Nuovo appuntamento con l'Oroscopo, pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per la giornata del 27 dicembre. I nativi del Cancro vivranno fasi alterne in amore, mentre i Sagittario saranno sul punto di esplodere di rabbia. Nel dettaglio l'astrologia della giornata di venerdì e le previsioni astrali per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa giornata ci sarà un po' di disagio, poiché non vi sentite amati e non riuscite ad amare. La stanchezza delle feste vi ha messo fuori gioco e in alcuni casi potrebbe essere un problema serio e difficile da risolvere.

Magari avrete un grande bisogno di una pausa riflessiva. Massima prudenza per coloro che tornano a lavoro dopo la breve vacanza natalizia. Guardatevi le spalle, non azzardate quando non siete sicuri. Prestate poca fiducia nei confronti di persone appena conosciute.

Toro – La pazienza è una dote che proprio non avrete in questa giornata. Questo non è positivo, perché potreste negarvi la possibilità di fare nuove conoscenze o alleanze che potrebbero aiutarvi nel lavoro. In amore, il vostro entusiasmo è contagioso e riuscirete a dimostrare ciò che provate, anche a parole, poiché le persone amano molto sentirsi adulate, amate e coccolate.

È il vostro momento romantico: vivetelo in pieno.

Gemelli – Chi si avvicinerà a voi avrà sicuramente buone intenzioni. Se alcune coppie vorranno buttarsi in imprese più grandi di loro, dovrebbero sapere che poi non si può più tornare indietro, quindi prima di fare un azzardo riflettete con calma. Cercate di ridimensionare i vostri progetti e di non trasformare questa giornata in rimproveri e musi lunghi. Talvolta litigherete con i colleghi come non era mai successo.

Previsioni di venerdì 27 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questa giornata non lasciatevi esasperare dal lavoro, almeno non ancora. Prendetevi tutto il tempo per riflettere, rifinire, aggiustare e costruire, fate una cosa alla volta e tutto andrà bene. In amore avete delle fasi alterne: una molto divertente, quasi poetica ed emozionante, l’altra come se tutto fosse bloccato e non riuscite ad andare né avanti, né indietro.

Consideratevi fortunati nella prima parte e siate pazienti nella seconda.

Leone – Se avete qualcosa da chiarire con il partner, fatelo immediatamente. Non aspettate che sia la vostra persona amata a notare che in voi c’è qualcosa che non va. Certi rapporti non possono essere a senso unico e voi dovreste saperlo molto bene. Fate molta attenzione ad alcune scadenze, qualcuna potrebbe cogliervi alla sprovvista e potreste passare una giornata intera a inveire contro voi stessi. Non lasciatevi distrarre troppo dalla vita privata.

Vergine – In questa giornata non sperperate nella convinzione di fare affari, che di questi tempi non esistono neppure. Nessuno viene da voi a offrirvi soldi e nessuno fa niente per niente. La vostra timidezza dovrà sparire dal globo, così potrete rendervi conto di chi fidarvi sul serio.

In amore, se avete pazienza, avrete modo di scoprire tante cose sul conto del vostro interesse amoroso. Solo giorno dopo giorno si scoprono le sfumature inedite che alla fine andrete a valutare.

Predizioni giornaliere: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Il vostro lavoro, in questo momento, costituisce per voi un grande punto fermo. Per tale ragione non potete permettere che nessuno intralci i vostri piani. Ci sono enormi opportunità di carriera disponibili in questo momento. Assicuratevi di non buttarle via, ignorando la prospettiva opposta alla vostra attuale situazione. Interpellate l’avvocato del diavolo per affinare il vostro piano fino a un punto più alto.

Siccome amate aiutare qualcuno nei momenti di difficoltà, potrebbe essere questo il ruolo adatto per creare connessioni piacevoli e profonde con gli altri. L’allineamento astrale vi avvicina a un’altra persona a un livello profondamente intimo, che all'inizio potrebbe non essere per niente fisico.

Scorpione – Questo non è un buon periodo per coloro che devono cercare di mantenere stretti alcuni rapporti personali. A volte bisogna rassegnarsi a fare delle scelte che in futuro potreste rimpiangere, quindi in amore niente scintille. Molte spese vi tolgono l’entusiasmo che prima avevate provato, riuscendo ad accumulare un bel gruzzoletto con il quale poter tentare un investimento.

Cercate di non anticipare soldi a nessuno.

Sagittario – Sembra che in questa giornata e negli ultimi giorni abbiate accumulato tensione interna. Se qualcuno è abbastanza sfortunato da provocare la vostra rabbia, criticando voi o il vostro lavoro, potreste esplodere: c’è una tempesta in arrivo, cercate di resistere. Se siete stanchi della vostra relazione, potreste trarre vantaggio dalla configurazione planetaria del giorno per assicurarvi che il messaggio arrivi a destinazione, specialmente se la persona interessata sembra aver ignorato i vostri suggerimenti precedenti e molto ovvi. Sarete ispirati a dare al vostro partner un suggerimento così cristallino che non potrà ignorarlo.

I single, anche se hanno qualche appuntamento, di certo non sono disposti a sopportare i difetti altrui.

L'oroscopo di venerdì 27 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata dovete ingranare la marcia, soprattutto in campo lavorativo. Magari questi ultimi giorni festivi vi hanno un po' arrugginito e tante cose sono rimaste in sospeso. Date libero sfogo alle vostre ambizioni. Non datevi poca importanza come al solito, ma prendetevi ciò che vi spetta. In amore è in preparazione qualcosa di assolutamente unico. Qualcuno chiamerà e non potrete resistere alla chiamata di questa persona, pertanto si accenderanno le fiamme del cuore.

Le coppie con differenza di età evidente andranno alla grande, forse perché hanno più equilibrio e più voglia di mettersi in gioco, senza nulla da perdere.

Acquario – In questa giornata non fatevi troppe domande come al vostro solito, ma cercate solo di prendere il meglio che verrà da ogni cosa. Vivere la quotidianità con la persona amata è già qualcosa di meraviglioso, quindi vi basterà poco per essere appagati e sereni. Spesso l’umiltà vi ha bloccati in campo professionale e vi ha reso ciechi di fronte a delle opportunità, stavolta è diverso: sarete ben sintonizzati e non vi lascerete distrarre.

È importante che ragioniate con la vostra testa.

Pesci – Piccoli colpi di fortuna vi aiuteranno a superare gli ostacoli. Questa volta sarete assolutamente i primi a raggiungere il traguardo e forse gli unici, perché la fortuna unita alla vostra intelligenza è imbattibile. In amore avrete poca voglia di rapportarvi e relazionarvi, quindi farete un po' gli eremiti. La sicurezza che volete ostentare sarà presa come segno di ostilità e quindi saranno difficili gli approcci con i single. Prendete quello che di buono c’è, perché qualcuno disposto a sopportarvi è dietro l’angolo.