L'Oroscopo del giorno 11 dicembre 2019 è pronto a valutare la qualità degli astri in vista del prossimo mercoledì, giro di boa dell'attuale settimana. Dite la verità, siete o no curiosi di sapere cosa riserveranno le stelle in amore e nel lavoro? Lo scopriremo a breve, intanto ricordiamo che come da copione in questa sede l'Astrologia sarà applicata alla quotidianità relativa ai soli simboli zodiacali rientranti nella seconda sestina. Ossia, per coloro che non lo sapessero, parleremo in esclusiva a favore di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

A tal proposito, si segnala un mercoledì molto positivo in arrivo per tre simboli astrali in particolare, ovviamente prescelti tra i sei sotto valutazione in questo contesto. In primo piano spicca senz'altro lo Scorpione, molto fortunato in campo sentimentale grazie alla splendida Venere in trigono a Marte: dunque più che meritata la posizione al "top del giorno". Altrettanto buone le prospettive nelle attività quotidiane anche per Sagittario e Acquario in questo frangente valutati a cinque stelle.

Al contrario, poco o nulla di buono potranno sperare dal periodo in arrivo soprattutto coloro nativi in Pesci e Capricorno, valutati nelle previsioni di mercoledì 11 dicembre rispettivamente in periodo "sottotono" e da "ko". Andiamo pure a dettagliare in profondità la scaletta con le stelline quotidiane e le predizioni segno per segno.

Classifica stelline 11 dicembre 2019

L'Astrologia è pronta a fare una valutazione oggettiva sul possibile andamento riservato dalle stelle ad ognuno dei sei segni sotto osservazione in questo contesto.

In evidenza pertanto, come già anticipato nel titolo principale, il segno dello Scorpione che, insieme a quello del Sagittario e dell'Acquario, risulta posizionato ai vertici della nostra classifica stelline del giorno 11 dicembre 2019. A questo punto iniziamo pure a scoprire le carte in merito alla posizione assegnata dalle stelle ai restanti segni in analisi nel contesto. A seguire il riscontro stilato in base all'Astrologia del momento, ovviamente in relazione ai soli sei segni interessati:

★★★★: Bilancia;

★★★: Pesci;

★★: Capricorno.

Oroscopo mercoledì 11 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★.

Partirà e chiuderà in modo decisamente normale questo vostro terzo giorno della corrente settimana, comunque non esente da piccole piacevoli soddisfazioni. In generale, nonostante gli impegni troverete il modo di svagarvi o, magari, di recuperare l'eventuale tempo perso in precedenza. In amore, passerete una splendida serata all'insegna dell'affetto e tanti di voi saranno particolarmente romantici: il partner non sarà da meno. La giornata proseguirà tranquilla e senza intoppi. Single, la vostra vita sentimentale recherà grandi soddisfazioni, ma solo se smetterete di essere timidi e impacciati.

Qualcuno tra voi nativi inizierà a fantasticare, magari immaginando un futuro insieme ad una persona in grado di capire al volo i sentimenti. In altrettanti frangenti il buon dialogo consentirà di avere carta bianca su alcune situazioni che stanno particolarmente a cuore. Le previsioni del giorno intanto, in merito al lavoro indicano che (forse) sarete messi davanti ad una decisione importante. Siate razionali, perché è prevista una grande rivoluzione che, almeno inizialmente, potrebbe spiazzarvi; comunque non tarderete a trovare il lato positivo.

Scorpione: ’top del giorno’. Una giornata splendida ed in massima parte tutta o quasi all'insegna del pianeta dell'amore: Venere. Il merito del buon periodo non sarà solo di Venere ma anche da attribuire all'ingresso della Luna nel settore dei Gemelli, certamente favorevole a voi Scorpione, senz'altro in grado di rimettere in sesto anche le situazioni sentimentali più disastrate. In campo sentimentale quindi, parlando in generale, il cielo vi addolcirà sensibilmente rendendovi in massima parte disponibili a confrontarvi su situazioni di prossima venuta.

Molti di voi Scorpione avete tanta voglia di coccole, soprattutto a fine serata: sorridete, il partner non aspetta altro che questo e, certamente, saprà esaudire ogni vostro desiderio. Single, anche per tanti di voi si prevede un fantastico mercoledì, specialmente per i sentimenti: praticamente Luna e Venere all'unisono vi renderanno irresistibili agli occhi di chiunque vogliate conquistare, sappiatelo! Datevi da fare perché ogni opportunità lasciata è una persa... Nel lavoro infine, grazie alla riuscita dei vostri ultimi progetti, sarete apprezzati e ricercati nell'ambiente. Questo sarà motivo di orgoglio, il successo aumenterà la fiducia in voi stessi e vi aprirà le porte verso un futuro davvero positivo.

