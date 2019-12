L'Oroscopo dell'amore di coppia di venerdì 27 dicembre punta un riflettore sul modo di amare di ciascun segno zodiacale e lo fa tenendo conto in particolare della presenza di Luna e Sole in Capricorno. L'affermazione della propria personalità viene influenzata dall'emotività lunare che emana luci e ombre nel rapporto, alternando espansività a riflessività nelle previsioni astrali segno per segno.

Un amore riflessivo nell'oroscopo di venerdì

Ariete: buona la comunicazione con Mercurio in trigono che propone uno scambio d'idee costruttivo per il rapporto a due.

Venere è in posizione benefica e amplia le vedute mentali a 360° gradi, rendendo il modo di amare più libero.

Toro: l'influsso solare e quello lunare dal Capricorno miscelano emozioni nuove in sinergia con Urano nel segno. Le sensazioni volano in coppia e dopo un esame approfondito della relazione a due potreste decidere di cambiare qualcosa, magari a caccia di emozioni più eccitanti.

Gemelli: i movimenti astrali sono discreti, anche se Mercurio in opposizione cerca di limitare le azioni e rallenta un po' le iniziative.

Piuttosto liberi e disimpegnati nel modo di amare, avrete Venere dalla vostra parte e potrete potenziare una carica affascinante che amplia la capacità seduttiva.

Cancro: attenzione a un'opposizione astrale di svariati pianeti che potrebbero produrre un calo di energie e un pessimismo negativo per l'amore. Mal tollererete alcuni atteggiamenti del partner e potreste chiudervi in voi stessi, evitando di attuare alcune iniziative benefiche per l'amore.

Leone: attenzione a non lasciarvi prendere da alcuni dubbi che potrebbero creare incertezza nel modo di amare. Mercurio, benefico dal Sagittario, garantisce splendide novità amorose, vincendo un'opposizione venusiana un po' pesante per i sentimenti.

Vergine: il bisogno di vivere le emozioni è grande in voi e un nuovo slancio più comprensivo nei confronti del partner viene impartito dalla congiunzione di Luna con Saturno che fa aumentare i dubbi e fa amare in modo più distaccato e razionale.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: piuttosto indecisi con Luna e Sole in quadratura, la vitalità che vi è consona viene un po' offuscata dall'emotività lunare. Luci e ombre si alterneranno nel rapporto, sprigionando un atteggiamento altalenante piuttosto capriccioso.

Scorpione: buona la presenza di Marte ancora nel segno, che garantisce una carica sensuale molto magnetica e affascinante. La vicinanza di Mercurio sarà benefica per aprire la mente a un modo di amare più profondo e introspettivo, anche se ancora un po' diffidente.

Sagittario: il modo di amare con Mercurio diventa più intellettuale e darete molto peso anche a ciò che dice il partner, soppesando le parole e filtrandole arginando un influsso nettuniano, che cerca di confondere un po' le idee. Saranno favoriti i viaggi.

Capricorno: Luna è nel segno e avvia un'introspezione approfondita dei sentimenti, facendovi sentire anche un tantino giù di morale. L'ideale saturniano si fa sentire e sarete molto esigenti nei confronti del partner, partendo da una maggiore criticità di voi stessi.

Acquario: amabili e molto aperti a ricevere amore, cercate d'investire anche le vostre sensazioni mettendo in atto uno scambio amoroso benefico per entrambi. Luna molto vicina cerca di elargire maggiore slancio nel vivere le sensazioni a due in modo più profondo e comprensivo.

Pesci: Sole e Luna, congiunti nella casa astrologica decima in sinergia con Nettuno, mettono in atto un'emotività eccezionale.

Le sensazioni nascoste a lungo nella profondità dell'anima saliranno a un tratto in superficie e il modo di amare diventa più turbinoso. Non abbiate paura dei vostri sentimenti.