L'Oroscopo del weekend dal 13 al 15 dicembre approfondisce il transito di Luna in Cancro, che garantisce sensibilità e tanta voglia di amare. Comprendere la Luna significa immedesimarsi nella parte più istintiva, aprendo le porte del cuore e facendo entrare le emozioni. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Percezioni invisibili nell'oroscopo del weekend

Ariete: ombre inconsce verranno sprigionate da una quadratura lunare che insieme a Plutone potrebbe causare rabbia e odio nei confronti della vita.

Cercate di arginare il tutto con la creatività, trovando una valvola di sfogo originale atta a offuscare l'inconsapevolezza. Sole splenderà su di voi e illuminerà la strada per tutto il weekend.

Toro: non soppesate troppo le parole in questo weekend, poiché l'influenza del satellite notturno dal Cancro potrebbe crearvi un atteggiamento altalenante. Alcune parole pronunciate dalle persone che frequentate potrebbero creare vere e proprie tempeste emotive, quando invece dovreste essere più sicuri dei vostri pensieri.

Gemelli: fantasiosi e allegri come siete, forse avete inseguito dei sogni illudendovi di concretizzarli nel presente. Se da un lato sembrava che il tutto si stesse avverando, a un tratto vi accorgerete che era solo un'illusione. Reagite a tutto ciò puntando un riflettore sulle vostre priorità, coccolandovi un po' in questo weekend.

Cancro: molto esposti alle fluttuazioni emotive con Luna nel segno per l'intero weekend, sentirete il bisogno di proteggervi quasi rinchiudendovi in voi stessi. Tutto ciò al fine di nascondere una sensibilità eccessiva, in grado di creare anche sbalzi d'umore per alcune parole pronunciate da altri.

Leone: in questo fine settimana tenderete a liberarvi di alcune imposizioni, ribellandovi alla routine in modo dirompente. Non inalberatevi però alla minima provocazione, cercate di ritrovare un equilibrio che sarà benefico per l'amore.

Vergine: molto energici grazie all'influsso marziano dallo Scorpione, sarete anche molto emotivi e vulnerabili a causa degli influssi lunari derivati dalla casa astrologica quarta. L'astro d'argento aprirà le porte all'approfondimento delle sensazioni in chiave introspettiva e molto viscerale.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sensazioni instabili potrebbero scombussolare questo fine settimana e Luna in quadratura a Plutone di certo non aiuterà a contenere alcuni desideri inespressi celati in fondo al cuore, in grado di corrodere l'anima. Non potendo fare nulla per cambiare la situazione amorosa, tenderete a imprigionare le emozioni vostre o a tenere sotto controllo quelle altrui.

Scorpione: per tutto il weekend sarete esposti a un notevole trambusto emotivo elargito da Luna in Cancro.

Desidererete che tutto parli ai vostri sentimenti e le azioni risentiranno di questo influsso energico e cosciente nel seguire le idee, portandole avanti con fermezza e franchezza.

Sagittario: Luna interferirà, eclissando Sole nel segno e sprigionando delle suggestioni irrequiete. Potreste sentirvi criticati dagli altri e reagirete rendendovi ostili, ma Mercurio nel segno cercherà in tutti i modi di approfondire queste emozioni più con l'intelligenza che con il sentimento.

Capricorno: alcune frustrazioni derivanti magari da un rapporto madre-figlio contaminato dalla manipolazione impartita dal genitore potrebbero sprigionare tempeste emozionali difficili da arginare.

Per fortuna Venere cercherà di smorzare queste negatività, esortandovi a reagire e a non abbandonarvi alla pigrizia.

Acquario: prima che Luna passi in Leone e crei un'opposizione poco conveniente per i sentimenti, cercate di attingere energia positiva dagli astri presenti in Capricorno, molto vicini a voi. Potreste approfondire le amicizie e uscire a caccia di nuove avventure entusiasmanti.

Pesci: Nettuno garantirà splendide sensazioni fantasiose e potrete trovare idee geniali per movimentare questo fine settimana in modo molto particolare.

Organizzate un breve viaggio o una piccola gita con le persone che contano, in questo modo potrete così arginare la tentazione di rifugiarvi nella vostra interiorità.