Il mese di dicembre ha appena avuto inizio, vediamo quali sono secondo il presagio degli astri e delle stelle i segni più fortunati dell’ultimo mese dell’anno. È un momento vantaggioso per i Gemelli, che recuperano la grinta e le energie, concludendo il 2019 alla grande. Invece sarà un mese produttivo per la Vergine in ambito lavorativo, e anche l'amore sarà al top. Al contrario l'Ariete, così come la Bilancia, vivranno un mese decisamente sottotono. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo del mese di dicembre 2019 da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute e la classifica dei segni top e flop.

Segni top, dicembre 2019

Toro: il nuovo mese inizia con una notevole recupero fisico per il segno. Per tutta la durata di dicembre i nati sotto questo segno potranno beneficiare di una potente energia. Grinta e voglia di fare non mancheranno e vi aiuteranno a superare al meglio i piccoli ostacoli che potrebbero presentarsi sul lavoro. È un momento molto importante per i sentimenti, c'è serenità all'interno dei rapporti di coppia e voglia di fare progetti per il futuro. Gli incontri sono favoriti.

Coloro i quali sono alle prese con situazioni di tipo legale, come una separazione, potranno trovare una mediazione e trascorrere in tranquillità le festività.

Gemelli: a dicembre Giove smette di essere in opposizione, dunque il segno può recuperare in particolar modo per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Sarà un mese vantaggioso per le trattative, si potrà ottenere qualche soddisfazione in più. Le stelle vi sorridono per quanto riguarda l’amore, ci sarà complicità all'interno del rapporto di coppia e le storie nate da poco acquistano sempre maggiore importanza.

Anche gli incontri sono favoriti. A partire dalla seconda metà del mese le stelle lasciano inoltre prevedere un buon recupero fisico.

Leone: questo 2019 si conclude all'insegna del romanticismo e della passionalità per il segno, che potrà vivere forti emozioni in ambito sentimentale. Gli incontri sono favoriti per i single. Anche chi vuole rimettersi in gioco dopo una separazione, sarà favorito. In ambito lavorativo occorre prendere una scelta, costerà fatica e nervosismo, ma alla fine avrete le vostre soddisfazioni.

Dal 21 del mese ci sarà un buon recupero fisico. Sono giornate interessanti per organizzare un viaggio o una gita fuori porta.

Vergine: con Giove, Saturno e Urano in posizione vantaggiosa, sarà un dicembre vantaggioso per il segno, tanto in ambito lavorativo che in amore. È un momento produttivo in ambito professionale, ideale per avanzare delle proposte o presentare dei progetti. I lavoratori indipendenti o coloro che gestiscono un’azienda potrebbero incrementare le entrate. Anche i giovani e gli studenti sono favoriti.

In amore torna la serenità, le problematiche dei mesi precedenti sembrano solo un lontano ricordo e ci si potrà dedicare al partner e alla famiglia. Favoriti gli incontri.

Scorpione: il segno rinasce durante il mese di dicembre, le stelle hanno dei fantastici piani in serbo per lo Scorpione. L’amore sarà il grande protagonista, vi sentite romantici e passionali, pronti a farvi in quattro per veder sorridere le persone che amate. Gli incontri sono favoriti, le relazioni che nascono entro la fine del 2019 si riveleranno importanti per il futuro.

In ambito lavorativo, con Marte favorevole, alcune situazioni si sbloccano e arrivano delle soddisfazioni in più.

Sagittario: nonostante l’uscita di Giove dal segno, gli influssi di Marte vi favoriranno in ambito lavorativo, portando al conseguimento di belle soddisfazioni. Chi desidera concludere una trattativa, un acquisto o una vendita ha ottime probabilità di riuscita. Sarà un dicembre vantaggioso per parlare di sentimenti, non abbiate paura e aprite il vostro cuore. Grinta ed energia non mancheranno, soprattutto a fine anno.

Capricorno: è un momento vantaggioso per il lavoro. I nati sotto questo segno avranno la possibilità di cambiare alcune situazioni rivelatesi controproducenti o che non vanno più bene. Anche in amore le cose vanno bene, c’è serenità nei rapporti di coppia e le stelle favoriscono gli incontri. Il consiglio degli astri è quello di concedere maggiori attenzioni al corpo, così da favorire anche un recupero fisico.

Pesci: quello appena iniziato sarà un mese vantaggioso per il segno, che soprattutto in ambito lavorativo si prepara a riscuotere grandi soddisfazioni. È tempo infatti di raccogliere quanto seminato, qualcuno potrebbe anche avere un aumento delle entrate.

In amore si recupera, chi è alla ricerca di chiarimenti, potrà trovarli già durante la prima metà del mese e trascorrere in armonia le festività natalizia. Le stelle avvantaggiano i single alla ricerca di nuovi incontri, soprattutto durante le giornate conclusive di dicembre.

Segni flop

Ariete: l’ultimo mese dell’anno sarà caratterizzato da alti e bassi per il segno. Le prime due settimane di dicembre in particolar modo saranno alquanto faticose per il fisico. Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi fastidi. La sfera lavorativa richiederà tutto il vostro tempo e le vostre energie, impedendovi di dedicarvi come vorreste al partner e alla famiglia.

Recupero durante le ultime giornate dell’anno.

Cancro: il mese di dicembre rappresenterà un banco di prova per il segno che sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo che la sfera sentimentale, vivrà diversi momenti sottotono. Il consiglio degli astri è quello di muoversi con cautela, evitando decisioni affrettate ma soprattutto limitando le polemiche e le critiche. Durante la seconda metà del mese gli influssi positivi di Marte favoriranno un recupero, in particolar modo per quanto riguarda il fisico.

Bilancia: il 2019 si conclude con non poche incertezze per il segno. Le questioni di tipo lavorativo sembrano portare diverse preoccupazioni, c’è una situazione di disagio e di insoddisfazione qualcuno potrebbe decidere di cambiare impiego.

La tensione accumulata non potrà non compromettere i rapporti sentimentali e interpersonali. Il segno farà fatica ad esprimere le proprie emozioni, allontanando le persone care. Anche la salute psicofisica Potrebbe risentirne, qualcuno accuserà fastidi fisici come emicrania o dolori allo stomaco.

Acquario: la prima metà del mese riserverà non poche preoccupazioni al segno, soprattutto in ambito sentimentale. Non mancheranno infatti i momenti sottotono, in cui lo stress e il nervosismo potrebbero accendere discussioni con colleghi o superiori. Sarà un periodo vantaggioso per il fisico, ma sarà bene non abusare dell’energia ritrovata.

Serenità in amore.