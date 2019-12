L'Oroscopo dell'amore per i single dedicato alle sensazioni e alle opportunità sentimentali della Vigilia di Natale punta un riflettore sulle emozioni che volano grazie alla presenza di Luna e Mercurio in Sagittario. Una socievolezza spontanea e molto affascinante coinvolge anche gli altri segni zodiacali di Fuoco che potranno approfondire nuovi incontri amorosi in modo frizzante ed entusiasmante.

Di seguito le previsioni astrali segno per segno del 24 dicembre.

Nuovi orizzonti mentali nell'oroscopo di martedì

Ariete: la Luna dal cielo astrologico del Sagittario sorride all'amore e apre la mente a nuovi orizzonti sentimentali, mettendovi in contatto con il lontano. Che ne dite di regalarvi uno splendido viaggio dove potreste conoscere una persona speciale?

Toro: una storia che non riesce a prendere il volo è rimasta in bilico tra la delusione e la felicità. Questa situazione ha bisogno di una scrollata emotiva che solo Urano nel segno può regalare, quindi potreste fare mente locale e trovare le parole giuste per aprire il cuore in modo concreto e convincente.

Gemelli: la Luna in quadratura non gioca a favore dell'amore ma i suoi effetti un po' giù di tono vengono contrastati da una Venere in trigono che fa il tifo per voi. Via libera quindi all'approfondimento di nuovi amori che possano arricchirvi interiormente, evitando l'utilizzo delle bugie.

Cancro: inutile trovare scorciatoie. Dovrete fronteggiare l'amore con coraggio, affrontando una persona che vi ha colpito dritto al cuore e osando dimostrandogli tutto il vostro amore. Inutile tergiversare.

Leone: puntate in alto, senza paura e vincendo una quadratura lunare che quasi sfida a reagire ad alcune delusioni sentimentali. Ricordate che meritate di più dall'amore, quindi scrollatevi di dosso questa malinconia e procedete sulla strada dell'amore a testa alta.

Vergine: la dissonanza di Luna si fa sentire e pesa sugli affetti, sprigionando una malinconia che rende apatici.

Cercate di arginare una confusione mentale che trasforma il tutto in modo molto sognante, in bilico tra il reale e il surreale.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto sensibili e vitali, avrete Luna e Mercurio dalla vostra per Natale e approfondirete le novità amorose con slancio e grande entusiasmo. La vicinanza di Marte dallo Scorpione renderà il tutto molto eccitante. Via libera all'amore quindi, anche Venere è dalla vostra parte.

Scorpione: Marte regala sotto l'albero tanto fascino e magnetismo che saranno armi vincenti in mano a un segno così magnetico e battagliero. La vicinanza della Luna farà captare le mosse altrui anticipandole in modo quasi preveggente, così potrete concretizzare l'amore con maggiore audacia.

Sagittario: la Luna nel segno rende il modo di vivere più libero da costrizioni e compromessi.

L'influsso del satellite notturno approfondisce il bisogno di gestire da soli i propri spazi vitali, ma non è detto che non sarete affettuosi e socievoli. Anzi, Mercurio farà cogliere al volo interessanti opportunità.

Capricorno: un nuovo entusiasmo riempie il cuore e Giove garantisce il meglio per voi, insieme a Plutone e Saturno nel segno. Adesso che siete più sicuri e consapevoli, che ne dite di convincere chi amate a seguirvi?

Acquario: buona l'intuizione e un approfondimento mentale che fa approfondire la situazione amorosa in modo molto intellettuale, valutando i pro e i contro. Venere nel segno sprona all'azione, ma solo quando sarete sicuri di non fare il passo più lungo della gamba.

Pesci: Venere molto vicina al segno spalleggia Nettuno e regala un'apertura mentale molto comprensiva e bonaria. Saturno e Plutone propongono un cambiamento che siete restii ad affrontare. Lo farete solo quando avrete riflettuto sulle opportunità amorose in modo più concreto.