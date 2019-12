Un nuovo giorno è arrivato. L'Oroscopo del 6 dicembre annuncia una giornata abbastanza positiva per alcuni segni zodiacali. Giornata in miglioramento per i nativi dei Gemelli, che avranno voglia di rimettersi in gioco. Per le persone della Vergine è un periodo di pessimismo. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di venerdì e le previsioni astrali segno per segno.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In campo lavorativo siete troppo impulsivi e non riuscite a tenere sotto controllo le vostre reazioni.

Se avete un po' di astio represso verso i colleghi sarebbe il caso di darvi una calmata, invece, di inveire o cercare rivincite. Anche a voi, ogni tanto, tocca un periodo no in campo sentimentale, infatti, sarete intolleranti.Se siete in coppia cercherete di fuggire dal partner, se siete single rifiuterete qualsiasi tipo di legame.

Toro – In campo lavorativo dovete apprezzare tutto ciò che state facendo. Dovete sapere che i traguardi si raggiungono un po' alla volta, con impegno e fatica, e voi non potete più lamentarvi perché di fatica ne avete sofferto abbastanza.

Nella coppia siete sfuggenti e poco dediti ai chiarimenti e tutto questo causerà discussioni. Il vostro umore dipende da uno stato emotivo che fareste bene ad analizzare e a tirarlo fuori.

Gemelli – L'inizio settimana non è stato come lo avevate immaginato, per cui le vostre aspettative si sono abbassate. Se avete patito qualche delusione o qualche triste avvenimento in campo sentimentale, questa giornata sarà in miglioramento. Sarete più pieni di vita e avrete tanta voglia di fare e di rimettervi in gioco.

In campo professionale avrete modo di dare voce alle vostre idee e ai vostri progetti, anche perché in passato vi siete sempre occupati degli altri prima di voi stessi.

Previsioni di venerdì 6 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Periodo in cui difficilmente vi farete fermare dai vostri dubbi. Se qualcuno, nei giorni scorsi, vi ha sbattuto la porta in faccia, adesso potrebbe riaprirla. Cercate di prendere la palla al balzo. Anche se covate vendetta, non ci penserete due volte a rifiutare un'opportunità più unica che rara.

I single avranno più opportunità di fare conoscenze e di instaurare rapporti sinceri. Chi si è lasciato da poco può ricominciare a frequentare qualcuno. Non è un buon momento per le coppie, inutile spingere il vostro partner verso il cambiamento. Incontrerete solo la sua resistenza, che rallenterà il progresso. Dovete essere pazienti e lasciare che le cose progrediscano nel loro tempo.

Leone – In amore avrete l’opportunità di recuperare e trovare una perfetta armonia. Non lasciatevi sfuggire alcune situazioni in cui potrete dimostrare il vostro amore verso la persona amata, e questa si sentirà libera di fare lo stesso con voi.

Fino ad adesso avete sottovalutato un gesto carino che vi avrebbe risparmiato qualche litigio. Nel lavoro siete stimolati ad andare avanti e fare sempre meglio. Se credevate che i sogni non potessero realizzarsi, ora non siete più convinti, soprattutto dopo i primi risultati.

Vergine – In questo periodo qualcuno ci metterà lo zampino e non vi farà godere a pieno le potenzialità di un rapporto o una nuova conoscenza. Tempistiche sbagliate, appuntamenti saltati e rimandati vi metteranno in allerta ed inizierete a dubitare anche dove non ce n'è bisogno.

Poche idee e mal pensate, scarso entusiasmo. È proprio un periodo di pessimismo. Se non riuscirete a sfornare un progetto, dovrete prendere quelli del passato e cercare di migliorarli. Alla fine sceglierete la strada giusta e avrete il vostro vecchio spirito combattivo.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questa giornata siete sereni e le vostre relazioni sono all'insegna della stabilità e della tranquillità. Potrete concentrarvi ed essere felici, e godervi i vostri rapporti senza paranoie e senza ostacoli da parte di alcune persone.

Mettendo le cose in chiaro da subito potete ottenere di più. In campo lavorativo è un momento caldo, dovete sfruttare l'attimo e i vostri concorrenti potrebbero essere più agguerriti che mai. Se volete fare carriera dovere essere combattivi.

Scorpione – Se nel mese scorso avete interrotto qualche collaborazione, ora sarà più complicato risalire la china senza qualcuno che vi appoggi. Se avete preso delle decisioni sofferte, probabilmente avete fatto la cosa giusta, solo che ora vi trovate con una montagna di cose da fare. Dovete farvi forza e coraggio. Le relazioni complicate non sono mai buone, infatti, portano solo guai e sofferenze.

Sagittario – In questo fine settimana ci saranno proposte interessanti in campo lavorativo, quindi tenetevi pronti per qualsiasi novità. Se dentro di voi avete già la risposta non pensateci troppo. In questa giornata, alcune persone assumono un'importanza speciale. Il romanticismo è nella vostra mente, sia che si tratti di amicizia, collaborazioni e relazioni di ogni tipo. I sentimenti romantici si avvicinano all'intensità delle favole. Sforzatevi di vedere le persone come sono realmente e non come lo avete idealizzate.

L'oroscopo di venerdì 6 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – La vita affettiva sarà tranquilla e andrete sempre di più d’accordo il partner perché saprete come prenderlo e lui/lei saprà come prendere voi.

Questo tipo di equilibrio è molto importante, serve per evitare che nessuno dei due prenda il sopravvento sull'altro. I cuori solitari incontreranno persone interessanti, devono solo fare attenzione a non buttarsi in una relazione con una persona impegnata o che non conoscono bene.

Acquario – In questi giorni non riuscite a trovare una linea di contatto con il partner, e questo è comprensibile. Avete un sacco di pensieri per la testa: famiglia, figli, lavoro. Anche i single vivranno qualche difficoltà perché incontreranno persone che daranno del filo da torcere. Se in campo lavorativo volete ottenere qualcosa di più, le uniche persone che possono aiutarvi siete voi.

Solo con la vostra caparbietà riuscirete a realizzare i vostri progetti. Se non vi sentite realizzati e pensate che l'ambiente in cui vivete è pieno di ostacoli, prendete il volo e cercate fortuna altrove.

Pesci – Giornata piena di emozioni. Nelle coppie consolidate l'umore non sarà sempre dei migliori e ciò verrà capito dal partner. Anche se siete persone pacate e gentili, a volte il vostro essere permalosi diventa insopportabile anche per chi è abituato a starvi accanto. I successi in campo lavorativo arriveranno, non dovete stare in ansia solo perché un progetto finito, già da tempo, non dà pienamente i frutti.

Ben presto uscirete con gli amici o membri di un gruppo a cui appartenete, e festeggerete il successo.