddo.

Gemelli: Luna in opposizione. In mattinata avrete delle cose da fare, magari cucinare o pulire la cucina.

Nel pomeriggio cercherete di rilassarvi anche se avrete da portare a termine ancora alcuni compiti o lavoretti. Tenete duro, tra poco tutto questo andirivieni finirà e potrete dedicarvi alle vostre cose.

Cancro: giornata abbastanza positiva da dedicare agli affetti personali. Chi lavora anche in questo periodo si sentirà scoraggiato. Era tutto più semplice una volta, quando i problemi erano delle cose di poco conto. Relax in serata, la vostra mente ha bisogno di una vacanza lontano da tutto e tutti.

Leone: avete bisogno di starvene da soli, tutto questo caos non vi piace. Sarà un mercoledì frenetico, non avrete un attimo di respiro. In questi giorni avete riflettuto su ciò che volete realizzare a partire dal prossimo anno. In giornata riceverete degli auguri molto graditi.

Vergine: in arrivo un bel Natale.

In questa giornata di festa vi ritroverete a dialogare via social con una serie di persone. I single avranno modo di approfondire una nuova conoscenza. Non si escludono scenate di gelosie, ma cercate di mantenere la calma ed evitate di offendere il partner.

Bilancia: da tempo portate avanti un certo progetto e questo periodo natalizio vi consentirà di ragionarci sopra senza troppe distrazioni. L’amore va curato giorno dopo giorno, non trascurate il partner e cercate di essere presenti. In arrivo un 2020 ricco di cambiamenti.

Scorpione: state attraversando un periodo traballante, siete provati e scocciati. Coloro che lavorano andranno in vacanza a gennaio. Quelli che sono a riposo sono pieni di impegni e non riescono a trovare un momento di relax. Attenzione allo stress mentale.

Sagittario: anche questa sarà una giornata più che valida grazie all'influsso lunare.

Questi sono momenti perfetti per la riflessione interiore, ma anche per portare avanti determinati progetti. Qualcuno sogna di cambiare vita, di trasferirsi altrove. Sfruttate la vostra creatività per incrementare le entrate nelle prossime settimane.

Capricorno: in serata Luna nel segno. Ancora dovrete digerire il cenone del giorno prima, tuttavia anche il pranzo di Natale sarà stellare. Avete preso un po’ di peso ma vi siete ripromessi di mettervi a dieta da gennaio. Uscite per una bella passeggiata, farà bene al corpo. In arrivo un Santo Stefano magnifico.

Acquario: la vostra mente sarà molto provata a causa degli eccessi della sera precedente.

Tutto ciò finirà per influire negativamente anche sul vostro corpo. Approfittate delle vacanze per rimettervi in forma anche se non sarà molto facile.

Pesci: l'atmosfera del Natale vi rende allegri e spensierati. Tuttavia, vi aspetta una mattinata abbastanza impegnativa, avrete delle cose da sistemare in casa. Tra auguri e regali, la giornata volgerà presto al termine. Bene i sentimenti fino alla fine dell'anno.