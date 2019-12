L'Oroscopo di domani, sabato 21 dicembre, è pronto a svelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna, in piena fase calante, lascerà la Bilancia all'ora di pranzo per entrare in Scorpione. Questo rappresenterà un passaggio molto significativo, poiché aprirà le porte a un weekend movimentato e portatore di novità. I nativi del Capricorno saranno inarrestabili, mentre i Leone dovranno fare una corsa contro il tempo. Amore, lavoro, denaro e fortuna, approfondiamo il tutto attraverso le previsioni del giorno per ciascun segno e relativa classifica.

Classifica e previsioni del 21 dicembre

Toro - 12° in classifica - Sarete instabili e lunatici, cambierete idea di frequente e questo vi causerà tanto malumore. In giornata bisognerà tenersi alla larga dai litigi, che potrebbero nascere per delle divergenze di opinioni. Avete un forte desiderio di essere indipendenti, inoltre detestate che vi si dica come fare una cosa. Non desiderate altro che essere liberi e viaggiare, perché ritenete che solamente così potete sfuggire ai problemi, anche se in misura temporanea.

Approfittate del weekend per staccare la spina e fare una vacanza. Confidenze in serata. Il mese sta per concludersi e non potete permettervi delle grosse fuoriuscite di denaro, tuttavia non disperate.

Leone - 11° posto - Giornata altamente nervosa, rischierete persino di ritrovarvi in mezzo a situazioni incresciose. In casa si verificherà un guasto o una rottura che rischierà di mandare in fumo la vostra pazienza. Qualcuno dovrà uscire a comprare le ultime cose per Natale. Un parente potrebbe telefonarvi e annunciare una sua visita imminente. Qualcuno trascorrerà la serata a chattare sui social e a spettegolare con gli amici. Occhio ai ritardi. Ultimamente avete mangiato più del dovuto e vi sentite più gonfi del solito.

Vergine - 10° in classifica - Avete avuto una settimana frenetica e piena di attese, ma in questo weekend avrete modo di riprendervi.

La vostra mente sarà estremamente stressata, per questo in giornata sentirete il bisogno di starvene da soli. Siate comprensivi nei confronti dei familiari, presto quel problema legale o economico sarà risolto. Coloro che stanno affrontando una cura fisica, non dovranno farsi prendere dall'ansia e dai timori. In serata i cuori solitari avranno modo di stringere nuove amicizie, ma l'amore vero arriverà nel 2020.

Scorpione - 9° in classifica - Da tempo all'interno del lavoro non si respira un clima sereno per colpa di certi colleghi o del comportamento di un superiore. State maturando l'idea di cercare un'altra occupazione, ma avete timore di fare il passo più lungo della gamba. Se si vogliono ottenere dei cambiamenti significativi, bisognerà darsi da fare. Durante la settimana avete avuto molte cose da fare e avete combattuto contro una certa preoccupazione economica o un famigliare malato.

Acquario - 8° posto - Sarà un sabato profumato d'amore per via di Venere nel vostro segno. Nelle coppie sposate tornerà il sereno e saranno chiariti tutti gli equivoci. A partire da questo momento non sarete più tesi, anche se nella prossima settimana sarete piuttosto indaffarati. Qualcuno vi chiederà una cortesia. Volete sempre fare tutto da soli, per questo vi caricate di mille impegni e tendete a stressarvi. Chi ha dei figli dovrà fargli capire che la noia ha una sua importanza, in quanto stimola la fantasia. Possibili uscite in serata, ma cercate di fare attenzione a non dimenticare il portafoglio.

Capricorno - 7° in classifica - Siete un segno inarrestabile e molto ambizioso. Questa giornata sarà dedicata al lavoro e alle attività casalinghe. Sarete di corsa per completare gli ultimi regali di Natale. Presto qualcuno dovrà accogliere dei parenti o delle amicizie, per questo sarà una sabato frenetico. Nel tardo pomeriggio riuscirete a portare tutti i compiti al termine, ma sarete piuttosto stanchi. Per tale ragione rinvierete un appuntamento e vi dedicherete al dolce far niente. Preparatevi a vivere una domenica passionale con la persona amata.

