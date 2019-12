L'Oroscopo della settimana dal 16 al 22 dicembre 2019 è arrivato, pronto a dare conto di come saranno le stelle attraverso le previsioni, le pagelle e le stelline attribuite ai sette giorni del periodo. Sotto analisi la penultima settimana del mese corrente: pronti a scoprire i voti e la classifica stelline attribuita agli ultimi sei segni dello zodiaco? Come di consueto saranno passati "al setaccio" le giornate da lunedì a domenica, cercando di dare un valore qualitativo ad ognuno di essi. Bene, allora partiamo subito con il mettere in chiaro il segno più fortunato in assoluto relativo alla scaletta del momento: parliamo in questo caso dell'Acquario (voto 10), sottoposto nel frangente alla positiva presenza di Venere, in arrivo nel comparto venerdì 20 dicembre.

Subito dietro il predetto simbolo di Aria figura lo Scorpione (voto 9). Periodo abbastanza buono, vista la non troppa distanza dai migliori, anche per il Capricorno (voto 8), seguito a poca distanza da Bilancia (voto 7) e Pesci (voto 7). Invece, a dover vivere una settimana quasi tutta immersa nella solita routine, secondo quanto riportato nelle le previsioni zodiacali da lunedì 16 a domenica 22 dicembre, gli amici nativi del Sagittario (voto 6). Andiamo pure ai dettagli sui singoli segni.

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 7.

Questa settimana le stelle per voi Bilancia saranno interessanti per molti aspetti. La quarta settimana del mese di dicembre si aprirà non molto bene, per poi riprendere quota ed arrivare a fine periodo in gran forma. Partiamo intanto da martedì e mercoledì valutati rispettivamente con due stelle da "ko" e con le tre del "sottotono". Parlando di fortuna invece, la "top del giorno" di giovedì annuncia per voi l'arrivo della Luna in Bilancia, senz'altro a fare da contorno a venerdì e sabato valutate con cinque ottime stelline.

Nella norma con la mediocre sufficienza i restanti giorni, segnati tutti con quattro stelle. Il resoconto a seguire:

Top del giorno giovedì 19 dicembre (Luna nel segno);

giovedì 19 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ venerdì 20, sabato 21;

★★★★ lunedì 16, domenica 22;

★★★ mercoledì 18 dicembre;

★★ martedì 17 dicembre 2019.

Scorpione: voto 9. La prossima settimana si ipotizza possa portare tranquillità, relax e buone notizie in merito ad alcune scelte fatte o che eventualmente vi accingerete a fare. A voi Scorpione pertanto il periodo inizierà a fasi alterne: lunedì 16 dicembre sarà decisamente marchiato con cinque stelle insieme a mercoledì e domenica.

Mentre martedì porterà il simbolo del "sottotono": tranquilli, tutto volgerà al meglio e secondo i vostri piani. Tornando al nocciolo: il 19 e il 20 porteranno con loro quattro discrete stelline, dunque abbastanza vivibili. La migliore in assoluto però, quella per capirci al "top del giorno" la porterà un evento astrale attesissimo dai più: l'arrivo della Luna in Scorpione, sabato 21 dicembre. La scaletta a seguire:

Top del giorno sabato 21 dicembre ( Luna nel segno );

sabato 21 dicembre ( ); ★★★★★ lunedì 16, mercoledì 18, domenica 22;

★★★★ giovedì 19, venerdì 20;

★★★ martedì 17 dicembre.

Sagittario: voto 6.

Settimana al limite della sufficienza, tuttavia non senza periodi altamente efficienti su cui poter contare: vediamo la qualità dei prossimi sette giorni relativa al vostro segno. Per quanto riguarda l'inizio del periodo, martedì 17 come anche il 21 e il 22 porteranno in seno solo quattro stelle, buone e accettabili. Giovedì 19 invece è preventivato da tre stelle, quindi una giornata improntata al "sottotono". Di male in peggio: venerdì 20 le stelle hanno riservato una "bella" sorpresa, valutando il periodo con solo due stelline da "ko" (metteteci pure il fatto della scaramanzia: "venerdì" e "13", e allora...).

Calma e sangue freddo: lunedì 16 dicembre giornata "top", classificata con cinque splendide stelline insieme a quella del 18 dicembre. La scaletta riepilogativa:

★★★★★ lunedì 16, mercoledì 18;

★★★★ martedì 17, sabato 21, domenica 22;

★★★ giovedì 19 dicembre;

★★ venerdì 20 dicembre.

Capricorno: voto 8. In arrivo una settimana quasi tutta buona, ad eccezione della sola partenza. Ansiosi di sapere come inizierà il periodo? Ebbene, amici del Capricorno, il vostro mercoledì 18 dicembre avrà in dote solo quattro stelline: non male dai.

