Questa settimana sta per concludersi. L'Oroscopo del 7 dicembre è pronto a rivelare come sarà la giornata d'inizio weekend per tutti i segni zodiacali. Situazione sentimentale in netto miglioramento per i nativi dell'Ariete, mentre le persone dei Gemelli devono fare ordine nella propria vita. Di seguito, l'astrologia della giornata di sabato e le previsioni degli astri su amore e lavoro.

L'oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questo inizio weekend la vostra situazione sentimentale è in netto miglioramento.

Grazie alla comprensione di chi vi vuole bene, farete dei passi avanti. Visto che non è tutta farina del vostro sacco, dovreste almeno ringraziare chi vi ha aiutato. I cuori solitari saranno più esigenti, rifiuteranno ogni corteggiamento. Sarete irrequieti anche nella vita professionale e questo vi renderà una preda facile di chi ha bisogno di un sostegno finanziario.

Toro – Dal punto di vista economico state abbastanza bene ma dovreste darvi un tetto massimo di spesa, per non trovarvi in futuro senza soldi.

Trattenetevi adesso dallo spendere, magari improvvisamente gli affari non vanno come previsto. In coppia potrebbe nascere qualche difficoltà, spesso rinfacciate al partner la mancanza di indipendenza. Con un po' di impegno riuscirete a ritagliarvi dei momenti solo per voi.

Gemelli – In questa giornata sarà il caso di mettersi in testa che c'è bisogno di maggiore ordine nella vostra vita, a cominciare dalla vostra stanza. Cercate di aiutare chi vi sta intorno e di non pesare troppo su di loro. Dovete essere più comprensivi, soprattutto verso coloro devono continuamente provvedere a mettere ordine alle vostre cose, idee, ai vostri appuntamenti, documenti.

Avrete un'occasione per aumentare le vostre entrate, ciò comporta lavori extra o investimenti. La fine dell'anno dovrebbe vedervi finanziariamente più sicuri di quanto non fosse all'inizio.

Previsioni di sabato 7 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Alcuni di voi si ritroveranno a essere contesi tra più persone ma per loro proverete solo simpatia e affetto. Siete sempre in attesa dell'anima gemella. Le coppie procedono a gonfie vele, c'è molta più comprensione. I momenti di grande tenerezza porteranno a fare un passo avanti nel rapporto.

Nel lavoro dovete fare meno pause di riflessione, altrimenti i vostri colleghi o collaboratori vi scavalcheranno. La concorrenza è molto spietata. Anche se sarà difficile concentrarsi, dovete prendere tutto alla leggera e non sentirvi frustati. Potreste essere molto produttivi se lasciate scorrere tutto, invece, di focalizzarvi su un problema particolare.

Leone – Per chi ha un'attività privata o commerciale, questo sarà un periodo di ascesa dopo tante delusioni degli ultimi tempi. Qualcosa si sta sbloccando e voi dovete essere pronti ad andare avanti senza pensare alle polemiche altrui.

Se gli altri restano indietro non è colpa vostra. In questo fine settimana sarete portati a fare qualcosa di straordinario per la persona che amate, magari per ringraziarla di essere così presente nella vostra vita.

Vergine – Molti di voi potrebbero ricevere una proposta di lavoro allettante e di sicuro la prenderete in considerazione. Analizzate e decidete con calma. La famiglia vi sosterrà ma senza intromissioni. L'influsso positivo vi accompagnerà nelle vicissitudini amorose. Se in passato c'è stata qualche storia complicata, adesso è il momento di trovare la vostra strada, la felicità dipende da voi e dalla vostra volontà di superare alcuni ostacoli.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Alcuni di voi presi dal troppo lavoro o dai numerosi impegni crederanno di poter accantonare la propria vita sentimentale, cedendo al richiamo del successo. Altri, invece, potrebbero trovare tante opportunità di iniziare nuove avventure. In certi momenti della vita non si dovrebbe avere fretta raggiungere la meta prefissata. In campo lavorativo potreste avere molte soddisfazioni e fare richieste particolari, in vista di una promozione.

Siete sempre attivi e pronti a buttarvi in qualcosa di nuovo.

Scorpione – In questo periodo chi ha un'attività propria dovrebbe osare un po' di più, quel tanto che basta per apportare un miglioramento o rinnovare un settore. Rinnovare un locale o prendere nuovi contatti sono tutte attività che potreste sperimentare. Continuate a stupire il partner perché le sorprese alimentano sempre la fantasia e non rendono la vita monotona.

Sagittario – In questa giornata sarete dotati di grande inventiva e serenità interiore, non riuscirete a scomporvi neanche davanti a situazioni difficili da affrontare. Molte persone cercheranno di provocarvi, mettendovi in difficoltà, ma voi non vi piegherete.

Ritroverete la voglia di mettervi in gioco, anche in campo sentimentale. La conversazione è indispensabile nella vita di coppia. Entrambi dovete confrontarvi e mettere in chiaro le cose, solo così scioglierete timori e paure.

Oroscopo di sabato 7 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questo weekend la persona che vi ama potrebbe essere un pochino in crisi e ciò potrebbe mandare in crisi anche voi perché non sarete in grado di gestire la situazione. Dovete attendere e avere pazienza affinché il partner possa decidere il da farsi, senza pressioni o tensioni. In questo periodo dovete pensare di più alla vita privata che a quella lavorativa.

Nel campo lavorativo potrebbero arrivare dei richiami, soprattutto se il lavoro richiede concentrazione.

Acquario – In amore, le giovani coppie potrebbero avere qualche bisticcio, in quanto devono rinunciare a tante abitudini che non si addicono alla vita di coppia. Coloro che stanno insieme da molto tempo non potranno fare altro che alimentare il fuoco della passione. Chi si è impegnato in campo lavorativo potrà consacrare la carriera. I più svegli saranno premiati. Anche coloro che sono dati da fare avranno successo.

Pesci – Promozioni all'orizzonte. Proprio in questo periodo si è propensi a fare cambiamenti, che potrebbero riguardare anche la vita amorosa.

Vi sentite particolarmente energici ed entusiasti, quindi proteste sentirvi motivati a dare un'ultima spinta per rendere i vostri sogni realtà. Avete più voglia di fare attività fisica. Dopo qualche settimana noterete un netto miglioramento e vi sentirete più in forma.