Sagittario: ★★★★★. Partirà con un certo sprint questo nuovo mercoledì, per chiudere poi decisamente in modo ottimale a fine serata. In generale, sarete socievoli e brillanti riuscendo a primeggiare anche in ambienti diversi, senza problemi. Se i vostri argomenti toccheranno i tasti giusti, di certo eventuali sforzi per terminare ciò che avete precedentemente messo in cantiere saranno ripagati. In amore intanto, ad attendervi una girandola di emozioni, mille desideri e un pizzico di fortuna. Quasi certamente avrete l'energia inesauribile (come quella che hanno i bambini per capirci). Pertanto, potreste avere desiderio di stare a contatto con amiche o amici e dialogare, magari anche discutere su disparate questioni sentimentali che in questo periodo vi stanno dando da pensare.

Single, la giornata sarà molto positiva. Farete certamente delle nuove conoscenze, in primis per voi che siete in cerca da poco della dolce metà del cuore, il che potrebbe far addirittura sognare ad occhi aperti tantissimi nativi. Nel lavoro, avrete sicuramente più di qualche buona opportunità e, se nel frattempo ancora non riusciste a coglierle non dovrete far altro che guardarvi intorno: le stelle vi aiuteranno nei momenti critici. Potrebbe arrivare una soddisfazione relativa a qualcosa svolta in passato.

Astrologia del giorno 11 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★. Una giornata abbastanza difficile soprattutto in campo sentimentale ed in particolare per coloro uniti cuore a cuore con l'anima gemella.

Purtroppo questo mercoledì sarà così: diciamo che ad avere la meglio sarà quel pizzico di negatività in grado di far traboccare il solito vaso. Calma! Le predizioni del giorno intanto, riguardo l'amore in generale, invitano voi nativi a stare calmi soprattutto quando si tratta di sentimenti e affetti: si consiglia di usare massimo cervello in quanto eventuali delusioni potrebbero essere dietro l'angolo! Se avete sbagliato con lui/lei, cercate di farvi perdonare al più presto, magari riconoscendo i vostri errori e, di conseguenza, prendendo eventuali responsabilità. Tranquilli, con calma e attenzione tutto si sistemerà.

Single, sarà un giorno poco proficuo per molti di voi del Capricorno, ovviamente parlando di coloro ancora in stato "solitario". In tanti vi renderete conto di aver avuto amicizie false e magari avete vissuto amori impossibili: tranquilli passerà, molto presto vi rifarete con gli interessi! Nel lavoro, invece, le stelle suggeriscono di non investire troppe forze nell'attuazione di progetti poco chiari: perché? Ma è logico, potreste incappare in qualche guaio serio! Controllate bene prima di agire...

Acquario: ★★★★★. Questa parte di settimana appena iniziata potrebbe cominciare davvero alla grande per tanti di voi Acquario, magari anche regalando la possibilità di conquistare obiettivi che sembravano impensabili fino a poco tempo fa.

In teoria tutto dovrebbe svolgersi secondo i vostri calcoli, nella peggiore delle ipotesi vi troverete a fronteggiare un contrattempo, ma non sarà assolutamente nulla di difficile o preoccupante. In campo sentimentale probabilmente quasi tutto andrà a gonfie vele. Momenti di accesa passione si alterneranno ad altri più romantici e sereni: approfittate della giornata per consolidare il vostro rapporto di coppia, soprattutto cercando di trovare solide soluzioni ad eventuali problemi, sia vecchi che nuovi. Single, permettete all'amore e, magari anche a un eventuale imprevisto, di entrare nella vostra vita: concedetevi a tale scopo qualche nuova evasione, magari sperimentando le malizie di un'avventura fantasiosa.

Nel lavoro invece, gli astri vi stimoleranno regalando positive chance in alcune delle vostre aspirazioni. Sarete dotati di grinta e capacità intuitiva, qualità grazie alle quali potrete realizzare progetti ambiziosi già da subito.

Pesci: ★★★. Il prossimo mercoledì si presume possa portare una giornata marcata con il segno di spunta relativa ai periodi "sottotono". Quasi sicuramente vi aspetta un giorno abbastanza in salita ma proficuo per certi aspetti, in primis nell’ambiente familiare o a livello delle amicizie. Secondo l'oroscopo del giorno 11 dicembre, riguardo l'amore, nella coppia saranno da mettere in conto sguardi di traverso e antenne drizzate.

Nessuno come voi saprà essere così ostinato quanto geloso in questa giornata particolare: cercate di rilassarvi evitando sceneggiate inutili o peggio drammatiche, senza nessun motivo. Sappiate pertanto che eventuali nervosismi stizzosi provocheranno solo mal di testa e null'altro... Se single invece, a causa del vostro carattere poco socievole senza volerlo risulterete un po' "freddini" proprio verso quelle persone che più vi attirano. Non dimenticate che l'amore potrebbe dare quel brio in più che manca alla vostra vita attuale, pertanto mettete da parte timidezze, titubanze o tutto quello che volete e fatevi avanti! Nel lavoro, qualche intoppo non messo in programma. A fare la differenza potrebbe essere l'esperienza: bene chi si ritrova con alle spalle competenze vissute e acquisite, oltre che nel teorico, soprattutto sul pratico.