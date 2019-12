L'Oroscopo di domani sabato 7 dicembre 2019 è arrivato, senz'altro pronto a mettere "nero su bianco" la classifica stelline quotidiana nonché le predizioni riguardanti l'imminente inizio weekend. Ansiosi di sapere cosa porteranno di buono le stelle in amore e nel lavoro? Certo che sì, pertanto occhi puntati in direzione di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, sestina sotto analisi in questo contesto. Prima però di addentrarci negli approfondimenti sui singoli segni, come da copione ormai consolidato daremo un piccolo anticipo sulla situazione astrale generale.

Diciamo subito che il periodo osservato vede ancora la presenza della Luna nel campo dell'Ariete con il Sole stabile in Sagittario. Intanto sia Marte che Mercurio risiedono placidi nel segno dello Scorpione mentre Giove, da poco entrato in Capricorno ad infoltire ulteriormente il gruppetto formato da Venere, Saturno e Plutone. Quindi a fronte delle citate disposizioni astrali, la giornata di sabato vede favoriti tra i sei sotto osservazione in questo contesto, Vergine, Toro e Leone. In netta prevalenza la Vergine, designata dall'Astrologia al "top del giorno", con Toro e Leone pronosticati altresì al top ma in periodo da cinque stelle.

Invece, a fare da fanalino di coda in fondo alla classifica i soli Gemelli. Purtroppo, agli amici nativi nel predetto segno di Aria le previsioni zodiacali del 7 dicembre hanno messo in conto una giornata probabilmente segnata dal "ko": curiosi di scoprire di più? Andiamo ai dettagli, prima però è consigliabile dare un'occhiata alla scaletta con le stelle quotidiane a seguire.

Classifica stelline 7 dicembre 2019

Un nuovo weekend si appresta ad iniziare: sarà o no un sabato buono per il vostro segno?

Di certo, in lista d'attesa come in ogni giornata che si rispetti vi sono desideri, ansie e problemi da mettere in sicurezza, quindi cosa fare per risolvere? Semplice dare un'occhiata a come si presenta la nuova classifica stelline interessante il giorno 7 dicembre 2019. Come già anticipato in apertura, ad avere l'ambito riconoscimento relativo al segno "top del giorno" sarà il segno della Vergine, favorito da una splendida Luna in Ariete nel frangente in trigono al Sole in Sagittario. Per i restanti segni vi rimandiamo come di consueto alla scaletta con le stelline quotidiane posta a seguire:

Oroscopo sabato 7 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★.

La giornata in esame quest'oggi si presume possa essere non troppo convincente anche se usando un po' di buon senso non mancherà di dare lievissime soddisfazioni. Diciamo che sarà richiesta una certa attenzione da parte vostra: date maggior fiducia al dialogo facendo venire alla luce del sole il nocciolo delle questioni. Secondo le previsioni del giorno intanto, per quanto riguarda l'amore vi sentirete forti ed abbastanza protetti da una Luna dispensatrice di buona energia. Siate però cauti nel gestire certe situazioni, soprattutto se avete ascendente e/o partner dei Gemelli o dello Scorpione!

Per evitare incomprensioni non date modo a chi sapete di attaccare dispute o alterchi. Single, sarà una giornata ideale per fare chiarezza e magari sciogliere dubbi sulla vostra vita affettiva. Quindi, se dovete parlare fatelo pure ma cercate di trovare le parole giuste per non ferire chi avete di fronte. Potreste avere belle soddisfazioni rispetto a situazioni passate e, se sarà il caso, chiarite eventuali cose in sospeso il prima possibile, ok? Nel lavoro, grazie al vostro impegno avrete sicuramente successo e soprattutto se state facendo qualcosa che vi piace.

Potrete quindi fare progetti importanti riguardanti il futuro e, avendo le carte in regola, puntare in alto.

Toro: ★★★★★. Giornata di partenza del prossimo weekend preventivata ai massimi livelli, serena e brillante. A tal proposito, senz'altro gli astri vedono come favoloso soprattutto la parte riguardante il pomeriggio e poi il "clou", ovviamente nel finale di serata. In amore, al 99% sarà una giornata super-positiva: diciamo che in questo periodo avete da recuperare tanto tempo perso nei confronti del vostro partner.

Anche se ultimamente non sono state sempre "rose e fiori", in questo giorno riuscirete comunque a vivere un rapporto sereno e pacifico. Single, alcune sfumature evidenti nel vostro comportamento e soprattutto ciò che direte nel corso dei primissimi approcci (amorosi) rafforzeranno tanto i vostri poteri di attrazione. Pertanto siate voi stessi, sinceri e aperti di carattere, potreste così vivere un amore a prima vista e per una volta godere l'attimo, senza pensieri. Nel lavoro invece, potrebbe essere un buon momento per migliorare la vostra posizione. Trovare aspetti nuovi da valorizzare o inventando soluzioni originali per dare un nuovo impulso a tutto il vostro operato, potrebbero essere ottimi punti di partenza.

