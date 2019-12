Nella settimana dal 30 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 troviamo la Luna viaggiare dal segno dei Pesci, dove stazione Nettuno, a quello del Toro, dove vi è Urano in retrogradazione. Plutone, Saturno, Venere e Giove saranno nell'orbita del Capricorno mentre il Sole sarà sui gradi del Capricorno. Infine, il Nodo Lunare stazionerà in Cancro e Marte assieme a Mercurio continueranno il loro domicilio in Scorpione. Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario e Vergine, meno rosee per Toro ed Ariete.

Toro ombroso

Ariete: sfacciati. L'impulsività e la sfacciataggine potrebbero essere di casa in questa settimana per i nati Ariete che, con ogni probabilità, diranno e faranno ogni cosa che gli passerà per mente senza badare alle conseguenze.

Toro: burberi. L'umore presumibilmente non sarà dei migliori e la loro indisposizione nei confronti del prossimo sarà ancor più evidente con la partecipazione alle feste di questi giorni.

Gemelli: famiglia d'origine. Il focus settimanale dei nati Gemelli sarà, c'è da scommetterci, orientato su una vicenda familiare dove è stata richiesta la loro presenza per venirne a capo.

Cancro: oziosi. La voglia di mettersi in gioco in questa settimana a cavallo tra il 2019 ed il 2020 potrebbe essere ridotta al lumicino, tanto che saranno molti i nativi che preferiranno starsene in panciolle gustandosi la loro serie tv preferita.

Shopping per Vergine

Leone: amicizie. In questa settimana i nati Leone vorranno presumibilmente accantonare le noie quotidiane a fronte della spensieratezza e del divertimento assieme agli amici di sempre.

Vergine: shopping. Viste le ottime finanze che lo Stellium nel loro Elemento sarà lieto di porre nel cammino nativo, saranno molti che sceglieranno di gratificarsi con una sessione di shopping assieme all'amato bene.

Bilancia: stressati. Molte incombenze legate alle festività graveranno sulle spalle dei nati Bilancia e tale imponente carico di responsabilità potrebbe stressarli oltremodo.

Scorpione: egoisti. Soli o in coppia il duetto Marte-Mercurio ancora per poco nel loro segno potrebbe stimolare l'indole egoistica insita nelle peculiarità del segno e, come inevitabile conseguenza, suscitare le ire di partner e figli.

Sagittario energico

Sagittario: energici. Il bottino energetico fornito dai Pianeti sarà probabilmente stracolmo e tale abbondanza di forze verrà, a ragion veduta, orientata dai nativi verso le faccende professionali sebbene la maggior parte delle persone preferisca godersi le festività.

Capricorno: poliedrici. Lo Stellium di Terra porrà presumibilmente nel cammino dei nativi svariate opportunità che non perderanno tempo nel cogliere al volo, ricevendone ottimi 'frutti' economici in cambio.

Acquario: dubbiosi. Le scelte dell'ultimo periodo potrebbero essere passate al vaglio questa settimana, specialmente tra la notte di San Silvestro e Capodanno, ma tornare indietro non sarà più possibile.

Pesci: letargici. Farli scostare dalle mura di casa sarà un'ardua impresa che il partner e gli amici non intenderanno intraprendere.

A parte il weekend, che risulta abbastanza sereno, le altre giornate sarà bene che frenino la lingua onde evitare di 'ferire' qualcuno.