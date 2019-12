L'Oroscopo di domani venerdì 13 dicembre 2019 è pronto a dare le giuste informazioni sul quinto giorno della corrente settimana. In campo i settori legati al lavoro e ai sentimenti, questo venerdì messi sotto analisi in relazione ai primi sei simboli astrali. Sotto analisi dunque Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, valutati come al solito in base al proprio indice di positività espresso nell'attesissima classifica stelline. Ansiosi di dare uno sguardo al pensiero delle stelle? Bene, allora ecco una prima infarinatura sulle previsioni.

In questo venerdì in ottima evidenza cinque segni, scelti tra i sei sotto analisi in questa sede. Senz'altro ad avere il massimo conforto da parte degli astri, soprattutto grazie all'ingresso della Luna nel segno, il Cancro, nel frangente valutato al "top del giorno". A risultare nel periodo in splendida forma e altamente sostenuti dalle effemeridi quotidiane anche coloro del Leone, in questo caso classificati con cinque ottime stelle. Nel frattempo, le previsioni zodiacali del 13 dicembre invitano alla calma i nativi dell'Ariete (sottotono). Prima di svelare tutti i dettagli, diamo pure meritato spazio alla scaletta (parziale) con le stelle relative alla giornata in oggetto.

Classifica stelline 13 dicembre 2019

La giornata di venerdì, anticamera di un nuovo weekend, sta per arrivare: curiosi di scoprire come saranno le stelle riguardanti il vostro simbolo zodiacale di nascita? In effetti, a dare le giuste indicazioni in merito a quanto appena detto è compito specifico riservato alla classifica stelline quotidiana, nel contempo interessante il giorno 13 dicembre appena svelata. Parlando degli ultimi simboli astrali in scaletta, coloro che avevano in mente di apportare modifiche alla propria vita potranno farlo, ma a loro rischio e pericolo!

A fare la differenza in questa parte della settimana, come è facile intuire soprattutto grazie al titolo d'apertura, sarà di certo il nuovo transito relativo alla Luna in Cancro, in procinto di interessare i settori relativi ai sentimenti e agli affetti in generale.

Top del giorno : Cancro - Luna nel segno;

: Cancro - Luna nel segno; ★★★★★: Leone;

★★★★: Toro, Gemelli, Vergine;

★★★: Ariete;

★★: NESSUNO.

Oroscopo venerdì 13 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★. Una giornata valutata al ribasso? Diciamo pure di sì, anche perché l'attuale quadro astrologico non promette nulla di positivo.

Dunque, preparatevi a convivere con un periodo targato con il segno del "sottotono". Consiglio: dovete sempre essere sinceri al massimo, questo è indubbio. Alle volte su alcune questioni più ostiche e delicate sarebbe il caso di avere un comportamento intelligente, cercando di tenere a freno la lingua. Secondo le previsioni del giorno per quanto riguarda l'amore, il rapporto di coppia potrebbe presentare situazioni impegnative e forse non vi sentirete pronti a mantenerle. Tuttavia, dovete cercare di far fronte a ciò, anche se questo potrebbe rendervi nervosi o poco tranquilli.

Calma, presto tutto passerà. Single, in campo affettivo avrete la sensazione che qualche cosa non giri per il verso giusto. Vi sentirete confusi, senza riuscire a mettere a fuoco esattamente che cosa vi dia fastidio o vi disturbi: rilassatevi e meditateci un po' su, ok? Nel lavoro, le stelle daranno una spinta ai progetti caricandoli di nuova energia. Qualora ci fossero interferenze da parte di collaboratori o persone interessate, eventuali ripicche non sono consigliate. Forse, sarà il caso di dare una svolta alla vostra carriera mettendo in campo le vostre migliori qualità e motivazioni.

Toro: ★★★★. La giornata del prossimo venerdì, per la maggior parte di voi Toro sarà in media positiva, a parte qualche distinguo fuori dal coro. La prima parte della giornata sarà discreta, ma già a metà della mattinata inizierà una fase di rallentamento: non temete, avrete ancora la forza di continuare il periodo in piena positività a partire dalle 16:30 in poi. In amore, certamente la voglia di qualcosa di nuovo nel rapporto di coppia vi farà pensare e ripensare... Tranquilli, eventuali problemi si risolveranno a breve, comunque molto meglio se a collaborare si è in due.

Quindi se ce ne fosse bisogno rimboccatevi le maniche e fate partecipe anche il vostro rapporto, vedrete che sistemerete tutto al meglio. Single, previsione rosee per chi stesse nel frattempo ancora cercando un partner. Le stelle saranno sicuramente tutte schierate dalla vostra parte e promettono un incontro decisivo per la vita sentimentale futura. Nel lavoro, se è vero il detto che "il buongiorno si vede dal mattino", a giudicare dall'umore la giornata si annuncia anche per voi nativi davvero dinamica. Ci saranno sicuramente delle novità o, magari, progetti vincenti. Cogliete le occasioni che il destino vi offrirà accettando una proposta, anche se potrebbe sembrare un filo azzardata.

