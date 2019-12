L’Oroscopo del 7 dicembre è pronto a illustrare come sarà questa giornata. Molti segni potranno riprendersi dalla settimana difficile appena trascorsa. Ci sarà chi avrà modo di voltare pagina o di accettare un invito, come nel caso di molti nativi dell’Acquario. I nativi del Toro, invece, trascorreranno un sabato interessante in attesa dell'arrivo della Luna domenica mattina. In seguito le previsioni astrologiche segno per segno di questo primo sabato dicembrino.

L'oroscopo: le previsioni dei 12 segni per la giornata di sabato 7 dicembre

Ariete: Luna nel segno fino alla prima mattinata dell'8 dicembre.

in questa giornata sarà di fondamentale importanza prestare attenzione a non cadere nella trappola dell’agitazione e del nervosismo. La salute ultimamente fa i capricci. Cercate di riposarvi un po' di più per affrontare al meglio la seconda parte del mese.

Toro: l’oroscopo del 7 dicembre apre le porte ad una giornata particolarmente interessante che favorisce nuove soluzioni. Quindi, chi versa in un momento difficile avrà ottime chance di risalire la china.

Gemelli: giornata che si preannuncia abbastanza positiva.

in amore bisognerà fare molta attenzione a quello che si dice, specie in famiglia. Non sempre siete compresi e questo finisce per creare grossi fraintendimenti. Cautela alla guida.

Cancro: emergono malumori all’interno delle coppie di vecchia data che stanno superando un periodo pesante. Mai come ora risulta indispensabile cercare di chiarirsi e mettere da parte ogni astio. In famiglia bisogna dare per ricevere. Eliminate i vizi nocivi al più presto.

Leone: in questa giornata molti nativi porteranno al termine alcuni accordi.

Chi lavora non sopporta le richieste del superiore o del cliente. Sarà meglio concentrarsi sulle cose utili altrimenti si rischierà di perdere soltanto tempo e denaro.

Vergine: entro la fine dell’anno dovrete valutare alcune faccende riguardanti la vostra vita personale. Magari c’è da decidere su un trasferimento, su un nuovo mestiere o su una collaborazione particolare. Per aumentare le entrate sarà necessario guardarsi attorno.

Bilancia: l’oroscopo di sabato 7 dicembre vi consente di ricaricare le energie dopo una settimana piena di impegni improrogabili.

Tra casa, lavoro e famiglia, non avete avuto un secondo di quiete. Passione in tarda serata, specie per le giovani coppie.

Scorpione: ultimamente avete spesso il morale sotto i piedi. Approfittate di questo weekend per rigenerarvi e fare chiarezza su quelle cose che risultano poco limpide. Circondatevi di persone positive e tenetevi a distanza da coloro che sanno solo criticare e giudicare.

Sagittario: da alcuni giorni desiderate qualcosa di nuovo, detestate la noia e la monotonia. Avete una gran voglia di dare una smossa significativa alla vostra vita.

Questo primo sabato dell'ultimo mese dell'anno sarà il giorno ideale per esplorare nuovi mondi.

Capricorno: weekend abbastanza teso a causa della difficile settimana che avete appena trascorso. Non sono mancate discussioni su questioni riguardanti patrimonio, soldi e sentimenti. Cercate di rilassarvi, specialmente in serata.

Acquario: possibili fastidi, le previsioni astrologiche del giorno invitano a guardarsi alle spalle. Non si escludono uscite in serata. I cuori solitari dovrebbero aprirsi al prossimo e accettare un invito senza farsi troppi problemi.

Pesci: da tempo nella vostra vita è cambiato qualcosa, ultimamente vi sentite criticati di frequente. Sembra quasi che non ve ne vada mai bene una. In questo sabato ritagliatevi un momento per riflettere per poi partire più carichi di prima.