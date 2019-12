L'Oroscopo del giorno 18 dicembre 2019 è pronto a dare le dritte giuste in merito all'andamento previsto in questo mercoledì di metà settimana. Ad avere l'onore di essere esaminati in base alla qualità dei rispettivi cieli astrologici, gli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di scoprire come saranno le stelle in amore e nel lavoro? Come sempre, anche adesso a fare da tramite tra noi e le stelle sarà l'Astrologia, ovviamente estrapolata dalle effemeridi sul periodo di riferimento.

Bene, allora mettiamo subito in primo piano i simboli astrali in odore di positività: senz'altro a gongolare tra i sei appena citati, Pesci, in questo frangente posizionati al vertice della nostra scaletta con le stelline giornaliere, perciò meritatamente al "top del giorno". Ad avere altresì il prezioso aiuto da parte degli astri, anche altri due segni: Scorpione e Sagittario, entrambi sottoscritti in giornata a cinque stelle. Pochi i dubbi intanto per ciò che interessa la parte negativa del periodo: a riguardo, le previsioni di mercoledì 18 dicembre puntano decisamente l'indice in direzione di Bilancia: il generoso segno di Aria di certo dovrà vedersela con formazioni astrali abbastanza negative, ma in fin dei conti non difficili da arginare. Curiosi di scoprire qualcosa di più? A seguire maggiori dettagli.

Classifica stelline 18 dicembre 2019

Pronti a soddisfare la vostra curiosità nel voler sapere come evolverà la giornata relativa a questo nuovo mercoledì? Ovvio che sì, dunque a fare da tramite tra voi e l'Astrologia sarà, come consuetudine ormai consolidata, la nostra classifica stelline quotidiana, nel contesto ingegnata sulla giornata del 18 dicembre 2019. Nelle prime posizioni, secondo quanto annunciato in anteprima dalle previsioni zodiacali sul periodo interessato, troviamo meritatamente Pesci, Scorpione e Sagittario. In difficoltà invece il segno della Bilancia, in questo caso segnalato in periodo da tre stelle relative al "sottotono".

A questo punto, senz'altro la miglior cosa da fare è certamente quella di andare al dunque, ovviamente visionando la scaletta completa posta a seguire:

Top del giorno : Pesci;

: Pesci; ★★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★: Bilancia.

★★: Nessuno.

Oroscopo mercoledì 18 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★. Giornata di metà settimana valutata sotto la media. Diciamo che le stelle questa volta potrebbero voltarvi le spalle visto il periodo "sottotono" a cui andrete incontro.

In molti casi il barometro della concentrazione segnerà il passo nella maggioranza delle occasioni: siate attenti, soprattutto evitando distrazioni inutili. In amore, se avrete dubbi sul vostro rapporto fatevi qualche domanda e cercate da soli la risposta. Se avete sbagliato dovrete riparare, sempre che vi sia permesso e non sia troppo tardi per farlo. Single, invece più che ottimo per voi il campo sentimentale: abbandonate ogni tipo di freno e premete forte sull'acceleratore dei sentimenti, quindi abbiate fiducia nella persona che vi sta a cuore, senz'altro pronta a contraccambiare con ardore e maliziosa complicità.

Le previsioni del giorno intanto, nel lavoro indicano che in molti vivrete una giornata con poche soddisfazioni; probabilmente sarete messi davanti ad una scelta importante i cui effetti non potrebbero essere affatto quelli sperati. Occhio, la decisione sarà inevitabile e non avrete molte possibilità di aggirare l'ostacolo. Pensate sin da subito a scovare soluzioni alternative.

Scorpione: ★★★★★. Evolverà molto bene questa parte della settimana, con un mercoledì vincente soprattutto nei rapporti sentimentali.

In generale, l'arrivo della Luna nel segno della Vergine avvenuta questo lunedì porterà di sicuro una marea di buone notizie, come anche ottime novità in primis in amore. Dunque splendida giornata per le emozioni del cuore: piacevoli, ricche di novità ed a tratti molto romantiche. In coppia, quasi ogni circostanza evolverà secondo le attese. In questo caso l'Astrologia applicata alla giornata consiglia tanta intraprendenza in campo sentimentale: la Luna veglierà sulla buona armonia di coppia quindi non avrete pressoché alcun problema in tal senso.

Mettete pure da parte per qualche giorno ansie e preoccupazioni e godetevi la vostra storia. Single, sarete travolti da un'improvvisa attrazione per una persona e sarete tentati ad approfondire l'amicizia. Se formulate da tempo il desiderio di trovare l'amore vero, il cielo potrebbe realizzare questa speranza, probabilmente in modo molto casuale. Nel lavoro, per concludere, in primis per coloro impegnati in attività produttive in proprio, il consiglio è di tirare fuori qualche buon progetto o idea a breve termine, alla fine potrebbe regalare qualche discreta gioia.

Sagittario: ★★★★★. Partirà e si incamminerà fino alla fine benissimo questa parte della settimana, con un mercoledì pronto a soddisfare molti dei vostri bisogni più impellenti.

