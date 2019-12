L’Oroscopo del 6 dicembre è pronto ad illustrare come sarà questa giornata. Stando alle previsioni, sarà un venerdì particolare e, a tratti, interessante. Il Leone godrà di una buona dose di fortuna mentre l’Acquario potrà fare affidamento sull’amore. In seguito le previsioni segno per segno di questo primo venerdì del mese di dicembre.

Le previsioni dei 12 segni zodiacali

Ariete: l’oroscopo del giorno apre le porte ad una giornata dubbiosa, influenzata dalla Luna nel vostro segno. Dovrete combattere con alcuni problemi incresciosi che vi prosciugheranno tempo e pazienza.

La salute sarà ballerina per molti nativi, per cui sarà meglio farsi visitare da un valido medico.

Toro: ancora una giornata no, poi sarete pronti a svoltare nel weekend. Il nervosismo che proverete non vi renderà affatto sereni e questo potrebbe generare discussioni in famiglia. Attenzione a non trascurare il lato affettivo, la passione potrebbe sopirsi.

Gemelli: giornata interessante in cui finalmente saranno sbloccate determinate faccende del passato. Sarete molto risolutivi anche se non saranno da escludere degli scatti di ira.

Nel lavoro ci saranno nuove mansioni da sbrigare e questo potrebbe entusiasmarvi. Provate a smuovere la monotonia intraprendendo nuovi hobby o allargando la cerchia delle amicizie.

Cancro: entro la serata, sarà importante cercare di assolvere un lavoro, una commissione o un impegno preso. Questa settimana è stata molto stancante soprattutto per coloro che hanno dei figli o dei nipoti. Presto arriveranno delle novità provvidenziali.

Leone: a partire da questo 6 dicembre la fortuna vi terrà compagnia fino a domenica sera.

Chi sogna da tempo amore e successo, si ritroverà agevolato e soprattutto ispirato. Coloro che hanno una persona speciale nel cuore, devono farsi avanti senza perdere altro tempo. Per le coppie si prevedono scintille sotto le lenzuola.

Vergine: possibili disturbi fisici o malanni di stagione. Da alcuni mesi le cose non stanno filando lisce ed in parte è colpa vostra e del poco impegno che ci mettete. Se volete ottenere dei risultati, in questa giornata dovrete rimboccarvi le maniche senza rimandare continuamente.

In casa avrete delle sistemazioni da fare, inoltre non si escludono uscite.

Bilancia: ultimamente vi sembra che la ruota non giri e che la fortuna vi abbia abbandonato. Proprio in questa fase delicata che state attraversando dovete cercare di tenere duro perché nella vita gli alti e bassi si alternano all’infinito. Chi ha un partner potrà consolarsi tra le braccia dell’amato mentre chi è single ignora di avere un’amicizia molto speciale. La salute sarà abbastanza buona.

Scorpione: le previsioni astrologiche annunciano un venerdì pieno di forze dove riuscirete a sbrigare eventuali faccende in un batter d’occhio.

Non vi mancheranno le idee e la forza. Dovrete fare sfoggio di tutta la vostra creatività soprattutto se lavorate. Probabili transazioni economiche inaspettate.

Sagittario: giornata stancante, del resto durante la settimana avete strafatto. Ultimamente siete annoiati e desiderate una ventata di novità. Anche all’interno della vita di coppia governa l’apatia. Nel weekend tutto sarà in via di risoluzione.

Capricorno: non sembrate più disposti a tollerare la mancanza di attenzione all’interno della coppia.

Approfittate di questa giornata per fare chiarezza sui vostri disagi interiori e per ottenere delle valide risposte. Entro la fine dell’anno valutate cosa tagliare via dalla vostra vita e cosa tenere. La salute traballa, il corpo necessita di maggiori cure e attenzioni.

Acquario: l’oroscopo del 6 dicembre parla di impegni improrogabili e discussioni. Magari nel lavoro non tollererete le richieste del superiore o i pettegolezzi dei colleghi. A parte questo, l’amore tornerà a primeggiare. I cuori solitari avranno ottime chances di incontrare una persona speciale con cui organizzare qualcosa in vista del Natale.

Pesci: Tenete gli occhi bene aperti, ultimamente siete troppo distratti e poco profittevoli. In questo periodo è naturale sentirsi un po’ stanchi e giù di tono. Presto l’inverno farà il suo ingresso ufficiale e spazzerà via l’autunno con tutti i suoi ricordi. Ci saranno delle liete sorprese in serata, tuttavia cercate di non esagerare con gli alcolici o il caffè.