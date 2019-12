L'Oroscopo dal 30 dicembre al 5 gennaio spalanca le porte ad una settimana movimentata e avvincente. In tanti si prepareranno a salutare il 2019 e a dare il benvenuto al nuovo anno. Durante la settimana avremo la Luna crescente con il primo quarto che si verificherà venerdì. L'anno nuovo porterà una ventata di freschezza e speranza a molti segni zodiacali. I nativi di Cancro e Bilancia vivranno un Capodanno pieno d'amore. In tanti avranno modo di ripartire. Amore, lavoro, soldi, fortuna e famiglia saranno al centro delle previsioni astrologiche per questa settimana.

Previsioni dell'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - Avrete a che fare con una settimana piuttosto interessante. Gli ultimi giorni di dicembre porteranno caos e confusione, ma poi tutto questo lascerà il passo ad una rinnovata energia. L'umore sarà ballerino. Tra alti e bassi dovrete portare avanti il lavoro oppure una certa questione incresciosa riguardante la famiglia. Qualcuno si lascerà prendere dagli stati di nervosismo, per questa ragione sarà meglio restare in guardia. Il 31 attenderete con ansia l'arrivo dell'anno nuovo e parteciperete con interesse al conto alla rovescia poiché avete mille aspettative.

Le coppie avranno modo di trascorrere un Capodanno magico.

Toro - Gli ultimi giorni del 2019 saranno frenetici, dopodiché andranno via tutte le tensioni accumulate in questi ultimi mesi. L'amore ultimamente è molto fiacco, magari il regalo di Natale vi ha deluso poiché vi aspettavate di meglio. Durante questa settimana a cavallo tra i due anni, vi ritroverete a fare una serie di riflessioni. Finalmente capirete che per andare avanti sarà del tutto necessario sbarazzarsi delle zavorre negative. Quindi non ci sarà da stupirsi se eventuali problemi all'interno del rapporto di coppia troveranno una definitiva soluzione. Per quanto riguarda il lavoro o lo studio, presto anche le vacanze volgeranno a conclusione per cui sarà necessario accelerare un po' il passo e sfruttare questa settimana per mettersi al pari con i compiti o eventuali mansioni.

Gemelli - Attenzione alle gaffe indimenticabili di fine anno. Siete un segno socievole ed estremamente pettegolo, per cui trascorrerete il veglione di San Silvestro in lieta compagnia di amici o parenti. Vi divertirete tra balli e brindisi ma tenderete ad esagerare. I cuori solitari avranno modo di conoscere delle persone interessanti e qualcuno troverà persino l'amore. Tuttavia, soltanto nei prossimi mesi sarà possibile approfondire un sentimento. La salute sarà abbastanza precaria a causa degli eccessi di fine anno. Qualcuno tenderà ad esagerare con lo spumante e il troppo cibo.

Cancro - A Capodanno vi abbandonerete alla passione e l'amore sarà grande protagonista. Avete avuto un anno pieno di alti e bassi e vi augurate che nel 2020 sarà tutto migliore e bello. Negli ultimi giorni di dicembre dovrete combattere con un forte senso di spossatezza e una misteriosa sfortuna.

Tuttavia cercate di stringere i denti poiché con la fine del 2019 termineranno tutte quelle vicende negative che vi hanno tormentato negli ultimi 7 anni. L'oroscopo rivela che la settimana dal 30 dicembre al 5 gennaio sarà importantissima per stilare un programma dettagliato che vi aiuterà ad agguantare gli obiettivi che saranno prefissati per l'anno nuovo.

Leone - Settimana piena di impegni, in casa ci sarà molto da fare. Qualcuno prenoterà un appuntamento dal parrucchiere per un rinnovo del look in vista del conto alla rovescia di San Silvestro. I single under 30 che sceglieranno di scatenarsi in discoteca o in locali pieni di giovani, avranno modo di fare breccia nel cuore di qualcuno, ma attenzione ai rapporti fugaci.

Qualcuno dovrà fare attenzione a non esagerare con i brindisi. La parte finale della settimana la trascorrerete a cercare di rimettervi in forma e a recuperare la concentrazione. Presto bisognerà incominciare a fare sul serio sia nel lavoro che nello studio.