Gemelli: ★★. Questa parte della settimana a tutti voi, nativi nel segno dei Gemelli, si annuncia con il poco piacevole "sottotono". In questa fase della vita gli astri invitano chiarire eventuali malintesi o questioni complicate già in atto, ovviamente da farsi il prima possibile altrimenti le cose potrebbero peggiorare ulteriormente. In amore altresì, il momento non sarà proprio roseo per chi è in coppia: l'intesa affettiva potrebbe vacillare e perciò pazientare qualche giorno prima di poter rimettere in discussione quelle cose che sapete potrebbe essere una saggia scelta. Non provocate la persona amata toccando "certi tasti": sapete di quel detto che raccomanda di non scherzare con il fuoco?

Ebbene, sappiate che potreste rimanere scottati! Single, rimandate ai prossimi giorni eventuali decisioni riguardanti la vita sentimentale: perché? Semplice, in questa giornata non avrete alcuna voglia di prendervi alcuna responsabilità o impegno... Nel lavoro intanto, dovete cercare di stare attenti alle spese di troppo. Tenere sotto controllo le uscite per evitare eccessivi sbilanciamenti sarà la vostra priorità per questo sabato e domenica.

Astrologia del giorno 7 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Si prevede abbastanza buono questo vostro sabato di fine settimana, specialmente per coloro con situazioni importanti da portare a buon fine.

Nel caso doveste fare delle scelte, prendetevi tutto il tempo necessario per valutare approfonditamente pro e contro. Un consiglio: chiedete informazioni a qualche persona fidata prima di decidere eventualmente sul da farsi. Le previsioni di sabato intanto prevedono in amore una certa calma e una seppur minima positività. Qualcuno tra voi nativi intanto potrebbe avvertire il bisogno di dare una svolta alla propria vita di coppia, magari al solo scopo di riaccendere passioni sopite da un pezzo: fatelo, perché ogni lasciata è persa! Sarà forse anche il momento giusto per mettere in gioco nuove idee o progetti da vivere tassativamente in due: sfruttate la vostra fantasia e godetevi la vita!

Single, cercate di buttarvi dietro le spalle la tristezza che ultimamente vi sta accompagnando. Per fortuna Venere porterà sprazzi di buona positività al vostro segno, aiutandovi senz'altro a sopravvivere con più leggerezza ed ottimismo: la vita di tutti i giorni è una eterna lotta per agguantare briciole di felicità, starà solo a voi cercarle e farle vostre... Nel lavoro infine, sistemerete delle questioni pratiche che rischiano di diventare un cruccio. Credere nelle vostre capacità potrebbe essere già una mezza vittoria.

Leone: ★★★★★. In linea di massima si presume possa essere uno splendido sabato di inizio weekend per voi del Leone.

Ad attendervi senz'altro un ottimo periodo, e le previsioni di riuscita saranno superiori alle attese se saprete affrontare gli impegni con la giusta convinzione sulle vostre capacità. In amore invece, il cielo del momento favorirà un efficace fermento in seno al rapporto di coppia: l'intesa sentimentale si prospetta molto interessante rispetto ai giorni scorsi ed il merito sarà per il 60% vostro e il restante 40% a carico degli astri. Gli influssi delle stelle pertanto risveglieranno in voi nativi nuovi sentimenti, dunque avvertirete il bisogno di una maggior confidenza con il partner. Single, attirerete a voi conoscenze di un certo spessore, il che costituirà una risorsa positiva per il vostro futuro sentimentale.

Sentirete anche il bisogno di moderare certe vostre pecche del carattere, e questo sarà un bene. Finalmente imparerete ad ascoltate i vostri istinti più profondi dimenticando alcune situazioni negative del passato. Nel lavoro, sarà una giornata positiva, in modo particolare per chi opera alle dipendenze altrui. Troverete il tempo per assolvere egregiamente alle incombenze quotidiane, anche dell'ultimo minuto.

Vergine: 'top del giorno'. Si prevede un inizio weekend davvero interessante, meraviglioso quanto basta. Quindi, diciamo che quasi tutto vi sarà permesso fare. Alla lunga, sforzandovi di mettere in primo piano le priorità impellenti in qualsiasi ambito, senz'altro sarete voi gli artefici o meno di un eventuale successo.

Ovviamente dite sempre grazie agli astri, pienamente in appoggio nel periodo. L'oroscopo di domani 7 dicembre intanto consiglia in amore maggior fiducia in voi stessi. Sarà una giornata più che positiva, ideale per risvegliare la passione e portarla in alto. I sentimenti verranno rivalutati e riscoprirete nuove emozioni che trasmettere con successo alla vostra metà. Single, sarà una giornata ideale per gli incontri ed i sentimenti, grazie alla Luna amica anche nei rapporti interpersonali. In tanti potranno beneficiare degli influssi positivi degli astri e vivere serenamente tutto ciò di bello che la vita offrirà. Nel lavoro, per chiudere, sarà una giornata intensa, vi darete molto da fare e prenderete sul serio tutto ciò che farete. Sarete lucidi mentalmente riuscendo sia a far lievitare le vostre entrate che a porre rimedio ad ogni situazione, anche alla più complicata.

