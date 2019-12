L'Oroscopo del giorno 9 dicembre riparte con il mettere in chiaro come potrebbe presentarsi questo nuovo lunedì. Come da solita prassi ormai collaudata, anche oggi a tenere alta la curiosità di voi lettori sarà l'Astrologia, in questo frangente catalizzata ai soli segni compresi dalla Bilancia fino a Pesci. Pronti a scoprire la classifica stelline con le previsioni astrali interessanti i segni compresi nella prima metà dello zodiaco? Bene, prima però ci preme segnalare un transito planetario abbastanza di spicco in ambito astrologico: l'arrivo di Mercurio in Sagittario, precisamente a partire dalle ore 09:42 del mattino.

In questo caso, ad essere favoriti dall'Astrologia quotidiana saranno senz'altro i nati sotto il segno del Sagittario stesso, ritenuti meritatamente in giornata a cinque stelle. Invece, merito di Luna e Mercurio super-positivi, ad avere la corona di segno al "top del giorno" saranno i nativi della Bilancia. Sotto altri aspetti, decisamente negativi, si aprirà la giornata in questione per gli amici Acquario: secondo le previsioni di lunedì 9 dicembre ai nati nel sensibile segno di Aria si prospetta un inizio settimana valutato con la spunta relativa ai periodi da "ko": il motivo? Lo scopriremo a breve, subito dopo aver dato voce alla scaletta con le stelline quotidiane poste a seguire.

Classifica stelline 9 dicembre 2019

Pronti a togliere il velo dalla nuova classifica stelline interessante il giorno 9 dicembre? Certo che si, anche perché il periodo incontra in calendario una data molto importante in astrologia: il passaggio del Pianeta Mercurio dalla Vergine al Sagittario. In questo contesto quindi saranno molto favoriti coloro del Sagittario stesso, ma non solo. In anteprima abbiamo già svelato la Bilancia, in questo frangente valutato al "top del giorno". Da segnalare invece la poca positività offerta dagli astri per un altro segno: l'Acquario.

A seguire il resoconto completo:

Top del giorno : Bilancia;

: Bilancia; ★★★★★: Sagittario;

★★★★: Scorpione, Capricorno, Pesci;

★★★: Nessuno;

★★: Acquario.

Oroscopo lunedì 9 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ’top del giorno'. Il prossimo lunedì si annuncia davvero speciale per voi Bilancia. La presenza della Luna in Toro si farà sentire, eccome, portando qualche buona notizia in ambito sentimentale o interpersonale. In amore, gli astri saranno quasi totalmente dalla vostra parte: non disperate, dunque, se le dimostrazioni di affetto tarderanno ad arrivare, l'attesa renderà tutto più bello e romantico.

In coppia troverete facilmente la soluzione più idonea per rimettere in sesto "quella cosa" che sapete. Single, belle sorprese in arrivo: certe situazioni complesse e ingarbugliate potranno finalmente risolversi. Non chiudetevi alle prime eventuali difficoltà ma accettate senza diffidenza l'aiuto che vi verrà offerto. Sulle previsioni del giorno, invece, parlando in merito al lavoro, l'Astrologia invita a tenere "la testa sulle spalle" e, soprattutto, a guardare avanti senza abbassare lo sguardo.

Ora finalmente sarete consapevoli dei traguardi che potete raggiungere, grazie alla vostra tenacia e determinazione.

Scorpione: ★★★★. Partirà e chiuderà in modo semplice e quasi tutto immerso nella solita routine quotidiana questo vostro lunedì d'inizio settimana. Muovetevi, come sempre, con una certa fiducia e consapevolezza sia nelle vostre capacità che nelle persone con le quali andrete ad interagire. In amore, sicuramente sarete più ricettivi del solito e questo vi permetterà senz'altro di comprendere meglio eventuali motivazioni poste in essere dal vostro partner.

Se saprete giostrare impegni e difficoltà senz'altro questo sarà il modo migliore per riuscire a concludere positivamente la giornata, per poi rilassarsi in serata insieme alla persona amata. Single, ci sarà una buona vitalità e senz'altro possiamo affermare che questo lunedì sarà una giornata molto utile per coloro che vogliono tentare un diverso approccio amoroso. Fascino e simpatia non vi mancano: cosa aspettate? Nel lavoro, infine, con la buona immaginazione che vi ritrovate in questo momento ed i progetti che vi frullano certamente per la testa, avrete ottime probabilità di sfondare.