Vergine - I primi giorni della settimana partiranno in maniera eccellente ma nel weekend sarete molto provati. Cercate di non sforzarvi eccessivamente. In casa avrete da rimettere in ordine alcuni casini, chi ha dei figli rischierà di perdere la pazienza. Qualcuno organizzerà una festa, ma questo vi priverà di molto tempo libero. Avete bisogno di rilassarvi, non sovraccaricatevi di impegni.

Con il partner di sempre la tensione incomincerà a scemare anche se non mancheranno piccole discussioni. A dicembre avete vissuto alcune difficoltà con il denaro, ma per fortuna a gennaio avrete modo di recuperare qualcosa.

La settimana per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia - Trascorrerete la fine dell'anno in compagnia della persona amata e, a fine serata, si prevedono scintille sotto le lenzuola. Avrete modo di prendervi una pausa dal lavoro e di svagarvi. Finalmente potrete delegare ogni impegno senza pensare più a niente. Lasciatevi scivolare ogni problema di dosso. Il 2020 ripartirà con il piede giusto anche se qualcuno dovrà fare i conti con un po' di confusione mentale.

Nel weekend relax assoluto, avrete ben poca voglia di uscire e preferirete dedicarvi al dolce far niente. Possibili vincite al gioco.

Scorpione - Le previsioni astrologiche annunciano una settimana ricca di opportunità e di eventi. Non vedrete l'ora che le feste finiscano perché sarete fin troppo stanchi e svuotati. Da dicembre siete impegnatissimi e vi siete lamentati del mancato aiuto. Fatica doppia per chi ha dei figli piccoli dato che non sarà facile gestire questa settimana. Non saranno da escludersi delle visite a sorpresa, dunque non fatevi trovare impreparati. Coloro che hanno lavorato durante il periodo natalizio avranno modo di fare una vacanza da gennaio.

Sagittario - Gli ultimi giorni di dicembre ve li godrete rilassandovi davanti alla tv oppure riflettendo sulle cose da mettere in atto al più presto. Incomincerete l'anno nuovo pieni di buone intenzioni ma dovrete far slittare ogni proposito alla seguente settimana. Vi sarà pressoché impossibile mettervi a dieta o concentrarvi su lavoro o studio. Ci saranno delle transazioni economiche inaspettate e qualcuno farà un incontro d'amore ma dovrete fare molta attenzione alle tentazioni, specie se siete in coppia.

Capricorno - La sera di San Silvestro sarà piacevole e spensierata. Tutte le preoccupazioni saranno archiviate e attenderete l'anno nuovo con la speranza nel cuore.

Ci saranno ottime possibilità che succeda qualcosa proprio a Capodanno, una nascita, un incontro, una dichiarazione. Insomma, sarà una settimana speciale che difficilmente dimenticherete. Tuttavia cercate di fare attenzione alla guida. Nel weekend avrete la possibilità di riflettere sulle vostre condizioni economiche o lavorative. Qualcuno prenderà una decisione interessante.

Acquario - Sarete nostalgici. Il 2019 per voi è stato ricco di emozioni anche se ci sono stati dei problemi da superare. Tuttavia festeggerete con entusiasmo l'arrivo dell'anno nuovo poiché avrete intenzione di partire con il piede giusto.

Qualcuno avrà poca voglia di festeggiare, ma cercate di non rovinare le feste agli altri con il vostro carattere scontroso. Arriveranno delle novità economiche e familiari durante il mese di gennaio. Attenzione a non prendere troppo freddo altrimenti trascorrerete il fine settimana con l'influenza.

Pesci - Via libera alla dieta, ma dopo il Capodanno. Questa settimana sarà divertente e diversa dal solito. Riuscirete a spezzare la monotonia e qualcuno avrà persino l'opportunità di viaggiare. Occhio a certe amicizie, qualcuno sparla di voi alle vostre spalle. Nel weekend rispolvererete un vecchio hobby che, per via del poco tempo a disposizione, avete trascurato.

Vi prefiggerete degli obiettivi ma li attuerete solamente nelle prossime settimane dato che trascorrerete questi giorni a recuperare il vostro equilibrio psicofisico.