L'Oroscopo settimanale dal 16 al 22 dicembre 2019 cosa porterà di buono a tutti noi? Diciamo subito a scanso di equivoci che ad avere pieno appoggio dagli astri nel periodo saranno solo due segni valutati come "super-fortunati": pronti a scoprire i simboli astrali favoriti dall'Astrologia nella quarta settimana di dicembre? Senza dilungarci troppo, passiamo subito a svelare le previsioni con le pagelle e le stelle relative ai prossimi sette giorni e scoprire quali saranno le giornate positive e quelle segnalate con il "ko".

Riguardo i voti assegnati invece, diciamo subito che questa settimana ad avere la miglior pagella tra i sei sotto analisi in questo contesto, che ricordiamo sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, uno solo su tutti: Vergine (voto 9). Una spanna sotto il migliore della sestina in analisi invece figura l'Ariete (voto 8), seguito a distanza dal Leone (voto 7). Nella media invece, a pari merito, Toro (voto 6) e Cancro (voto 6). Infine, parlando di segni in difficoltà nel frangente, le previsioni da lunedì 16 a domenica 22 annunciano sette giornate abbastanza scarse nei confronti dei Gemelli (voto 5).

A questo punto, andiamo pure a mettere a nudo la verità analizzando per bene voti, pagelle e previsioni giorno per giorno, ovviamente dopo il consueto riscontro sui nuovi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Come di routine, prima di mettere in evidenza le previsioni dell'oroscopo settimanale, ci piace mettere in risalto gli imminenti passaggi lunari all'interno dei vari settori legati ai segni. Il lasso temporale messo in analisi nel contesto ci mostra in tutto tre fermate dell'Astro d'Argento, in programma per questa settimana in altrettanti settori zodiacali.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

A dare "fuoco alle polveri", la Luna in Vergine, presente nel segno di terra già da questo martedì 17 dicembre alle ore 08:16. La conturbante "musa dei poeti" osserverà un nuovo stacco giovedì 19 dicembre alle ore 11:04 con la presenza della Luna in Bilancia. La settimana infine si concluderà con la presenza della Luna in Scorpione prevista per sabato 21 dicembre alle ore 15:37 del pomeriggio. Bene, dopo aver scoperto i transiti lunari, ci preme assolutamente consegnare alle cronache astrali due transiti planetari di un certo spessore: l'arrivo di Venere in Acquario il giorno 20 ed il transito del Sole in Capricorno domenica 22 dicembre.

Stelline, voti e predizioni della settimana

Ariete: voto 8. In evidenza per voi Ariete una settimana considerata più che ottima, evidenziata da giornate super fortunate specialmente ad inizio periodo. In programma una splendida giornata proprio ala partenza del periodo: lunedì 16 dicembre valutato al "top del giorno". Senza quasi alcun tipo di problema, almeno per quanto concerne quelli cosiddetti irrisolvibili, le giornate coincidenti in calendario con il 17, il 18 e il 21 di dicembre, tutte e tre super-positive classificate a cinque stelle.

Per le altre giornate, in primis per quelle reputate negative (giovedì e venerdì), l'invito è a seguire i nostri consigli e le dritte rilasciate giorno per giorno dal nostro oroscopo. Allora, a questo punto conviene passare subito a dettagliare meglio i prossimi sette giorni. A voi il resoconto condensato:

Top del giorno lunedì 16 dicembre;

lunedì 16 dicembre; ★★★★★ martedì 17, mercoledì 18 e sabato 21;

★★★★ domenica 22 dicembre;

★★★ venerdì 20 dicembre;

★★ giovedì 19 dicembre.

Toro: voto 6. Questa settimana non sarà di certo fenomenale per voi Toro, questo è quasi certo, quindi non spazientitevi e andiamo a vedere cosa potrebbe succedere.

Iniziamo dalle giornate a cinque stelle che andranno a coincidere con le giornate relative a lunedì 16 e venerdì 20 dicembre: tutto o quasi vi sarà permesso in questo periodo. Peccato per la "top del giorno" che in questo caso non è contemplata, e per voi ci dispiace. In questo caso al posto della top avrete invece come palliativo giornate abbastanza buone da quattro stelle: parliamo di martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre. Occhio come al solito alle valutazioni negative, in questo contesto rilevate sulla parte interessante il weekend.

