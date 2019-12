L'Oroscopo del weekend dei giorni 14-15 dicembre è pronto a svelare nel dettaglio come si conclude questa settimana per ciascun simbolo zodiacale. La Luna in Cancro, domenica lascia il suo naturale domicilio per spostarsi nel segno del Leone. Questo rappresenta un gran passaggio. In tanti possono ritrovare le energie fisiche e mentali per portare avanti un progetto di vita. Per i nativi di Cancro e Bilancia si prospetta un weekend stellare, finalmente i due segni potranno avere un po' di pace e maggiori energie. Amore, salute, fortuna: approfondiamo leggendo le seguenti previsioni astrali del fine settimana.

Oroscopo fine settimana: da Ariete a Vergine

Ariete - Da cosa nasce cosa, per cui in questo fine settimana non rifiutate un invito. Evitate di farvi carico delle faccende altrui, avete un assoluto bisogno di riposare. Avete avuto delle giornate traballanti che vi hanno messo a dura prova, per questo motivo dovete svagarvi il più possibile senza pensare a niente. In famiglia non si escludono riunioni o ritrovamenti, tuttavia cercate di prestare ascolto a quello che gli altri hanno da dire.

Toro - Sabato è la giornata giusta per mettersi in viaggio o per fare shopping.

In amore, di solito siete voi a dettare le regole, ma ogni tanto lasciatevi andare. Chi è fidanzato da troppo tempo non vede l'ora di organizzare qualcosa di profondo con l'amato, magari un matrimonio o dei figli. Domenica non dovrebbe mancare una chiamata da parte di un parente, qualcuno potrebbe ricevere un invito da non sottovalutare.

Gemelli - Sabato mattina che parte al rilento. Nel lavoro ci difficoltà da superare, ma per fortuna questo weekend porta via ogni stress e preoccupazione. Preparatevi a vivere 48 ore di pace e serenità.

Se avete fatto una promessa, vedete di mantenerla. Contattate un anziano parente, in questo periodo è importante non trascurare i famigliari. Chi sta mandando avanti un progetto, finalmente può vedere i primi germogli.

Cancro - L’Oroscopo del weekend si preannuncia stellare anche se vi mette in guardia da alcune scenate. Cercate di non passare dalla parte del torto anche se non vi risulta facile mantenere la calma. In famiglia da un po' di tempo c'è tensione e il motivo è dovuto da una divergenza di opinioni.

Valutate di trasferirvi altrove al più presto o di fare un viaggio. I soldi vi danno spesso preoccupazione ma non potete raddoppiare il lavoro perché state facendo già troppo. Piuttosto, cercate di riposare a sufficienza in questo weekend favorevole poiché la prossima sarà una settimana estremamente movimentata.

Leone - Per arrivare a fine giornata può essere d'aiuto concedersi dei piccoli premi. Sabato sera qualcuno potrebbe accettare un appuntamento. Buon weekend per coloro che sono in coppia da anni.

Ci sono dei lavoretti da fare in casa e non si può più rimandare. Queste 48 ore promettono bene anche per quanto riguarda il lato finanziario. Se possibile, tenetevi alla larga dai mezzi pubblici.

Vergine - Vi aspettano due giornate sottotono e noiose. Qualcuno deve fare i conti con dei problemi fisici. In giornate come queste è abbastanza facile cadere vittima della tristezza e della malinconia. Del lavoro vi portate dietro alcune insoddisfazioni che rischiano di rovinarvi il fine settimana. Se possibile, concedetevi un viaggio. Ogni tanto cambiare aria fa bene alla mente.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche di questo fine settimana invitano a liberarsi dai fardelli familiari. Non potete sempre preoccuparvi dei problemi altrui perché ne avete già abbastanza di vostri. Cercate di dedicarvi alle vostre passioni e rispolverate un hobby che per mancanza di tempo avete lasciato in stand-by. Non perdete tempo con le persone negative perché chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Chiarimenti in arrivo per quelle coppie che sono in crisi. Comunque sia, questo weekend si presenta favorevole rispetto ai giorni passati.

Scorpione - Dopo una settimana impegnativa, purtroppo avrete a che fare con le pulizie di casa. A volte vi sembra di correre sulla ruota del criceto e di non trovare mai pace. Non demoralizzatevi, domenica sera avrete modo di ritagliarvi un momento tutto per voi. Cercate di non discutere perché è praticamente impossibile fare cambiare idea alle persone ostinate. Possibili novità in arrivo nei prossimi giorni. Chi lavora da anni non vede l'ora di andare in pensione.

Sagittario - Chi è a dieta può concedersi uno strappo alla regola. Tuttavia è sempre meglio non esagerare. Sabato sera avrete modo di fare le ore piccole e domenica mattina vi alzerete più tardi del solito.

Ci saranno delle uscite in compagnia, ma attenzione al portafoglio. Per il momento non potete permettervi di sforare il vostro budget perché siete a corto di denaro.

Capricorno - Aspettatevi delle novità, le giornate di sabato e domenica risultano migliori rispetto alla settimana appena trascorsa. Non lasciatevi sopraffare dalle preoccupazioni altrui. Riprendete in mano un'attività che avete sospeso e portatela avanti. La salute è un po' fiacca ma niente di grave.

Acquario - Siete un segno pieno di desideri e di sogni nel cassetto. Chi lavora anche nel weekend deve combattere con un po' di malumore.

Chi invece è a riposo deve fare i conti con un problema riguardante la famiglia e l'economia. Nottate insonni, provate a calmarvi con una buona camomilla.

Pesci - L’oroscopo parla di un fine settimana appagante però dovete fare attenzione agli sprechi. Siete soliti fare shopping, per questo motivo siete sempre a corto di denaro. Questo weekend porta fortuna a chi è single e vorrebbe incontrare qualcuno di speciale. Dunque, tuffatevi nella mischia. Le coppie giovani si preparano a convolare a nozze o ad allargare la famiglia nei prossimi mesi.