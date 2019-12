Le previsioni zodiacali di sabato 28 dicembre ci informano sulla classifica dei dodici segni per quanto riguarda l'amore.

Il Sagittario si aggiudica la prima posizione, davanti all'Ariete e al Cancro, mentre i Pesci risultano essere il fanalino di coda.

La classifica dall'Ariete ai Pesci

1^ posizione, Sagittario: sarete irrefrenabili, tutto ciò che farete risulterà essere molto gradito al vostro partner. Continuate così e la giornata finirà in modo particolarmente elettrizzante.

2^ posizione, Ariete: la situazione amorosa risulterà particolarmente coinvolgente, la vostra dolce metà non aspetta altro e ve lo sta facendo capire.

Sfruttate al meglio i tanti benefici della giornata

3^ posizione, Cancro: sarà una giornata positiva, la vostra relazione uscirà rafforzata da alcune prese di posizione che avete voluto imporre a tutti i costi. Il partner è al settimo cielo.

4^ posizione, Vergine: vi inventerete qualcosa di molto stimolante per ravvivare il vostro rapporto. Riuscirete in pieno a soddisfare le complicate esigenze del vostro partner.

5^ posizione, Bilancia: sfruttate le belle opportunità che la persona amata vi servirà sopra un piatto d'argento.

Oggi l'occasione è propizia, lo sapete anche voi che difficilmente ricapiterà.

6^ posizione, Gemelli: sarà una giornata particolarmente tranquilla, la vostra serenità la trasmetterete al vostro partner. La serata sarà particolarmente indicata per deliziare la vostra dolce metà con le attenzioni che merita.

7^ posizione, Scorpione: supererete qualche litigio mattutino che vi potrebbe mettere di cattivo umore. Il resto della giornata scorrerà in maniera serena. Serata imprevedibile.

8^ posizione, Capricorno: tenete molto al vostro rapporto sentimentale, cercate di farlo capire in maniera netta alla vostra dolce metà. Non vergognatevi di esternare i vostri sentimenti.

9^ posizione, Leone: avete un po' di nervosismo senza motivi particolari. Il partner saprà allietare i momenti di difficoltà. Cercate solamente di metterci anche del vostro e lentamente supererete tutto.

10^ posizione, Toro: rapporti tesi con la vostra dolce metà. Non è colpa di nessuno in particolare, ma oggi la giornata va così. Non complicate ulteriormente ciò che già di suo non è affatto agevole.

11^ posizione, Acquario: la gelosia la farà da padrona, qualche vostro atteggiamento risulterà poco gradito al partner. Non alimentate situazioni che potrebbero essere al limite.

12^ posizione, Pesci: giornata estremamente negativa per i rapporti di coppia. Si potrebbe creare qualche rottura, almeno voi siate in grado di fermarvi per tempo.