A qualcuno di voi Sagittario, visto il periodo eccellente, potrebbe capitare un'occasione potenzialmente molto redditizia sotto il profilo economico. Intanto la giornata di metà settimana in amore non presenterà problemi difficili da superare. Pertanto soprattutto in coppia, i rapporti riprenderanno quota prendendovi in modo efficace sia dal punto di vista romantico che passionale. Per molti Sagittario la comprensione con la persona amata sarà eccellente e l'intesa ottima sotto tutti i punti di vista. Single, cercate di stare sereni, mettete pure in bella mostra la vostra indole generosa. Qualcuno di voi in ascendente Ariete, Scorpione o Pesci potrà contare senz'altro su nuovi amori, affascinanti e passionali, solo che potrebbero non avere il futuro sperato: meditateci sopra!

Nel lavoro, non mancheranno idee per portare avanti alcuni aspetti dell'attività: agite con senno, ma senza timore. Servirà solo un occhio di riguardo verso il nervosismo, quest'ultimo vi renderà troppo diretti facendovi risultare arroganti.

Astrologia del giorno 18 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. Il prossimo mercoledì sarà abbastanza positivo con tratti anche ottimi per voi del Capricorno. Il periodo sarà alquanto propizio a chi avesse bisogno una buona occasione da usare eventualmente per rinnovare rapporti un po' logori. Attenti però, vi potrebbe essere richiesto un impegno superiore alle vostre aspettative e questo vi renderà irrequieti ed ansiosi.

Le predizioni di mercoledì in amore, il consiglio è senz'altro quello di essere di buon umore e pieni di affetto verso la persona amata. Tale comportamento senz'altro favorirà il clima nel rapporto, ideale per mettere in pratica eventuali progetti in attesa. Single, sicuramente potreste fare dei buoni incontri, soprattutto potreste fare nuove esperienze forse mai vissute prima. Alla fine dei conti vi accorgerete di aver superato brillantemente alcune tensioni accumulate in precedenza. Ad alcuni di voi Capricorno invece, le stelle incitano a non mollare la presa (sapete senz'altro cosa intendiamo vero?).

Nel lavoro, avrete la possibilità di migliorare sicuramente le vostre economie. Fate in modo di rendere meno faticosa questa giornata adottando i giusti accorgimenti, facendovi aiutare al bisogno. In molti sarete allettati da una nuova proposta che riguarderà sempre il vostro attuale ambito professionale.

Acquario: ★★★★. Il prossimo giorno in calendario si prospetta di normale routine per quasi tutto il periodo. Le previsioni del giorno indicano un frangente discreto ed abbastanza alla portata, quanto basta a rendere tranquillo il periodo alla maggior parte di voi. Il formarsi di situazioni astrali sufficientemente positive daranno una buona spinta al settore degli affari: avete in programma qualche acquisto importante?

Fatelo, non ve ne pentirete! In campo sentimentale, la giornata permetterà senz'altro di fare il punto della situazione (affettiva ovviamente) che state vivendo in questi giorni. Sarebbe più giusto seguire le inclinazioni del cuore piuttosto che quelle dettate dalla ragione: dipenderà solo da voi. Single, sembra quasi che in questo momento nella vostra vita stia regnando l'inaspettato: non temete, allargate le vostre vedute e forse capirete che è arrivato il tempo di cambiare musica. Nel lavoro intanto, alcune novità che stanno per arrivare vi stimoleranno a dare la parte migliore di voi. Vedrete in prospettiva delle situazioni abbastanza positive che potranno riguardare anche la vostra futura carriera: concentratevi, cercando di dare il meglio di voi.

Pesci: ’top del giorno'. In arrivo un giorno, non diciamo "sublime" che sarebbe forse un po' esagerato, ma splendidamente positivo, questo si. La giornata di metà settimana sarà senz'altro più che ottima soprattutto nelle cose legate ai sentimenti, con l'amore puro a farla da padrone. Finalmente sarete consapevoli dei traguardi che potete raggiungere grazie alla vostra tenacia e determinazione. Secondo l'oroscopo del giorno 18 dicembre, intanto, riguardo l'amore, andrà tutto benissimo: i rapporti di coppia diventeranno più intensi suggellando nuove intese soprattutto in quelle relazioni che, ultimamente, hanno subito rallentamenti o malintesi.

Diciamo pure che non avrete di che lamentarvi. Agli occhi del partner risulterete gioviali, spigliati e in qualche caso addirittura più simpatici del solito. Se single invece, sarete radiosi e sorridenti, niente e nessuno riuscirà a minare la vostra allegria, con la vostra parlantina riuscirete ad attirare l'attenzione delle persone che più vi piacciono. Nel lavoro, sarà giornata di scelte? Certo che sì, e proprio voi sarete chiamati a prendere decisioni e/o valutare cosa vi sembra giusto o sbagliato. In qualche caso si prevedono sorprese o straordinarie opportunità per aumentare i guadagni o di compiere vantaggiose operazioni finanziarie.