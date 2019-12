L'Oroscopo del giorno 20 dicembre 2019 riparte con nuove previsioni, questa volta impostate sulla giornata di venerdì. In primo piano come da copione ormai consolidato l'Astrologia, in questo contesto applicata ai segni dello zodiaco compresi nella sestina dalla Bilancia fino a quello dei Pesci. Allora, curiosi di mettere in risalto i simboli astrali più fortunati del momento? Bene, come al solito prima di iniziare con lo svelare il migliore in assoluto, quello per intenderci al "top del giorno", ci preme mettere in evidenza un transito davvero di prim'ordine.

Parliamo ovviamente dell'ingresso di Venere in Acquario, previsto per questo venerdì a partire dalle ore 06:42 del primo mattino. Ebbene, a fronte di quanto appena detto, la giornata in questione vedrà emergere su tutti l'Acquario, l'unico ad avere diritto nonché l'onore di portare sul capo la "corona" di super-fortunato del giorno. Il generoso segno di Aria avrà dalla sua anche il parziale conforto della Luna in Bilancia, nel frattempo posizionata speculare positiva al segno per un buon 65%. Purtroppo, non sarà un periodo buono per un altro segno in particolare: secondo le previsioni di venerdì 20 dicembre ad avere probabili difficoltà nell'arco della giornata saranno i nativi del Sagittario, valutati con due stelle relative ai frangenti "ko".

Andiamo pure agli approfondimenti e alla classifica stelline presente subito a seguire.

Classifica stelline 20 dicembre 2019

Agli amanti l'Astrologia, agli amici curiosi ma soprattutto a tutti voi che vivete di "pane e oroscopo" consegniamo i risultati rilevati sugli astri del periodo, ovviamente inerenti alla giornata di venerdì 20 dicembre 2019. Tutto scritto e già messo in chiaro nella nuova classifica stelline interessante il quinto giorno dell'attuale settimana. Prima di iniziare a scoprire l'intera scaletta, come di consueto andremo a dare una brevissima anteprima sul migliore in assoluto. In questo caso, visto il positivo cielo astrale di competenza, la palma d'oro della fortuna va meritatamente al segno del già citato Acquario, favorito senz'altro dal meraviglioso Pianeta Venere presente nel proprio comparto.

A tenere il passo del predetto segno, solamente altri due simboli valutati con le cinque stelle della buona fortuna: Bilancia e Capricorno. Curiosi di scoprire qualche indizio in più? Bene, ecco allora a seguire come si presenta il resto della scaletta segno per segno:

Top del giorno : Acquario - Venere nel segno ;

: Acquario - ; ★★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★: NESSUNO;

★★: Sagittario.

Oroscopo venerdì 20 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Il prossimo venerdì sarà per voi Bilancia una giornata molto generosa e stabile in quasi tutte le situazioni, specialmente in quelle maggiormente impegnative. Tenendo conto che le combinazioni planetarie sembrano essere a vostro favore, diciamo che avrete la possibilità di prendervi delle sonore rivincite: sfruttate al massimo la giornata, ok?

Con astri altamente positivi quindi ritroverete la voglia di mettere in pratica qualcosa di nuovo. Con gli amici siate partecipi alle scelte di gruppo, interessandovi di più e dicendo la vostra. Le stelle consigliano parsimonia nei riguardi del comparto economico. In amore l'invito è "darci dentro di brutto!". Più che ottima sarà la prima mattinata, ideale per porre rimedio a tutte quelle cose che negli ultimi giorni, vuoi per la stanchezza, vuoi per il poco tempo a disposizione, non avete portato a termine. In coppia intanto, a coloro che hanno un rapporto poco felice o partner scontento potrebbero arrivare soluzioni efficaci: se ci fossero delle incomprensioni dovreste chiarirle entro sera.

Single, dopo le vicissitudini vissute giorni addietro da alcuni di voi, potrete meritatamente godere di una giornata spensierata e a favore. Poche le incombenze a cui mettere fine, e quelle poche saranno molto alla vostra portata. Le previsioni del giorno nel lavoro indicano un po' ci intraprendenza in più: troverete un nuovo "svincolo" a cui aggrapparvi nei momenti un po' critici; ottimo anche questo.

Scorpione: ★★★★. Questa parte della settimana per voi nativi sotto al simpatico simbolo astrale dello Scorpione si preannuncia molto positiva in quasi ogni settore. Diciamo che questo venerdì partirà molto bene e, secondo quanto estrapolato dalle effemeridi sul periodo, potrebbe chiudere davvero in bellezza.

In amore, la vostra vita sentimentale sarà soddisfacente ed in tanti vorrete pensare solo a metter su una famiglia al completo, con tanto di figli. Siete davvero sensibili al richiamo della dolcezza, non è così? Allora iniziate a dare valore alle cose significative della vita, quindi curando ancor di più i vostri affetti come non avete mai fatto prima d'ora. Senz'altro otterrete notevoli riscontri anche da parte della persona amata. Single, cercate di dare una "svecchiata" al guardaroba puntando su qualcosa di intrigante: favoriti i colori in tinta con l'attuale stagione, ovviamente in linea con la moda.

Consiglio: tenete a bada il vostro istinto perché non è certo il momento più adatto per rifugiarvi nel mondo dei sogni... Nel lavoro infine, il periodo vi darà poche soddisfazioni ed altrettanto poche sicurezze. Insomma, se vi piace quello che state portando avanti, continuate così, altrimenti fate di tutto per cambiare strada, ok? Dice il saggio: "Chi non risica, non rosica...".

