L’Oroscopo di domenica 29 dicembre è pronto a rivelare che giornata sarà per ciascun segno zodiacale. Si prevede un dì molto speciale e rilassante, anche se i nati sotto il segno del Cancro dovranno darci un taglio con le polemiche. La Luna, in fase crescente, continuerà a stazionare nel domicilio dell'Acquario.

In seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo di domenica 29 dicembre: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: in questa domenica aspettatevi un chiarimento. Tutto tornerà ad essere più limpido rispetto alle precedenti giornate.

Sarà possibile godersi un po’ di riposo grazie alla ritrovata serenità mentale. Siate più disponibili.

Toro: domenica importante per i single che da tempo cercano l’anima gemella. Non sottovalutate gli incontri, datevi da fare e accettate qualche appuntamento. Il prossimo anno sarà intenso specialmente dal punto di vista sentimentale.

Gemelli: giornata rilassante, dopo una settimana faticosa potrete concedervi del meritato riposo. Qualcuno potrebbe farsi risentire dopo tanto tempo di silenzio, magari un ex o un parente lontano.

Con il coniuge potrebbe nascere una piccola discussione dovuta a motivi economici.

Cancro: cercate di fare meno polemiche e di essere più accondiscendenti. I single sprizzano fascino da tutti i pori ed avranno ottime chance di fare delle nuove ed interessanti conoscenze. Chi è in coppia dovrà tenere sotto controllo la gelosia perché bisogna imparare a fidarsi dell’altro. Uscite in serata.

Leone: giornata molto tesa a causa di alcune incomprensioni nate nei giorni precedenti. Dovrete affrontare una questione pungente che scatenerà malumori all’interno delle relazioni. Il fisico sarà un po’ fiacco poiché vi siete lasciati andare fin troppo. In vista della fine dell’anno sarete un pochino ansiosi.

Vergine: in amore ci sarà da fare chiarezza su certe faccende. Sfruttate il vostro acume anche nelle questioni familiari, avrete l’impressione che vi stiano nascondendo qualcosa.

Sarete indaffarati con i preparativi del Capodanno.

Bilancia: appuntamenti passionali per i cuori solitari. Qualche situazione finalmente si sbloccherà. Arriveranno delle buone notizie anche per le coppie sposate o per quelle che sognano di convolare a nozze al più presto. Con l’arrivo dell’anno nuovo crescerà l’agitazione.

Scorpione: sarà una giornata più che valida per i sentimenti. Coloro che nei precedenti giorni hanno litigato con un familiare o il coniuge, potranno rappacificarsi. Evitate di essere polemici, finirete per essere allontanati da tutti. L’umore sarà ancora basso, ma in serata tutto cambierà in positivo.

Sagittario: avrete voglia di 24 ore di silenzio assoluto, in casa e fuori ci sarà fin troppo chiasso per i vostri gusti. Dovrete darvi da fare per una festa, magari quella della fine dell’anno.

Preparatevi a brindare con una persona speciale.

Capricorno: l’oroscopo di domenica vi vedrà brillare grazie agli influssi astrali estremamente favorevoli. Dopo un periodo di stanchezza, finalmente tornerete vigorosi e positivi. Qualcuno si rimboccherà le maniche e magari porterà avanti un lavoro o un compito in vista del fatidico rientro.

Acquario: giornata importante e molto frenetica. Uscirete a fare shopping o spese casalinghe ma dovrete fare attenzione al portafoglio. Occhio anche a non prendere troppo freddo. Il fisico chiede maggiori cure, intraprendete un’attività fisica a partire da questa giornata.

Pesci: in arrivo una domenica abbastanza avvincente in cui mangerete a sazietà e vi tornerà il sorriso sulle labbra. Coloro che nutrono un sentimento per un collega o un amico di vecchia data, presto potranno dichiararsi.