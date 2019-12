Il 2020 sta per arrivare, e per i nativi Vergine sarà un periodo strepitoso sotto ogni ambito. Grandi soddisfazioni vi attenderanno durante l'anno, a partire da quelle sentimentali, dove già dai primi mesi dell'anno vedrete l'affiatamento di coppia salire vertiginosamente. Il sostegno di Giove sarà quasi indispensabile ed utilissimo per le relazioni fisse. Se infatti avete dei progetti da promuovere, questi dodici mesi saranno il periodo perfetto, senza ovviamente avere richieste troppo alte. Mentre per quanto riguarda i single avranno un'iniezione di fiducia che li aiuterà a trovare la loro anima gemella.

Le opportunità non mancheranno, ma dovranno sapere esattamente cosa vogliono per non combinare pasticci.

Nel lavoro, i mesi migliori per guadagnare saranno tra aprile e giugno, grazie anche al sestile di Mercurio. Ci saranno le occasioni adatte per portare a termine alcuni incarichi che potrebbero valervi qualche soldo in più. Ciò nonostante dovrete avere anche delle idee innovative, che vi serviranno per guadagnare ancora di più. Potrete puntare anche sui vostri soliti progetti, che sì avranno successo, ma non così degno di nota, soprattutto se lavorate da soli.

Per quanto riguarda la fortuna, sarà un periodo in cui Giove non si risparmierà di concedervi ciò che volete, mentre la salute sarà in rialzo durante i primi tre mesi, permettendovi di arrivare alla stagione estiva con le energie necessarie per dare del vostro meglio.

Amore e amicizie

La sfera sentimentale vi riserverà quella buona dose di fascino, di voglia di amare che solo voi saprete esprimere nei confronti della vostra dolce metà. Giove e Saturno favoriscono la vita di coppia fino alla fine della stagione estiva, approfittatene dunque per rendere felice il partner come non facevate da tempo.

Saturno inoltre è il pianeta della maturazione interiore ma anche della evoluzione positiva di un rapporto sentimentale che si basa su sentimenti molto sinceri e non sulla superficialità del partner o sulla vostra stessa superficialità, quindi, se avete in mente un progetto da proporre, fatelo. Nettuno potrebbe portare qualche ansia nel corso della realizzazione delle vostre idee, ma non abbiate paura. Se siete single in cerca dell'amore, dovrete cercare di avere più fiducia in voi stessi, non dimenticando che al mondo c'è sicuramente da qualche parte la vostra anima gemella.

Chiedete aiuto se necessario, ma in ogni caso, sappiate che Giove favorirà i nuovi incontri a partire dal mese di marzo.

Puntate anche sulle amicizie durante questi dodici mesi. Il sostegno dei vostri cari potrebbe essere un'ottima idea per portare avanti la vostra relazione di coppia, per trovare la vostra amata, oppure più semplicemente per avere dei consigli sul lavoro e passare una serata di svago.

Fortuna e salute

Se state pensando ad un nuovo progetto, sappiate che la fortuna fornitavi dal pianeta Giove sarà più che sufficiente per portarlo avanti fino alla fine.

Dovrete ovviamente metterci del vostro affinché possa essere un successo, che sia un investimento di tipo fisico o monetario.

Buona anche la salute a partire dal periodo primaverile fino ai mesi di settembre e ottobre. I primi tre mesi saranno utili per recuperare le energie di un anno faticoso, mentre nell'ultima parte dell'anno che sta per arrivare, potreste avere qualche calo dovuto al pianeta Mercurio.

Lavoro e impegni

Chi sta lavorando riuscirà ad arrivare ancora di più al successo. Raccoglierete i frutti anche nel campo lavorativo di quello che avete seminato l’anno precedente, ottenendo risultati eccellenti a partire dalla stagione primaverile, grazie alla posizione di Mercurio nel vostro cielo.

I progetti che svolgerete durante l'anno nuovo saranno validi, ma il compenso arriverà con un po’ di ritardo, anche se sarà molto buono. Dovranno però essere idee adatte al lavoro che fate.

Se state cercando un nuovo impiego, oppure cercate il vostro primo lavoro, ebbene, nel primo caso le opportunità potranno essere anche molte e alcuni di voi non sapranno scegliere, nel secondo caso, sappiate che la prima parte dell'anno sarà fondamentale. Dunque non esitate a presentare curriculum e mettervi in gioco.