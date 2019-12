Nuovo appuntamento con l'Oroscopo del 28 dicembre che è pronto a rivelare che cosa riservano gli astri per il vostro segno zodiacale. Giornata un po' sottotono per i nati sotto il segno della Bilancia. Le persone del Leone devono aprirsi di più con la persona amata. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di sabato e le previsioni degli astri per i 12 segni dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa giornata cercate di essere più comprensivi nei confronti della persona amata, troverete dall'altra parte molta più complicità e voglia di impegnarsi sul serio.

Nel lavoro riuscirete a portare a compimento i vostri progetti, il periodo vi è favorevole. Riprendere alcune idee vi è servito per riacquistare più sicurezza e fiducia in voi stessi. La salute è buona, siete solo un po' stanchi.

Toro – In questi giorni cercate contatti con le persone nuove che frequentano il vostro ambiente, questo vi aiuterà a farvi un nome. Inizialmente, vi sembrerà poco gradevole poi capirete che non esiste modo migliore per iniziare dei buoni rapporti. Le persone che per scelta sono single non si divertiranno e si toglieranno tutti gli sfizi possibili, soprattutto materiali.

Dovreste iniziare a trovare qualcuno che vi regali sensazioni forti e durature.

Gemelli – Se chiedete scusa alle persone che avete fatto soffrire per qualche ragione, allora inizierete questa giornata con il passo giusto. Potete contare su un buon rapporto con qualcuno, chiunque esso sia: amico, conoscente o fidanzato. In questi giorni dovete darvi da fare parecchio, e non perché qualcuno ve lo comanda, ma solo perché siete disposti a lottare per tenere stretto il vostro lavoro. Alla fine sarete ripagati.

Previsioni di sabato 28 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In campo lavorativo, ogni tanto mettete in pausa i vostri progetti per lasciare gli altri liberi di realizzare i loro. Spesso vi fate carico degli insuccessi altrui e questo è molto vantaggioso e conveniente per loro. Se continuate così, avrete difficoltà a pianificare i vostri progetti.

Non scoraggiatevi se le cose non sembrano funzionare. Le vostre aspettative potrebbero essere troppo alte e il vostro perfezionismo sta rendendo difficile per chiunque essere all'altezza dei vostri standard. Non preoccupatevi di ogni piccolo dettaglio. La perfezione non è richiesta da voi. In questa giornata, buttarvi in un amore sarebbe la migliore cosa da fare. Se avete il dono della parlantina, usatelo per dire a tutti le cose affascinanti che riguardano voi.

Leone – Chi vive una relazione solida dovrebbe aprirsi con la persona amata. Non abbiate timore di mostrare i vostri difetti, magari il partner neanche ci farà caso e non dovete neanche giustificare. Cercate di fare meno i preziosi. Se nella professione o nel lavoro avete rinunciato alla carriera, all'improvviso si aprirà per voi una nuova via che vi condurrà in un altro mondo e dove verrà rivalutato il vostro talento.

A volte, basta un niente per incoraggiare.

Vergine – Questa giornata non sarà pessima, solo che siete un po' apatici nei confronti dei sentimenti. Ciò che dovreste provare con grande intensità non sarà tanto coinvolgente. Il vostro umore ne risentirà, ma dovete sforzarvi di apparire migliori di quello che siete. Il lavoro procede rapidamente, in quanto siete motivati dal successo. Molti progetti in cantiere e molti elogi non faranno altro che alimentare le vostre capacità e rendervi più competitivi. L’allineamento astrale incoraggia incontri e conversazioni di qualsiasi tipo. Se state cercando l’anima gemella per condividere la vostra vita, potreste semplicemente trovarla nei centri spirituali o in un ambiente creativo.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Anche questa giornata è un po’ sottotono, ma basterà poco per farvi tornare il buon umore. Il vostro successo è tutto da decidere, ma siete sulla buona strada per fare passi da gigante. Le vostre finanze sono più generose, se non avete problemi a fare qualche investimento. Se il vostro è un rapporto solido, con un po' di impegno riuscirete a superare anche una mancanza fatta al partner. L’unica cosa che dovete fare è dire qualcosa di romantico. Salute buona ma non ottima, dovete sopportare qualche acciacco.

Scorpione – Non mischiate il lavoro con l’amore: è un qualcosa che non dà quasi mai buoni frutti.

Non immischiatevi in storie con i vostri colleghi solo perché non avete tempo fuori dall'ufficio. In campo lavorativo o professionale siete indubbiamente in salita, quindi, anche se dovete sacrificare qualcosa dal punto di vista privato, sapete di potervi rifare nei prossimi giorni. È un buon compromesso.

Sagittario – In ambito lavorativo tutto filerà liscio, nonostante lo stress. I vostri appuntamenti si susseguiranno e questo vi aiuterà a mantenervi in allenamento e a non farvi sfuggire nulla. Avere gli occhi sempre aperti non farà altro che aumentare il vostro successo. Cercate di non trattare i sentimenti come gli affari.

Evitate di dare appuntamenti a orari specifici, soprattutto se si tratta del partner che dovrebbe essere libero di vedervi quando più gli va.

L'oroscopo di sabato 28 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – È proprio il caso di dirlo: in questo periodo, l’amore è meraviglioso. Questo splendido sentimento farà da collante in tanti splendidi rapporti, che sono iniziati come splendide amicizie. In campo lavorativo, sarà importante mantenere la calma per evitare che il vostro istinto suggerisca qualcosa di sconveniente. Prima di aprire bocca per rimproverare qualcuno, vi conviene contare fino a venti.

Acquario – In questa giornata, qualcuno potrebbe approfittare della vostra disponibilità, soprattutto i colleghi. Prima o poi arriveranno le occasioni giuste per prendervi la rivincita. I rapporti d’amore saranno più intensi e sicuramente non vi annoierete con il partner, poiché avrete sempre qualcosa di entusiasmante da fare insieme. Avrete molte idee perché sarete allegri e spensierati.

Pesci – La quotidianità vi sta stretta, pertanto anche il vostro lavoro non vi sembrerà più quello di prima o non tanto entusiasmante. In realtà nulla è cambiato, siete solo voi che siete stufi di fare cose che non sempre fruttano.

È proprio in questi momenti che non dovete scoraggiarvi, anzi fate qualcosa di alternativo. In amore, dovete avere la forza di sopportare qualche mancanza del partner. Anche nel rapporto sentimentale dovete impegnarvi al massimo. Se cercate lo scontro, lo troverete e non ne uscirete vincitori. Abbiate pazienza, certi momenti arrivano ma poi passano.