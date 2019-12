L'Oroscopo 2020 Cancro è ricco di novità e gli astri emanano i loro influssi portentosi, favorendo la fortuna nel lavoro e nell'amore.

Sarà un anno di rinnovamento e i pianeti benefici assicureranno maggiore coraggio nel dare una svolta decisiva sia alla sfera affettiva che a quella professionale. Certo alcuni imprevisti non mancheranno e renderanno il cammino amoroso piuttosto tormentato, ma la pazienza e la determinazione del Cancro saranno le armi vincenti per progredire con una consapevolezza in più.

Di seguito le previsioni astrali nel dettaglio.

Nuovi progetti all'orizzonte lavorativo nell'oroscopo 2020

Con posizioni planetarie favorevoli, i nati sotto il segno del Cancro brilleranno per intelligenza e creatività nel lavoro. Quest'anno sarà ricco di successi per questo segno che raccoglierà tutto quello che ha seminato con tanta pazienza e dedizione negli anni precedenti. Con Urano e Nettuno favorevoli brillerete di creatività e genialità.

Ci saranno molte opportunità per i Cancro in campo professionale e le idee o i progetti avranno quasi sempre un lieto fine.

Il nuovo anno proporrà nuove sfide e un cambiamento alle porte sarà tutto da prendere al volo, concretizzando i progetti tenuti da troppo tempo in cantiere. Ma per ottenere una serenità e un benessere tanto ambito, occorrerà che non molliate la presa, arginando alcuni dubbi e insicurezze che potrebbero scoraggiarvi. Plutone, Saturno e Giove in Capricorno remeranno contro, facendo sorgere ostacoli lungo il cammino. Ma basterà solo essere fermi nelle proprie convinzioni per vincere la battaglia. Soprattutto tra marzo e luglio, Saturno cederà e permetterà di prendere un po' di fiato. A dicembre l'astro saturniano e Giove passeranno in Acquario e tutto diventerà più lieve.

L'amore vola nelle previsioni astrali dedicate al Cancro

Il nuovo anno che si apre all'orizzonte darà tantissime opportunità ai nati sotto questo segno ed esalterà la loro grande dolcezza e la loro infinita sensibilità.

Il Cancro, proprio perché tanto sensibile spesso viene deluso e si abbatte. Nello stesso tempo però, grazie alla sua grande forza e determinazione, riesce a rinascere dalle proprie ceneri e diventare più determinato di prima nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Il 2020 in amore sarà l'anno della chiusura dolorosa di storie vecchie e logore, ma nello stesso tempo Nettuno in Pesci sarà benevolo e favorirà i nuovi rapporti che nasceranno sotto l'influsso della creatività e della fantasia. Voi Cancro vi avvierete verso un futuro ricco di storie affascinanti. Saranno favorite le relazioni con Pesci, Scorpione e Cancro grazie a un Nettuno in splendida forma. Meravigliose ed esaltanti storie d'amore prenderanno forma con Ariete, Capricorno e Bilancia anche se saranno ricche di conflitti. Invece le storie tra il Cancro e i nati sotto il segno della Vergine e del Toro andranno benissimo.

Anche per i single ci saranno nuovi amori in vista nel 2020. Non dovrete però abbandonarvi all'istinto ma ascoltare il vostro buon senso che vi ha sempre consigliato al meglio. Anche se vivrete emozioni intense non vi abbandonate completamente poiché alla fine potreste rimanere scottati. Analizzate bene la situazione e valutate il da farsi. Soprattutto a fine giugno, quando Marte in Ariete renderà impulsivi e potrebbe farvi perdere di vista la razionalità.

La storia giusta potrebbe presentarsi in qualsiasi momento, ma mettete sempre in conto che potrebbero sorgere degli ostacoli. A dicembre Giove e Saturno libereranno il campo dal Capricorno e porteranno una maggiore tranquillità ai nati sotto questo segno molto sensibile.