Prodotto dalle case di produzione cinematografiche "Vision Distribution" e "Cattleya", in collaborazione con Sky Tim Vision e Beta Film, sarà al Cinema da oggi, giovedì 5 dicembre 2019. Stiamo parlando de "L'immortale", il nuovo lavoro cinematografico scritto, diretto e sceneggiato dall'attore casertano Marco D'Amore, noto per aver vestito i panni del boss Don Ciro Di Marzio nella celeberrima serie televisiva di 'Gomorra'.

La pellicola narra la l'intera vita del boss Ciro Di Marzio e si configura come uno spin-off dei 'Gomorra - La serie', in onda sulle reti di Sky Atlantic.

Il film si apre con la scena che chiude la quarta stagione della serie televisiva Sky, ossia con il corpo di Don Ciro che sprofonda nelle acque del golfo di Napoli, dopo essere stato colpito da un colpo di arma da fuoco sparato dal suo storico amico Gennaro Savastano. Attraverso la tecnica del flashback, il racconto scenico ritorna al 1980, anno del terremoto in Irpinia: sotto le macerie un piccolo neonato che piange: si tratta di Ciro Di Marzio, da quel momento in poi soprannominato "L'immortale", appunto.

Ambientato tra la città di Napoli post-sisma e la Riga (capitale della Lettonia) dei giorni nostri, la storia è un continuo gioco tra presente e passato, tra il Ciro boss, esiliato sul mar Baltico a migliaia di chilometri dalla sua Napoli, e il Ciro bambino, che già si avvia alla strada della malavita e dell'illegalità, iniziando a compiere i primi furti, al servizio della paranza di Bruno, capo clan dell'epoca. Tutto questo per sopravvivere ad un mondo dove l'immortalità in fondo è solo una condanna.

