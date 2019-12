L'anno solare 2020 per i Gemelli sarà decisamente migliore sul fronte del lavoro e della salute rispetto al 2019. I progetti andranno a buon fine, specie se saranno attuati dopo aver recuperato energie e voglia di lavorare, mentre ci sarà una ripresa altrettanto positiva anche per eventuali situazioni fisiche e mentali che nel 2019 hanno portato molta negatività. Dedicarsi ad uno sport incentiverà l'ottimismo; per i nativi del segno sarà inoltre possibile esaudire qualche piccolo desiderio.

Lavoro e studio

Sul posto di lavoro vi converrà iniziare diversi nuovi progetti, perché quelli lasciati in sospeso nell'anno 2019 purtroppo potrebbero non essere molto prolifici, sia per quanto riguarda la vostra carriera professionale ed eventualmente dei salti di qualità, sia per quanto riguarda un aumento o comunque un cambio di rotta positivo sul fronte finanziario.

Lavorare duramente nei primi mesi del 2020, anche grazie alla determinazione che arriverà da Marte, vi darà occasione di vedere i frutti del vostro impegno non appena si apriranno le porte dell'estate; sarà possibile anche fare qualche investimento che volevate fare da molto tempo. Purtroppo questa voglia di lavorare non si farà sentire immediatamente. Prima avrete bisogno di recuperare eventualmente le forze e la concentrazione necessaria per immergervi completamente nei vostri incarichi.

Per quanto riguarda la ricerca di lavoro, se amplierete il vostro campo d'azione, state pur certi che inviare curriculum sarà molto più utile rispetto a prima.

Probabilmente non riuscirete ad ottenere un lavoro soddisfacente i primi mesi, ma con l'incedere delle settimane primaverili avrete ciò che desiderate.

Fortuna e salute

Anche se Giove non sta particolarmente brillando in fatto di fortuna, vi aiuterà comunque ad essere ottimisti e a vedere le cose nel verso giusto, sebbene probabilmente se ci sarà qualche piccolo “incidente di percorso”. La tenacia di Marte sicuramente farà il resto nella seconda parte dell'anno, ma per quanto riguarda i primi mesi dovrete fare ogni cosa con le vostre sole energie.

Ottimi gli investimenti, buone le riuscite di qualche difficoltà burocratica, ma dovrete comunque fare attenzione ai documenti che vi vengono proposti e valutare sempre tutte le sottigliezze che nasconderanno al loro interno.

Se avete sofferto di un calo delle energie o di un malumore piuttosto prolungato nel tempo quest'anno sarà l'ideale per riprendervi e ripartire più energici e carichi di prima. E' consigliabile dedicare maggiore tempo a uno sport che amate, a patto che non rovini la forma fisica appena recuperata.

Gli ascendenti positivi del segno dei Gemelli sul lavoro e la salute saranno la Vergine, la Bilancia, il Capricorno, l'Acquario e i Pesci.