Invece giovedì, segnato in calendario con il 19, avrà la stessa valutazione del 20 e del 21, tutti segnati da cinque stelle: gongolate, dai! Anche perché nel finale di settimana non potrete di certo non esultare: infatti domenica 22 arriverà una splendida giornata allietata dall'ingresso del Sole in Capricorno. Un poco di attenzione sarà richiesta lunedì 16, previsto con tre stelle da "sottotono" e il martedì seguente, il 17 appunto, decisamente da "ko" quindi valutato con due stelle. Vediamo il resoconto condensato:

Top del giorno domenica 22 dicembre ( Sole nel segno );

domenica 22 dicembre ( ); ★★★★★ giovedì 19, venerdì 20, sabato 21;

★★★★ mercoledì 18 dicembre;

★★★ lunedì 16 dicembre;

★★ martedì 17 dicembre 2019.

Acquario: voto 10.

In arrivo una settimana gradevolissima e ben predisposta verso la fortuna. Curiosi di sapere la classifica giornaliera del periodo? Eccovi accontentati: martedì 17, sabato 21 e domenica 22 dicembre tutti valutati a cinque stelle. Praticamente inizio, centro e fine settimana splendidamente "alla grande", come ci piace enfatizzare i momenti migliori riservati da astri interessati. Attenti amici dell'Acquario, il meglio per voi deve ancora essere svelato: non ci credete? Ebbene venerdì 20 dicembre, data da ricordare: gli astri serviranno sul classico piatto d'argento Venere in Acquario e una magnifica "top del giorno" interessante soprattutto nelle questioni d'amore e negli affetti in generale.

Infine, ecco quali saranno le vostre giornate "peggiori": lunedì 16, mercoledì 18 e giovedì 19 porteranno in dono solo quattro stelline: basteranno? A seguire il riscontro offerto dalle stelle del giorno:

Top del giorno venerdì 20 dicembre ( Venere nel segno );

venerdì 20 dicembre ( ); ★★★★★ martedì 17, sabato 21, domenica 22;

★★★★ lunedì 16, mercoledì 18, giovedì 19.

Pesci: voto 7. Si preannuncia una settimana mediamente positiva per voi dei Pesci, con giorni buoni ed altrettanti da stare in campana. In base a quanto rilevato dall'oroscopo settimanale, l'inizio del periodo sarà più o meno come nelle attese, a discapito del weekend però.

Infatti classificato col il "sottotono", sabato 21 dicembre avrà solo tre stelle, anche se non sarà la più brutta in assoluto. Molto peggio potrebbe andare domenica 22 dicembre, classificato con due stelle da "ko". Adesso basta parlare di periodi negativi: in bella mostra la "top del giorno" di mercoledì 18 con le cinque stelline di martedì 17 e di giovedì 19 dicembre, quest'ultime anche giudicate al "top" e ben votate verso la fortuna. Il resto della settimana risulterà discreto con un lunedì ed un venerdì tutti valutati con quattro buone stelline. Il riassunto finale:

Top del giorno mercoledì 18 dicembre;

mercoledì 18 dicembre; ★★★★★ martedì 17, giovedì 19;

★★★★ lunedì 16, venerdì 20;

★★★ sabato 21 dicembre;

★★ domenica 22 dicembre 2019.

Classifica settimanale finale

I sette giorni di prossimo arrivo presentano alcune novità di rilievo, sicuramente molto interessanti per alcuni segni, un po' meno per altri.

Vediamo dunque di mettere un po' d'ordine presentando il più fortunato tra i dodici dello zodiaco nel periodo: la classifica della settimana da lunedì 16 a domenica 22 dicembre, valida come sempre per l'intero comparto zodiacale vede al "top" la prossima settimana l'Acquario al primo posto. Non troppo distanti dal migliore scopriamo in anteprima due simpatiche conoscenze: la Vergine e il Capricorno, posizionati in modo strategico al secondo posto grazie al positivo apporto delle proprie effemeridi. Al terzo posto invece Ariete e Capricorno con, a poca distanza Leone. Bilancia e Pesci fermi in quarta posizione.

La zona bassa della classifica ci mostra al quinto posto Toro, Cancro, Sagittario e in ultima posizione i soli Gemelli. Andiamo al riepilogo sintetico esposto nella seguente scaletta:

1° Acquario , voto 10 segno al " top della settimana ";

, voto 10 segno al " "; 2° Vergine e Scorpione, voto 9;

3° Ariete e Capricorno, voto 8;

4° Leone, Bilancia e Pesci, voto 7;

5° Toro, Cancro e Sagittario, voto 6;

6° Gemelli, voto 5.

Il riscontro astrologico relativo all'oroscopo settimanale dal 16 al 22 dicembre 2019, dunque incentrato sulla quarta settimana del mese in corso è arrivato a fine. Vi ricordiamo di non perdere il prossimo incontro con le predizioni, la nuova scaletta con le stelle quotidiane ed i voti riguardanti il periodo con Natale, dunque quello intercorrente tra il 23 e il 29 di dicembre.