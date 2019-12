Domenica 8 dicembre 2019 troviamo la Luna ed Urano sostare nel segno del Toro mentre il Sole sarà nell'orbita del Sagittario. Plutone, Saturno, Venere e Giove continueranno il loro moto in Capricorno come Marte e Mercurio che permarranno in Scorpione. Infine Nettuno sarà nell'orbita dei Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Sagittario, meno entusiasmanti per Vergine e Bilancia.

Sul podio

1° posto Capricorno: stacanovisti. Domenica in cui i nati Capricorno lavoreranno, con ogni probabilità, molto duramente per raggiungere i loro obiettivi professionali in tempi brevi.

Qualche malumore in serata col partner sarà probabile.

2° posto Sagittario: focosi. L'indole passionale dei nativi potrebbe emergere questa domenica nel focolare domestico, dopo giorni contraddistinti da una certa gelidità affettiva.

3° posto Leone: ostinati. La tenacia che i nati Leone dimostreranno presumibilmente nel giorno a loro dedicato sarà encomiabile. Giornata, inoltre, proficua per 'seminare' bene nel settore lavorativo.

I mezzani

4° posto Toro: energici. Il bottino energetico in casa Toro sarà stracolmo e queste forze potranno essere orientate verso i loro progetti professionali in essere, ricavandone sostanziose gratifiche.

5° posto Ariete: famiglia originaria. Il focus domenicale dei nativi potrebbe essere indirizzato nella famiglia d'origine in quanto sarà richiesta la loro presenza per risolvere un'annosa faccenda.

6° posto Vergine: stand-by. I nati Vergine potrebbero optare per rallentare i ritmi per quanto riguarda la sfera pratica, a causa delle settimane precedenti alquanto faticose. Ciò servirà a ricaricare le batterie in vista della prossima settimana.

7° posto Gemelli: umore 'flop'. Il tono umorale in casa Gemelli non sarà presumibilmente dei migliori ed il loro 'broncio' non sarà ben gradito dalla persona amata, che glielo farà subito notare.

8° posto Scorpione: taciturni. Qualcosa non girerà a dovere nell'ambiente lavorativo ed i nativi, anziché esternare il loro malcontento, si 'chiuderanno a riccio' in un mutismo assoluto.

9° posto Bilancia: stressati. Le incombenze domenicali potrebbero risultare più del dovuto e, se faranno dominare l'ostinazione di volerle portare tutte a compimento, lo stress presumibilmente sopraggiungerà.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: gelosi. Anche se le motivazioni per essere gelosi scarseggeranno, i nati del segno potrebbero dimostrare ugualmente tale avverso sentimento con delle scenate fuori luogo.

11° posto Acquario: indisponenti. Lo Stellium di Terra non sarà un facile transito per i nativi ed in questa domenica potrebbero accorgersene visto che il loro comportamento sarà indisponente all'inverosimile.

12° posto Pesci: malinconici. Il pensiero potrebbe tornare su una relazione amorosa terminata e ciò rendere i nativi oltremodo nostalgici, dono sgradito di Nettuno in moto diretto nel loro segno.