Oroscopo del giorno

Cancro - 6° posto - L’Oroscopo del 21 dicembre prevede un ritrovamento dell'ispirazione.

Qualcosa di nuovo comincerà a intravedersi all'orizzonte, magari un buon afflusso di denaro o una ripresa psicofisica. Coloro che sognano di trasferirsi in un'altra città, oppure di cambiare look, in giornata avranno modo di schiarirsi le idee per poi attuarle nel 2020. La prossima settimana si verificherà un evento inaspettato e riceverete un paio di sorprese interessanti. Tenete duro, perché presto dicembre uscirà di scena portando con se tutta la negatività che ha caratterizzato l'intero 2019.

Bilancia - 5° in classifica - Le previsioni astrologiche annunciano un sabato importante grazie all'uscita della Luna.

La tensione sarà finalmente sciolta e avrete un'intuizione geniale. In effetti questo sarà un sabato promettente, specie per coloro che hanno imparato a cavarsela da soli nella vita. Di solito faticate a chiudere occhio la notte, poiché vi ritrovate invasi da mille pensieri riguardanti la famiglia, il denaro, il lavoro e il futuro. La serata di questo sabato sarà molto rilassante, soprattutto per le coppie.

Ariete - 4° posto - Preparatevi ad abbracciare un sabato pieno di buoni auspici. La corrente negativa che vi ha accompagnato per lungo tempo, si trasformerà in positiva. Tutto ciò influenzerà anche la sfera sentimentale.

Nel 2020 arriveranno ottime notizie per le coppie che sognano di convolare a nozze o di avere dei figli. A partire da questa giornata risulteranno favoriti quei progetti di lunga data. La serata regalerà qualche emozione in più. Per quanto riguarda il fisico, invece, ci saranno ancora dei problemi.

Gemelli - 3° in classifica - Sabato promettente, la fortuna tornerà a bussare alla vostra porta e vi terrà compagnia fino alla fine del mese: sarete inarrestabili. In casa regnerà il silenzio e ritroverete l'armonia e la voglia di fare di un tempo. Novembre e le prime settimane di dicembre sono state a dir poco complesse.

Avete vissuto svariate difficoltà economiche e lavorative, qualcuno ha dovuto affrontare un problema di salute. A partire da questo weekend avrete modo di ribaltare la situazione. Possibili appuntamenti per i cuori solitari.

Pesci - 2° in classifica - L’oroscopo di domani rivela che sarà una giornata particolarmente movimentata. Si verificheranno dei movimenti di denaro e uscite urgenti. Ci sarà anche chi dovrà effettuare un controllo fisico e chi, a causa di un imprevisto, dovrà rinviare un certo appuntamento. Non si escludono pulizie di casa, specialmente se le rimandate da tempo. Quando fate qualcosa controvoglia tendete a sbuffare e a innervosirvi.

Cercate di non generare malumori all'interno delle mura domestiche.

Sagittario - 1° posto - Giornata vigorosa e piena di positività grazie a Sole e Mercurio nel segno. Sarete maliziosi e sprizzerete simpatia da tutti i pori. Le coppie potranno lasciarsi andare alla passione, poiché tutto sarà più dolce. Tutto quello che si andrà a seminare in questa promettente giornata, troverà terreno fertile. Dunque se da tempo volete ingrandirvi, fare dei cambiamenti di qualsiasi tipo, partire per un viaggio oppure incominciare una cura, questo sarà il momento adatto per muovere i primi passi. Nel lavoro o in casa non mancheranno soddisfazioni.

Se dovete tagliare i capelli o fare lo shampoo, evitate.