L'Oroscopo del giorno 23 dicembre 2019 riparte "alla grande" con queste nuove previsioni, annunciando una novità astrologica molto interessante. Curiosi di sapere cosa hanno in serbo per voi le stelle di lunedì? Ebbene, a dare speranza a coloro con problematiche aperte in campo sentimentale, come anche a quelli con relazioni parentali o d'amicizia in crisi, sarà l'ingresso della Luna in Sagittario. Tra i fortunati del momento oltre al super-positivo Sagittario, anche Capricorno e Pesci. Diciamo altresì che, tra i simboli astrali rappresentanti la sestina in analisi in questo contesto, a godere del discreto sostegno delle stelle saranno anche Scorpione e Acquario: seppur in modo minore, anche quest'ultimi due segni avranno una minima probabilità di successo, visto che il periodo è stato valutato loro con quattro buone stelle.

In relazione ai segni meno fortunati invece, secondo quanto messo nero su bianco nelle previsioni di lunedì 23 dicembre, questa parte iniziale della nuova settimana non vedrà di buon auspicio il periodo per i nati sotto al segno della Bilancia, considerati in giornata "sottotono".

Iniziamo pure a dettagliare singolarmente ogni segno, ovviamente subito dopo aver tolto il velo dalla classifica stelline quotidiana.

Classifica stelline 23 dicembre 2019

Una nuova giornata si staglia all'orizzonte, pronta a regalare nuove emozioni o, al contrario, stress e problemi vari.

A questo punto la domanda è: chissà come saranno le intenzioni degli astri nei confronti del nostro segno? Allora non vogliamo certo tenervi oltre sulle spine, quindi passiamo subito a togliere il velo dalla classifica stelline interessante il giorno 23 dicembre 2019. A voi la scala di valori offerta dalle stelle quotidiane:

Oroscopo lunedì 23 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★. Giornata poco positiva stimata e valutata di conseguenza con le poco piacevoli tre stelle relative ai frangenti "sottotono". Pertanto questo periodo è stato messo in conto nelle predizioni del giorno sicuramente come molto impegnativo, ma non impossibile da arginare. In amore, l'invito è proteso verso una calma programmata a priori: forse, il vostro partner potrebbe essere corteggiato da altre persone, pertanto molti di voi non reggeranno per niente tale situazione.

Evitate di sbottare alla vostra maniera ma cercate di mettete in tavola le cose che non vanno: per una volta fatevi rispettare. Single, percepirete la necessità di passare più tempo da soli per riflettere sulla piega che sta assumendo la vostra vita. Diciamo pure che non avrete voglia di uscire, neanche con i vostri amici: dai, su con la vita! Nel lavoro infine, potreste sentirvi meno coraggiosi e intraprendenti rispetto ai giorni passati. Non lasciate che qualche momento di sconforto paralizzi alcune iniziative importanti avviate nelle scorse settimane.

Scorpione: ★★★★. In arrivo un lunedì 23 dicembre sotto i normalissimi auspici di una giornata mesta, tutto sommato gestibile al meglio. Diciamo che in generale non dovreste trovare impuntamenti o difficoltà nell'espletare le normali azioni quotidiane, ovviamente tenendo ben salda la testa sulle spalle.

In amore, è in preventivo un periodo discreto, soprattutto per le coppie unite da più tempo. Praticamente, in campo sentimentale quasi tutti voi poteste dormire sonni (quasi) tranquilli, forti della convinzione che questo lunedì non porterà sorprese spiacevoli. Single, l'imprevisto si rivelerà essere meraviglioso! Diciamo che avete bisogno di lasciar andare alcuni piani già prefissati: fatevi trasportare dall'avventura, il che sarà bellissimo perché vi porterà un’immensa soddisfazione. Evitate rischi inutili, intanto, se non avete bene sotto controllo l'attuale situazione. Nel lavoro infine, sarà una giornata normale per chi dovrà svolgere incombenze a livello professionale, mentre meno agevolati saranno coloro con rapporto di lavoro a contratto.

Disposti a mettercela tutta per ovviare ad eventuali difficoltà?

