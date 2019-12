Gli astri di venerdì 13 dicembre, nell'Oroscopo segno per segno dedicato all'amore, puntano un riflettore sulle emozioni che ciascun segno zodiacale dovrà affrontare con coraggio. Le configurazioni planetarie in trigono astrale approfondiscono l'emotività e un modo di amare protettivo che coinvolge il Cancro, i Pesci e lo Scorpione. Le quadrature stimolano a fare di più, esortando i simboli dello zodiaco a ribaltare alcune situazioni tese in campo lavorativo. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Configurazioni astrali nell'oroscopo di venerdì

Ariete: l'astro d'argento assume una posizione di quadratura astrale che suggestiona e sprigiona la paura di essere abbandonati. Il mondo interiore è fragile e sarete introversi anche nel settore lavorativo, dove si riscontrerà maggiore pigrizia.

Toro: l'intuito farà capire al volo le persone che stringono rapporti amorosi e lavorativi con voi, tanto che riuscirete a dedurne gli umori e le incertezze. Cercherete di tenere a freno l'impulso eccitante di Urano nel segno, divenendo un buon sostegno per la persona amata.

Gemelli: Luna e Urano sono i potenti alleati che vi aiutano a districarvi nel mezzo delle complicazioni che la vita propone. L'astro d'argento regala un'intuizione unica, capace di far fronte agli eventi in modo lesto e Urano completa l'opera, facendovi ribaltare la situazione a vostro favore.

Cancro: le emozioni sfiorano una profondità intensa con Luna nel segno che acuisce la sensibilità e un istinto protettivo nei confronti delle persone che amate. Buona l'intuizione in campo lavorativo, benefica per attuare i progetti in cantiere con maggiore spirito d'iniziativa.

Leone: gelosi in amore con Marte in quadratura, vorrete stabilire la vostra supremazia sulla persona amata. Per fortuna la vicinanza lunare in Cancro mitigherà il tutto, rendendovi più affettuosi. Alti e bassi sul lavoro.

Vergine: più responsabili grazie all'influenza del satellite notturno, sarete anche molto sensibili e bisognosi di continue premure. Tenderete a nascondere le emozioni, covandole in un'interiorità molto sfaccettata. Una spinta dinamica conferita da Marte in Scorpione farà passare all'azione nel settore professionale, con maggiore audacia.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: potreste comportarvi in modo molto capriccioso nei confronti dell'amore. Sul lavoro, Venere e Saturno in posizione di quadratura potrebbero spegnere un po' l'entusiasmo non facendovi apprezzare ciò che avete ottenuto con fatica.

Scorpione: Luna dal domicilio astrologico quarto, cerca di creare una sorta di dipendenza affettiva nei confronti della persona amata. Marte risponde a questo influsso cercando di ribaltare la situazione e rendendo il partner amoroso bisognoso delle vostre attenzioni.

Buono il lavoro incentrato sul dinamismo.

Sagittario: una certa interferenza tra i pensieri e i sentimenti fa sì che non riusciate a valutare bene le vicende amorose. Più emotivi, non riuscirete a razionalizzare alcune situazioni, anteponendo i sentimenti al primo posto. Buono il lavoro che svolgerete con una marcia in più.

Capricorno: Venere, Saturno, Plutone e Giove sono nel segno e formano un'alleanza benefica per gli affetti e per le opportunità lavorative. Fedeli e rispettosi in amore, sarete anche abili ad affermarvi nel sociale, sfruttando al meglio le vostre capacità.

Acquario: l'amicizia prenderà il volo grazie a Sole e Mercurio molto promettenti in Sagittario. Vivrete la sfera sentimentale con una buona dose di avventura che non guasta mai e in ambito professionale Urano quasi sfida ad accettare un cambiamento alle porte che adesso spaventa.

Pesci: una sorta di sensibilità quasi telepatica viene elargita da Luna in Cancro che quasi fa anticipare l'approfondimento di alcuni pensieri, come predicendo le idee di chi sta vicino a voi. Anche in ambito lavorativo, così come in amore, giocate le carte giuste utilizzando questo potere in modo costruttivo.