Sagittario: ★★. La giornata di fine settimana è stata valutata dalle stelle con il segno di spunta relativo al "ko". In generale quindi si consiglia di agire con cautela e tanta testa sulle spalle cercando di limitare le azioni potenzialmente rischiose.

In qualche caso diciamo pure che potreste aver voglia di fare una piccola rivoluzione nel vostro modo di vedere certe cose: ebbene, se così fosse, non fatelo! Almeno non in questi giorni. Con tale giornata sfavorevole, più di qualcuno perderà terreno prezioso in comparti classificati come strategici: parliamo ovviamente di finanze, con riferimento soprattutto al denaro contante. In amore invece, parlando in merito alla coppia, possibili diversità di vedute su argomenti abbastanza urgenti: calma! Il problema principale, per più di qualcuno, sarà dovuto al rischio concreto di rimanere impantanati in situazioni stressanti.

Novità di rilievo non dovrebbero saltar fuori: certamente qualche piccolo cambio di programma sì. Single, avete poco da sperare e poco da fare! In amore, cercate di evitare il fomentare discussioni palliative, al solo scopo di imporre il vostro punto di vista sulla persona che vi interessa. Nel lavoro invece, datevi una mossa! Non lasciate nulla al caso, cercando magari di prevedere eventuali e fattibili vie di fuga nel caso qualcosa non dovesse andare come previsto.

Astrologia del giorno 20 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. La parte della settimana sotto analisi quest'oggi annuncia un venerdì certamente da vivere in grande stile.

La positività e la fortuna saranno all'ordine del giorno, quindi il periodo si prevede senza ombre, tutto calore, passione e socievolezza. In molti sarete sorpresi delle buone capacità messe a disposizione dagli astri: gli altri vi invidieranno anche per questo! Le predizioni di venerdì in amore, a far volare il vostro umore potrebbe essere una novità, pronta a saltar fuori a metà pomeriggio. In buona forma i rapporti con familiari, amici e conoscenti, un po' meno quelli con persone conosciute da poco. In coppia invece potrebbero nascere nuove possibilità da investire in quei progetti che tanto vi stanno a cuore.

Per coloro abituati ad avere sempre l'ultima parola, interessanti possibilità di mettere il proprio zampino in una situazione apparentemente fuori dal vostro controllo. Sforzatevi nel cercare la strada migliore, in grado di garantire un'intesa di coppia soddisfacente. Single, mettete in campo tutta la vostra forza di volontà: sappiamo quanto siete battaglieri e di spirito vincente, dunque, non siate titubanti verso gli eventi, anche se dovessero presentarsi con un punto interrogativo. Nel lavoro, la vostra forza e relativa coerenza nelle scelte potrebbe fare la differenza, facendo pendere dalla vostra l'ago della bilancia, specialmente in merito alla fortuna.

In ambito professionale, siate un po' più presenti in certi momenti significativi, mettendo per una volta in secondo piano quelle solite cose che sapete.

Acquario: ’top del giorno’. Un venerdì all'insegna del pianeta dei sentimenti e del buon dialogo: Venere. Pertanto, ottime notizie arrivano direttamente dall'Astrologia relative a tutti voi nativi nel segno interessato. Parlando in generale, i presupposti indicano in sottofondo un po’ di stanchezza generale, ma anche una tanta voglia di chiudere alcune questioni aperte (che solo voi sapete). In campo sentimentale invece, splendido periodo: cercate di controllare e dominare le sensazioni scomode iniziando a pensare positivo e allo stesso momento esaltando le emozioni più forti.

Secondo quanto esortato dagli astri, imparate ad affrontare le sfide che la giornata vi proporrà, sempre con il sorriso sulle labbra: la buona sorte vi stuzzica anche in questo modo. Single, sarete in gran forma per quanto riguarda l'aspetto sentimentale: in amore farete nuove amicizie e tra queste (forse) ci sarà anche la persona che fa per voi. In ogni caso, soprattutto se in settimana siete stati costretti spesso a pensare agli altri, questo venerdì lo dovete dedicare tutto e solo a voi stessi. Molti vivranno una giornata tranquilla, tutta da investire nei propri hobby. Nel lavoro invece, potreste trovarvi ancora in alto mare, oppure in attesa di conferme.

Marte e Nettuno intanto, entrambi in sestile al vostro Venere saranno molto favorevoli in gran parte della giornata, pronti a dare supporto nel caso dovessero esserci opportunità sulle quali investire.

Pesci: ★★★★. Giornata molto buona, anche se non certamente alla stregua di una valutata con cinque stelle. Accontentatevi di quattro stelline, dai! Anch'esse discrete, positive quanto basta e sufficientemente garanti di una media positività quotidiana. Secondo l'oroscopo del giorno 20 dicembre, riguardo l'amore, le stelle di venerdì annunciano poche occasioni su cui investire: eventualmente una buona la volontà nel voler mettere a nudo problemi o malfunzionamenti in atto nella coppia sarebbe una buona scelta. L'importante sarà il saper cogliere segnali distensivi da parte del partner avendo cura di dare priorità alle scelte del cuore: mettete in secondo piano eventuali "ragioni" in contrasto con il cuore dando valore a quest'ultimo... Single, anche se con astri abbastanza positivi non avrete grosse possibilità di mettere in cantiere programmi o intenzioni da sfruttare a breve termine. Aspettate tempi migliori, ok? Nel lavoro infine, potrebbero arrivare delusioni per via di una questione poco chiara, attualmente in essere: se ritenete di aver commesso errori, cercate di farvene una ragione provando a metterci "una pezza".