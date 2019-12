L'Oroscopo dell'amore per i single del 28 dicembre permette di approfondire l'andamento dei transiti planetari, in particolare per chi è interessato all'avvio di nuove storie. Il sovraffollamento planetario presente in Capricorno garantirà un amore più stabile e profondo che si affaccia nella sfera affettiva in modo imprevedibile, grazie a un influsso uraniano che lambisce anche il Toro.

Di seguito le previsioni astrali dedicate a ciascun segno zodiacale.

Sentimenti e speranze sono sincronizzati nell'oroscopo di sabato

Ariete: serietà e disciplina nel modo di amare saranno garantiti dall'astro d'argento che rende le sensazioni sentimentali più seriose. Cercate però di approfondire ciò che è nascosto in fondo all'anima, svolgendo un lavoro di purificazione che sarà benefico per il progredire delle nuove storie.

Toro: l'incrocio di Luna e Urano in trigono promette nuovi incontri che nasceranno in maniera imprevedibile. Sono previsti quindi splendidi colpi di fulmine che folgoreranno in modo improvviso, animando con una scintilla eccitante la solita routine.

Gemelli: Venere è dalla vostra parte e sarete baciati dalla fortuna. Mercurio crea nuove opportunità, tutte da prendere al volo senza pensarci troppo sopra. La forza decisionale molto ferma di Urano in Toro vi sosterrà nelle scelte amorose.

Cancro: le prospettive amorose sono delineate ma stentano a prendere il volo a causa dell'opposizione di svariati astri in Capricorno che remano contro. La lungimiranza però non mancherà di certo e Urano mette in sintonia con una persona che vi ha colpito dritto al cuore.

Leone: attenzione a una tensione latente sprigionata dalla quadratura di Venere con Marte che rende le sensazioni troppo dirompenti e nascoste nella propria interiorità. Potrebbero sorgere discordie per questo modo di comportarvi troppo disarmonico, cercando di prendervi delle soddisfazioni solo voi.

Vergine: la Luna in Capricorno farà vivere l'amore in modo celato ed eviterete di entrare in contatto con alcune emozioni che arginerete, forse per la paura di soffrire. Una rigidità troppo eccessiva potrebbe precludervi l'approfondimento di emozioni dirompenti.

Previsioni astrali promettenti dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete in piena sintonia con la persona che vi ha colpito dritto al cuore e approfondirete i sentimenti in modo intelligente, trovando la strategia giusta per concretizzare il tutto in modo felice. Sarete molto bravi a tradurre le emozioni in parole dolci e suadenti.

Scorpione: Marte nel segno garantisce una sensualità quasi esplosiva. Le sensazioni amorose strariperanno come un fiume in piena e gli argini imposti dalla Luna che esorta a vivere le emozioni in modo più rigoroso, non riusciranno a contenere questo fluire emozionale impetuoso.

Sagittario: Mercurio diventa garante di nuovi amori che illumineranno la sfera amorosa in modo improvviso. Alcuni contatti potrebbero nascere in ambito lavorativo per diventare poi qualcosa di più profondo e sentimentale.

Capricorno: cercate di lasciare trapelare i sentimenti, riuscirete così a spianare la strada verso la concretizzazione dei progetti amorosi e lo farete con una consapevolezza più profonda che tiene conto anche delle sensazioni nascoste in fondo al cuore. Giove e Sole sono fortunatissimi nel segno.

Acquario: Venere promette un amore libero e sensazionale, solo Marte però mette a dura prova un modo di approcciarsi alle opportunità sentimentali troppo possessivo, come se imbrigliaste le emozioni per non esporvi troppo.

Attenzione che potreste soffrire se non riuscirete a incanalare bene questa energia dirompente.

Pesci: la sensibilità nettuniana diventa più comprensiva grazie ai pianeti presenti in Capricorno che avviano un'introspezione benefica sia per voi che per capire le sensazioni di chi vi sta di fronte. Come una "spugna di emozioni" capterete alcune informazioni intuitive per il progredire amoroso.