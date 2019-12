L’Oroscopo di giovedì 5 dicembre è pronto a svelare che giornata si defila per ciascun segno dello zodiaco. L’amore si sprigionerà per i nativi del Cancro mentre per i nativi del Leone si prospetta una giornata a dir poco luminosa. In seguito le previsioni segno per segno di questa giornata particolarmente interessante dal punto di vista astrale.

L'oroscopo giornaliero del 5 dicembre: le previsioni dei 12 segni

Ariete: non si escludono scontri in questa giornata di giovedì, qualcosa potrebbe andare storto.

Nei precedenti giorni ci sono stati dei litigi o delle incomprensioni da superare. In serata l’atmosfera si ammorbidirà. Fate attenzione alla guida.

Toro: in questo periodo la priorità va al lavoro. Le finanze nei precedenti mesi, sono state piuttosto scarse ed ora vi occorre un maggior supporto economico. Non trascurate l’amore, bisogna impegnarsi per garantirsi un futuro sereno e pieno di sentimento. Presto potreste realizzare un sogno nel cassetto, l'oroscopo di dicembre vi è favorevole.

Gemelli: dopo alcune giornate pesanti, si registra un recupero specie nel tardo pomeriggio.

Coloro che hanno vissuto delle rotture potranno voltare pagina e aprirsi ad un eventuale nuovo amore. La salute sarà in rapido miglioramento.

Cancro: l’oroscopo di giovedì 5 dicembre favorisce i sentimenti e il recupero psicofisico. Dopo settimane di malinconia e malumore, finalmente tornerà il sereno per quasi tutti i nativi. Nel lavoro dovrete impegnarvi di più specie se desiderate avviare una nuova impresa o raggiungere la vetta del successo.

Leone: previsioni luminose per i nativi di questo segno.

L’amore sarà nell’aria e chi prova un sentimento sarà ricambiato. Giornata interessante per stilare la lista dei buoni propositi del 2020. Favorite anche le diete.

Vergine: dovrete fare attenzione perché questo giovedì vi riserverà delle insidie. In casa ci sarà una situazione da sistemare. Rimandate eventuali commissioni ad un altro momento più propizio.

Bilancia: avrete modo di risolvere qualsiasi incongruenza lavorativa e in amore ci sarà maggiore unità. I cuori solitari da tempo attendono l’anima gemella in quanto sognano di trascorrere le festività natalizie in compagnia.

Tenetevi alla larga dai pettegolezzi.

Scorpione: momento interessante per portare al termine una mansione. Sul piano sentimentale ci saranno dei dubbi da superare. In famiglia qualcuno avrà bisogno di una mano.

Sagittario: da tempo state vivendo una situazione particolare. In questa giornata le previsioni astrologiche spingono ad un chiarimento. Se qualcosa non funziona più da tempo, andrà tagliato entro la serata. Sarete sotto pressione, ma non si escludono sorprese.

Capricorno: giornata piatta e senza risvolti importanti da segnalare.

Da un po’ di tempo siete annoiati e al contempo preoccupati. In serata vi aspetta un po' di relax davanti alla tv.

Acquario: giovedì piatto e privo di complicazioni e qualcuno potrebbe fare i salti di gioia davanti ad una notizia inaspettata. Cercate di prestare ascolto ai famigliari o al partner. Nelle coppie sposate tornerà la voglia di fare progetti.

Pesci: giornata emozionante, ma non per tutti. I single si ritroveranno a valutare una proposta curiosa. A tavola sarà meglio non esagerare con le pietanze.