L'Oroscopo del 26 dicembre è pronto a rivelare che cosa accadrà nel giorno di Santo Stefano. Tale giornata vedrà i nativi dell'Ariete risolvere alcune questioni rimaste in sospeso. Per le persone del Leone ci saranno dei cambiamenti a livello professionale.

Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di giovedì e le previsioni segno per segno.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa giornata riuscirete a farvi le idee più chiare a proposito della vostra relazione e dei vostri sentimenti.

Sarete finalmente in grado di parlare apertamente a qualcuno che è al centro dei vostri pensieri da un po' tempo, quindi risolverete alcune questioni rimaste in sospese. Anche in campo lavorativo riuscirete a mettere in piedi alcuni progetti che, per paura, non avevate mai iniziato. Il coraggio ve lo daranno le persone che vi sono vicino.

Toro – Periodo in cui il ritmo lavorativo diventerà più serrato. Vi troverete a dover assolvere numerosi compiti che non avevate preventivato, ma che vi porteranno a concludere prima i vostri affari.

Le coppie consolidate vivranno un periodo molto sereno all'insegna del benessere e della comprensione. In fin dei conti, cercate di non esagerare con le uscite, il riposo è importante.

Gemelli – Periodo ottimo per stabilizzare un rapporto e crescere insieme. Potrete costruire qualcosa di importante con la persona che amate e che vi ama, senza paura. In campo lavorativo sarà un periodo che vi permetterà di continuare per la vostra strada. Gli indecisi avranno dei momenti di sconforto iniziale, ma alla fine troveranno una soluzione o qualcuno deciderà per loro.

Previsioni di giovedì 26 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Dopo un periodo dubbioso finalmente avete un po' di positività, ritrovando un pizzico di serenità e gioia. Di certo non andrà tutto liscio, però, saprete come comportarvi nei momenti di difficoltà e di tristezza, che potrebbero farvi compiere delle brutte azioni.

In campo lavorativo si presenteranno diverse opportunità, ma alcune non vi soddisfaranno perché non avrete ben chiaro le vostre idee. Chi ha già un progetto avviato dovrà cercare di impegnarsi e non lasciarselo sfuggire. Questo potrebbe essere quello che vi cambierà la vita e la posizione economica. Al momento, siete abbastanza in forma e non potete lamentarvi dell’armonia del vostro corpo e della vostra anima.

Leone – In questo periodo ci saranno dei cambiamenti a livello professionale ma ciò non vi impedirà di continuare per la vostra strada. Avrete numerosi progetti da realizzare che non possono essere abbandonati. In amore tutto procederà in maniera lineare. Qualcuno vi sceglierà perché ammaliato dal vostro modo di fare. Vari problemi amorosi saranno accantonati per lasciare spazio ai vostri bei progetti.

Vergine – Dovrete cercare di essere meno aggressivi, altrimenti rischierete di ferire e di fare soffrire i vostri cari. Nelle coppie ci saranno piccoli screzi, momenti di rabbia, discussioni, la maggior parte causati dalla famiglia o dai soldi oppure dagli amici gelosi. Anche se il vostro partner sarà geloso di ciò che pensate, insieme vivrete momenti molto belli. In campo lavorativo tutto procederà bene, un po' meno per il campo economico.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Giornata non adatta per discutere in amore, il partner potrebbe sentirsi messo da parte o semplicemente scontrarvi con i vostri amori del passato o di chi vi sta accanto.

Tutto ciò potrebbe rendervi nervosi. Dovrete affrontare la questione con calma. In campo lavorativo avrete successo, talmente tanto da compensare ciò che accadrà in amore. Sarà una strada in salita, quindi buttatevi in qualunque occasione e non abbiate timore o scrupoli.

Scorpione – Periodo di revisione. Dovrete affrontare alcuni conflitti interni ed esterni. Spesso siete così felici di perdervi nei vostri sogni da non concentrarvi davvero su ciò che sta accadendo nel mondo reale. Ma in questa giornata, le campane d’allarme che si riferiscono al lavoro o alle finanze, vi sveglieranno bruscamente.

Inutile farvi prendere da panico, sapete benissimo che scappare non fa altro che peggiorare la situazione.

Sagittario – La vostra leggendaria impazienza potrebbe giocarvi brutti scherzi. Avrete troppa fretta. Potreste aver cambiato le cose all'esterno, ma non la vostra personalità. Resistere alla tentazione di spazzare via tutto per ricominciare tutto da capo. Se lo faceste, in pochi mesi vi trovereste di nuovo al punto di partenza. Meglio pensare a un approccio migliore. L’energia planetaria creerà un’atmosfera perfetta per una notte di romanticismo, soprattutto se riuscirete a tenere sotto controllo le vostre emozioni quando il vostro interesse amoroso perderà la testa per voi.

Sorprese in arrivo.

L'oroscopo di giovedì 26 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata sembrerà che voi stiate per dare una dimostrazione della vostra testardaggine. Inizialmente potreste essere un po’ lenti, ma una volta iniziato sarà difficile farvi smettere. Tuttavia, non ci sarà nulla di terribilmente difficile nel fare modifiche necessarie. Concedetevi del tempo. Se sarete tentati di dipingere un’immagine più idilliaca di voi e del vostro stile di vita per convincere qualcuno uscire con voi, potreste fare un triste errore. La vostra menzogna non durerà a lungo, prima o poi la verità verrà a galla.

Tuttavia, se saranno davvero attratti da voi, non gliene importerà comunque.

Acquario – Giornata speciale, soprattutto per coloro desiderano programmare un futuro con molti orizzonti da esplorare, da soli o insieme alla persona amata. Non amate stare fermi, avete sempre il bisogno di programmare la vita. In amore, l’attuale energia planetaria v’incoraggerà a parlare con il vostro partner, non solo di convenevoli, ma anche delle vostre prospettive per il futuro. Alcuni di voi avranno la capacità di seppellire profondamente i problemi e di vivere la vita come se niente fosse. Questa strategia vi metterà di buon umore, ma non vi renderà mai felici e appagati.

Pesci – Cambierete la direzione nella vostra vita professionale. A volte sarà doloroso, ma dovrete pensarci bene e confrontarvi onestamente con le persone di fiducia. Scappare non è mai una buona soluzione. Raggiungerete presto il vostro traguardo, motivo in più per non mollare la presa. L’energia astrale creerà abbastanza scalpore nella vostra vita, soprattutto amorosa. Coloro che hanno una relazione dovrebbero uscire con il partner, divertirsi e fare nuove amicizie. I cuori solitari che sono alla ricerca di quel romanticismo perfetto, potrebbero trovarlo in un ambiente più intellettuale, conversando con coloro che hanno argomenti interessanti da discutere.