Sagittario: ’top del giorno’. Giornata giudicata dall'Astrologia quotidiana davvero magnifica. A dare sicurezza al vostro segno una meravigliosa Luna in Sagittario: strepitose opportunità di successo favorite dalle stelle del momento metteranno in piena luce il vostro bel fascino e il vostro dinamismo, facendovi ottenere molte soddisfazioni non solo in campo sentimentale. In amore, quando tutto va bene non resta che dedicarvi alla degustazione di ciò che la vita vi offre: non aspettatevi complicazioni, non ci sarà neanche una nuvola in vista che potrebbe minare il vostro rapporto con lui/lei.

Single, godrete di momenti positivi: soprattutto quelli di voi che hanno vissuto degli stati critici, potranno vivere una fase di recupero generale: intanto, siate più aperti e collaborativi con chi vi interessa. Nel lavoro, sarete iperattivi e porterete a termine una certa quantità di cose messe in preventivo. Ottimo così!

Astrologia del giorno 23 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. Il prossimo lunedì sarà senz'altro molto performante in termini di fortuna e positività per voi Capricorno. In molti noterete nuovi aspetti emotivi soprattutto nella vita sentimentale: non siatene sorpresi perché se vi scoprirete più attenti alle esigenze del vostro partner di certo ritroverete momenti pieni di passione.

Le predizioni di lunedì pertanto, invitano in amore ad essere più fiduciosi e realisti: in coppia giocate con la curiosità invogliando il partner a fare scelte azzardate (anche piccanti!). Sul lato famiglia invece avrete una prontezza di spirito che vi porterà a finire tutti gli incarichi in corso: i risultati, ottimi, saranno evidenti a tutti. Single, sarebbe tempo di cambiare strategia se davvero vorrete essere felici, ok? Non rifiutate eventuali inviti, perché sarà in questi contesti che potreste iniziare al meglio una eventuale nuova vita sentimentale. Nel lavoro, niente vi sembrerà impossibile: troverete dei punti in comune con chi aveva idee differenti dalle vostre.

Acquario: ★★★★. La partenza della nuova settimana sarà banale, sconta e anche un po' svogliata per voi Acquario. Ma lasciatecelo dire, non sarà affatto negativa! In generale, anche se l’umore non dovesse risultare al top, pensate che presto, ovviamente prima di sera, potreste avere una seppur piccola interessante soddisfazione. In campo sentimentale invece, parlando di coppia, è arrivato per molti il momento di prendere una decisione: bisognerà scegliere se andare avanti oppure cambiare radicalmente gli obbiettivi prefissati. Qualsiasi scelta che sarà fatta certamente sarà dura ma alla lunga tutto (o quasi) sarà infinitamente appagante.

Single, questa giornata favorirà gli incontri, quindi non tiratevi indietro ma cercate di presentarvi con un sorriso. L'amore potrebbe essere dietro l'angolo, sappiatelo! Intanto, dovrete applicarvi con abilità e competenza anche a quei noiosi compiti quotidiani che non vi esaltano, ma che bisognerà necessariamente svolgere. Nel lavoro invece, le stelle miglioreranno tantissimo la vostra attuale comunicatività in modo da farvi conquistare nuovi livelli. Senz'altro riuscirete a migliorare la vostra corrente posizione professionale.

Pesci: ★★★★★. Si preannuncia sicuramente degna di essere vissuta a piene mani questa parte della settimana.

Dunque, un lunedì generoso molto indicato nelle situazioni particolarmente intricate a cui sembrerà difficile trovare una soluzione. Secondo l'oroscopo del giorno 23 dicembre, riguardo l'amore, a fare da scenario gioie e sorprese: queste ultime illumineranno senz'altro la vostra vita sentimentale la quale sarà eccellente soprattutto da metà pomeriggio in poi. In primo piano anche l’intesa con il partner: sarete pervasi da un piacevole buonumore e vi ritroverete mano nella mano, pieni di gioia e con rinnovata complicità. Se siete single invece, osate! Sappiate che non dovete assolutamente limitare i vostri desideri, in nessun campo.

Nel corso della giornata potreste fare degli incontri importanti e non ci sarà tempo per rimandare a domani quello che avete nel cuore e nella testa. Nel lavoro, dopo tanti sforzi finalmente riuscirete ad ottenere le conferme che cercavate: il vostro campo visivo si allargherà ed avrete la possibilità di fare più cose contemporaneamente.