A seguire la situazione completa e dettagliata, giorno per giorno:

★★★★★ lunedì 16 e venerdì 20;

★★★★ martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19;

★★★ sabato 21 dicembre;

★★ domenica 22 dicembre.

Gemelli: voto 5. Arriverà e terminerà sotto modesti auspici il periodo esaminato. Sarà davvero pesante la prossima settimana per voi dei Gemelli? In parte è così, anche se non è detto che debba essere per forza demonizzata: tutto dipenderà dall'approccio riservato da voi nativi al periodo in oggetto e perciò l'Astrologia non nega assolutamente la possibilità di portare a casa situazioni vincenti anche con previsioni non positive.

Vediamo quali saranno i giorni buoni da sfruttare a vostro tornaconto e quelli in cui dovreste usare massima prudenza e occhi e orecchie vigili. La "sentenza" relativa alle stelline di vostra competenza è servita:

★★★★★ sabato 21 dicembre;

★★★★ martedì 17, mercoledì 18 e domenica 22;

★★★ giovedì 19 e venerdì 20;

★★ lunedì 16 dicembre.

Cancro: voto 6. In base a quanto previsto dall'oroscopo della settimana, il periodo inizierà abbastanza bene, visto soprattutto le cinque splendide stelline relative a mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre. Sotto stress da pianeti dissonanti intanto, proprio il weekend: sabato e domenica risultano (sulla carta) rispettivamente da "ko" e "sottotono", assolutamente da non prendere sottogamba.

Potrebbe essere una giornata di sconfitte a tutto campo? Forse; comunque basterà seguire i consigli elargiti nelle nostre previsioni giornaliere per mitigare eventuali dissonanze quotidiane. Intanto, l'Astrologia annuncia un periodo moderatamente positivo nel quale a fare la parte del leone sarà la solita routine: lunedì 16, martedì 17 e venerdì 20 dicembre sotto l'egida delle quattro stelline. Vediamo pure il riepilogo relativo alla scaletta settimanale:

★★★★★ mercoledì 18 e giovedì 19;

★★★★ lunedì 16, martedì 17 e venerdì 20;

★★★ domenica 22 dicembre;

★★ sabato 21 dicembre.

Leone: voto 7. Questa settimana partirà certamente in modo spettacolare, con a seguire però alcune giornate negative alle quali seguiranno altre decisamente molto promettenti.

Insomma, periodo alternato tra alti e bassi. Per la serie "via il dente, via il dolore!" iniziamo con le giornate meno positive. Bene, diciamo allora che saranno giornate molto difficili da governare sia quella di martedì 17 che mercoledì 18 dicembre, rispettivamente valutate con il "sottotono" ed il "ko". Per il resto poi, tutto punterà verso una positiva risalita. Molti nativi del Leone intanto potranno consolarsi con il magnifico trio riservato dalle stelle relativo alle giornate del 16, del 20 e del 22 di questo mese, preannunciate al top da cinque stelline positive. Buono ed anche abbastanza affidabile sia giovedì che sabato, entrambi valutati a quattro stelle.

Nel dettaglio a seguire analizzate come sono stati preventivati i prossimi sette giorni e prendete nota:

★★★★★ lunedì 16, venerdì 20 e domenica 22;

★★★★ giovedì 19 e sabato 21;

★★★ martedì 17 dicembre;

★★ mercoledì 18 dicembre.

Vergine: voto 9. Sette giornate in media decisamente di prim'ordine, soprattutto per merito della Luna in Vergine prevista martedì 17 dicembre. L'oroscopo della settimana dal 16 al 22 dicembre pertanto, preannuncia a tanti di voi nativi enormi soddisfazioni sia nei sentimenti che nell'amore in generale. Per questo, quasi tutto il periodo avrà i contorni della positività, ovviamente escludendo la sola giornata di lunedì 16 dicembre, in questo contesto preventivata come probabile "sottotono".

Bene, analizziamo pure il contesto a seguire valutando le stelline assegnate ai vostri prossimi sette giorni:

Top del giorno martedì 17 dicembre ( Luna nel segno );

martedì 17 dicembre ( ); ★★★★★ mercoledì 18, giovedì 19 e domenica 22;

★★★★ venerdì 20 e sabato 21;

★★★ lunedì 16 dicembre.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.