Sagittario: ★★★★★. In arrivo un lunedì 9 dicembre valutato a cinque stelle grazie all'ingresso nel settore di uno splendido Mercurio nel segno. Diciamo pure che la giornata d'inizio settimana, anche se inizialmente dovesse cominciare un pochino a rilento, poi nel prosieguo diverrà man mano sempre più ammiccante nei vostri confronti. In amore finalmente il periodo diverrà più stabile e sincero e vi permetterà di trovare un campo d'intesa più equo con la persona amata. Sarà una giornata costruttiva e, diciamolo pure, molto rassicurante. Il motivo? Senz'altro perché il vostro partner sarà più coinvolto di quanto pensiate nelle vostre scelte e sarà pronto ad accettarle di buon grado.

Single, la giornata per tanti di voi trascorrerà all'insegna di nuovi incontri. Conoscenze interessanti potrebbero ampliare la cerchia della amicizie, ovviamente a patto di saper amministrare con intelligenza tutto quello che le stelle vi metteranno a disposizione. Nel lavoro, infine, forse ci saranno cambiamenti in positivo per quanto riguarda l'ambiente professionale. Più di qualcuno potrebbe senz'altro ambire a posizioni più elevate e di una certa responsabilità.

Astrologia del giorno 9 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. Giornata buona sottoscritta con le quattro stelle relative ai periodi di normale amministrazione.

In questo caso le predizioni di lunedì invogliano ad agire con serenità e ovviamente con una certa concentrazione: il pericolo di errore è sempre dietro l'angolo. In amore, anche se sentirete rinascere il desiderio o avrete voglia di avvicinarvi ancora di più al partner, non abbiate paura di mostrare i vostri veri sentimenti ma cercate di essere quanto più affettuosi possibile. In serata qualcuno tra voi Capricorno potrebbe scrivere (finalmente!) la parola "fine" ad una questione molto importante. Single, il vostro spirito naturale e la vostra impertinenza vi apriranno la strada in diverse occasioni: potrebbero arrivare risultati molto soddisfacenti.

Per qualcuno sarà tempo di avere coraggio e di dichiarate i propri sentimenti a chi li merita. Nel lavoro infine, prossimamente gioirete di quanto avete seminato in precedenza: si prospettano buone cose, ma per il momento state calmi e sereni. Presto riceverete conferme in merito a ciò che state aspettando da un pezzo.

Acquario: ★★. Una giornata abbastanza impegnativa si profila all'orizzonte, a tratti anche abbastanza negativa per molti di voi dell'Acquario. In primis occorrerà tenere alta la concentrazione. Talvolta il vostro tono di voce deciso e sibillino disorienta chi avete di fronte, cercate quindi di mantenere un certo autocontrollo nell'esprimere idee e concetti.

In campo sentimentale invece, non date motivo al partner di essere geloso, rovinereste tutto e poi recuperare potrebbe essere veramente difficile. In coppia qualcosa vi irriterà profondamente: resistere alla tentazione di farlo notare sarà impossibile. Non lasciatevi comunque prendere dal vostro stato d'animo ma cercate di rilassarvi con qualcosa di piacevole. Single, se vedete che le cose non vanno come dovrebbero allora cercate di farvi scivolare addosso eventuali provocazioni o tutto ciò che può vi potrebbe ferire nel profondo. Un po' di tranquillità non guasta, peccato che in questo periodo non riuscite in nessuna maniera a stare un po' sereni.

Nel lavoro, invece, cercate di rispondere con prontezza agli impegni, altrimenti il vostro morale scenderà davvero a terra.

Pesci: ★★★★. Questo inizio settimana sarà sufficientemente buono per voi Pesci. Ovviamente questo lunedì, in alcune circostanze, dovrete usare tutto il vostro buon senso in modo da evitare di cadere in fallo nelle cose che ben sapete. Secondo l'oroscopo del giorno 9 dicembre, riguardo l'amore, tutto in linea o quasi con quello messo in conto da voi a priori. In coppia la possibilità di vivere in armonia e sincerità il rapporto, anche se per qualcuno potrebbero esserci disguidi o ritardi, sarà abbastanza concreta.

Chi è legato sentimentalmente da più tempo, potrebbe tendere un po' troppo verso la possessività incontrollata, quindi occhio a non esagerare. Se single invece, potrebbero esserci incontri importanti o semplici avventure da vivere abbastanza intensamente. In entrambi i casi vi sentirete al centro dell'attenzione e questo vi gratificherà moltissimo. Nel lavoro, per chiudere, le stelle saranno parzialmente al vostro servizio. Sarà difficile, dunque, non ricevere un buona proposta. Diciamo che basterà saper cogliere l'occasione giusta (se ci dovesse essere) e accettare il tutto senza remore.