Gemelli: ★★★★. In arrivo un venerdì abbastanza buono, anche se in modo parziale. Diciamo che la giornata di chiusura della settimana lavorativa sarà piuttosto buona nella prima parte, poi andrà un po' a scendere nel finale. In generale comunque diciamo che sarà un periodo migliore del solito, anche per fare scelte per un prossimo futuro. In amore, se siete in coppia l’armonia che regnerà nel corso della giornata non verrà intaccata certamente da qualche piccola lite o battibecco passeggero: non date modo alle situazioni di accendere fuochi per motivi banali. Una cena romantica invece sarebbe l'ideale per dare il via ad una serata di passione e ristabilire quell'armonia di coppia ultimamente un pochino vacillante.

Single, aspettatevi alcune scoperte davvero speciali e siatene assolutamente entusiasti! Saranno sicuramente in vista dei momenti passionali: dovete buttarvi nella mischia delle sensazioni senza ripensamenti se non volete avere rimpianti... Nel lavoro infine, l’intuito sarà ancora una volta la vostra carta vincente. Le vostre doti saranno apprezzate e presto sarete chiamati per qualcosa di importante.

Astrologia del giorno 13 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: 'top del giorno'. La giornata sarà certamente meravigliosa, servita su di un piatto d'argento da una sensuale Luna in Cancro. Pronti a gongolare in primis in amore?

In vista interessanti opportunità da cogliere in campo affettivo e anche nelle amicizie: visto l'ottimo periodo, si consiglia di porre rimedio ad alcuni contrasti con il partner, spesso all'ordine del giorno. Le previsioni di venerdì per quanto riguarda l'andazzo generale in merito ai sentimenti, invitano alla serenità e alla messa in campo di nuovi propositi/idee/progetti. In molti casi la sfera emotiva si tingerà di nuova felicità: sarete naturalmente inclini a mostrare la vostra considerazione nei confronti del partner. Sicuramente, ascoltando con attenzione e pienamente consapevoli, avrete il piacere di sentirvi coinvolti acconsentendo di buon grado ad eventuali programmi proposti dalla persona amata.

Single, fantasia ed un sano ottimismo saranno i regali delle stelle, a voi l'astuzia di utilizzarli bene: vedrete sicuramente che i risultati non tarderanno ad arrivare. Luna e Venere spingeranno verso avventure nuove, amicizie e voglia di conoscere dalle quali potrebbe scaturire un amore all'improvviso. Nel lavoro i programmi si stanno realizzando. Grazie al vostro costante impegno ed a un quadro astrale magnifico potrete contare sul supporto di personaggi competenti. Sarete valorizzati e apprezzati, e questo non potrà che gratificarvi.

Leone: ★★★★★. Il prossimo venerdì, ultimo giorno della settimana prima del weekend, si presume possa essere davvero insuperabile, ben disposto a regalare ottime soddisfazioni a tantissimi di voi nativi del Leone.

Probabili buone nuove soprattutto per coloro in ansia per l'attesa e che, nel frattempo, non le avessero già ricevute. State attenti alle notizie vaganti, annunciatrici di improbabili verità ma con un sottofondo di vero, verso le quali dover stare con "le antennine" ben drizzate! In amore invece, forse potrete tirare finalmente un sospiro di sollievo. Venere, pianeta dell'amore presente nel campo del Capricorno, indica che molto probabilmente la vita a due guadagnerà nuovi punti, magari anche diventando più romantica e serena del solito: pronti a condividere con la vostra metà? Single, molti di voi potrete contare sull'ottimo apporto lunare, quindi non perdete tempo ma datevi da fare, vedrete che alcuni risultati vi sorprenderanno senz'altro.

Il lavoro per alcuni sarà stimolante e per altri abbastanza impegnativo, tutto dipenderà dell'ascendente. In generale, nuove proposte abbastanza interessanti si prospettano in arrivo. Cercate quindi di essere attivi e perspicaci, ok? I vostri avversari mangeranno la polvere!

Vergine: ★★★★. Una giornata buona ma con piccole riserve da considerare prima di mettere in gioco cose di un certo spessore. Diciamo pure che il periodo nella sua interezza sarà comunque sufficientemente positivo, in primis nei riguardi di affettività e sentimenti in generale. Senz'altro riceverete affetto e parole di conforto da chi vi ama e tutto questo vi risolleverà abbastanza di morale, specialmente nel caso aveste situazioni impegnative con le quali confrontarsi.

L'oroscopo di domani 13 dicembre intanto consiglia in amore maggior fiducia in voi stessi: l’intuito sarà ancora una volta la vostra carta vincente| In molti casi le vostre doti saranno apprezzate e presto potrete realizzare insieme al partner qualcosa di veramente importante. Single, sentirete il bisogno di assaporare nuovi piaceri della vita, il che sarà esattamente ciò che vi servirà per ricaricare le batterie. Il vostro buon umore sarà così contagioso e riuscirà a coinvolgere anche gran parte delle persone che vi circondano. Nel lavoro, per chiudere, il cielo positivo accrescerà il vostro senso pratico portando concretezza, determinazione e tanta ambizione! Così facendo i risultati non tarderanno a farsi vedere.

