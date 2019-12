L'oroscopo di venerdì 13 dicembre è pronto a fornire tutte le previsioni della giornata sul piano sentimentale e amoroso. Approfondiamo quindi le previsioni zodiacali relative a tutti i segni evidenziando che sarà una giornata ottima per Bilancia e Acquario, più complicata per l'Ariete. Di seguito le predizioni da Ariete a Pesci.

Da Ariete a Vergine

Ariete: non è un bel periodo sotto l'aspetto sentimentale, non abbiate fretta e chiarite un po' di cose dentro di voi prima di affrontare dei discorsi più complessi.

Toro: è il momento di fare dei resoconti sulla vostra storia d'amore, siate lucidi ed equilibrati e cercate da non farvi prendere dalla gelosia, troppe volte non è stata una buona consigliera.

Gemelli: avrete la possibilità di far sapere a tutti il vostro punto di vista su una scelta specifica. Non perdete l'occasione e agite al meglio, ne sarete avvantaggiati.

Cancro: siate sereni, avete la coscenza a posto e non dovete temere nulla. La tranquillità con cui affrontate le cose farà desistere chi vi vuole danneggiare a tutti i costi.

Leone: in una coppia il confronto è sempre qualcosa di utile e stimolante, non fate scadere in polemiche e rancori quello che può rappresentare un sano modo di relazionarsi.

Vergine: il partner sarà orgoglioso di voi, avete trovato il modo di fargli brillare gli occhi. La vostra dolce metà rimarrà letteralmente rapita dal vostro fascino.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: giornata ricca di intrigo e passione, approfittatene ma non perdete d'occhio l'obiettivo, la storia d'amore col vostro partner vale più di tutto.

Scorpione: finalmente un po' di sereno, le discussioni a volte anche futili, lasceranno il posto alla voglia incontrastata di chiarire e rimanere insieme.

Sagittario: non abbassate la guardia, non siate gelosi ma non mettete neppure la testa sotto la sabbia, il vostro partner va controllato un po' di più.

Capricorno: giornata di scelte importanti, la relazione che state vivendo potrebbe diventare ancor più concreta solida e duratura. Lasciatevi andare, ora dipende veramente tutto da voi.

Acquario: giornata molto proficua, l'amore vincerà su tutto, sia per coloro che hanno un forte legame di coppia, sia per coloro che hanno accusato qualche problematica e stanno cercando di ripartire. Fate vincere l'amore e sarete ricompensati.

Pesci: non sarà l'amore o la gelosia a far nascere dissidi e discussioni. I problemi economici che in questo periodo vi stanno attanagliando stanno prendendo il sopravvento. In questo momento sono per voi un'autentica spada di Damocle. Rimanete uniti e tutto si risolverà per il meglio.