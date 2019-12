Durante la giornata di sabato 21 dicembre, i nativi Acquario potrebbero essere intralciati nel lavoro dagli influssi del pianeta Marte nel segno dello Scorpione, mentre Vergine riuscirà a trascorrere momenti di intesa perfetta con il partner. Venere in opposizione al segno del Capricorno aiuterà i nativi Cancro a buttarsi in un appagante progetto lavorativo, mentre Ariete sarà spalleggiato da un'ottima configurazione astrale che permetterà loro di esprimere al meglio la loro personalità. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 21 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 21 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: sarà la giornata perfetta per collaborare con i colleghi e darvi da fare per ottenere più guadagni. Proprio in ambito lavorativo, sarete predisposti e esprimere al meglio le vostre abilità per cercare di ottenere dei buoni successi. In ambito sentimentale un buon influsso astrale dei pianeti che corrispondono alla seduzione vi accompagna. Il Sole in Sagittario vi rende attraenti, con la voglia di fare qualcosa di diverso con il partner.

Se siete single potreste iniziare a pensare come trascorrere le vostre festività natalizie. Voto - 8

Toro: Marte nel segno dello Scorpione potrebbe crearvi qualche problema di salute, tanto da rallentarvi in ambito lavorativo. Infatti, sarà una giornata intensa e piena di sorprese che riuscirete a godervi solo parzialmente, considerato che i successi ci saranno, ma qualcosa la lascerete indietro. Sul fronte amoroso la vostra intuizione sarà utilissima nella vostra relazione di coppia per sorprendere il partner, rimanendo in perfetta sintonia. Per i single qualche accordo con un amico stipulato in precedenza potrebbe iniziare a dare i suoi risultati. Voto - 7

Gemelli: il Sole sarà in opposizione al vostro segno zodiacale, e potrebbe portare qualche tensione sul fronte amoroso. Infatti sentite la necessità di arrivare a un punto di raccordo riguardo a una questione d’ordine familiare con la vostra dolce metà.

Siate chiari su ciò che volete fare, ma non siate impulsivi. I single avranno intenzione di conoscere meglio una nuova persona. Per quanto riguarda il lavoro avete temporeggiato su alcune questioni e ora vi conviene muoversi in fretta. Voto - 6,5

Cancro: avrete dalla vostra parte una configurazione astrale che vi mette di un umore eccellente durante la giornata di sabato. In amore il linguaggio del corpo è importante per voi, ma se forzate troppo un sorriso o un gesto le altre persone potrebbero fraintendervi. Meglio esprimersi con le parole per non causare litigi. Per i single arrivano i primi risultati del vostro impegno con una persona che vi fa battere il cuore. Nel lavoro Venere in Capricorno influenza positivamente le vostre performance, con un intuito micidiale per soddisfare i vostri clienti.

Voto - 7,5

Leone: gli influssi di Mercurio nel segno del Sagittario vi costringono a non respingere i complimenti di una persona in particolare se siete single. Le relazioni fisse al contrario, saranno attente a mettersi in mostra per fare qualcosa che possa far riscoprire in loro la bellezza dell'amore. In ambito lavorativo non vi mancherà la voglia di fare, ciò nonostante è probabile che alcuni progetti lavorativi non vengano ricompensati come è giusto che sia. Lamentarsi è inutile, dovrete soffrire in silenzio. Voto - 7

Vergine: trascorrere momenti di passione con la vostra anima gemella sarà il vostro obiettivo principale durante la giornata di sabato.

Dare libero sfogo al vostro amore sarà l'occasione adatta per vivere momenti che non dimenticherete, che siano di piacere o di crescita. Per i single sarà necessario fare qualcosa di più originale se vogliono attirare l'attenzione della persona che amano. In ambito lavorativo sarà una giornata ricca di azione e di progetti da mettere immediatamente in pratica, e iniziare a capire come guadagnarci su. Voto - 8,5

Bilancia: profilo celeste di metà dicembre che appare rallegrato da diversi astri, soprattutto per coloro nati nella terza decade. Cercate di sintonizzarvi sui sentimenti più intimi delle persone che amate, in modo da prendere qualsiasi decisione nel giusto quadro emotivo.

In amore attraverserete una fase di recupero necessaria per ristabilire l'affiatamento di coppia. Nulla di drammatico, ma cercate ovviamente di non peggiorare le cose. I single proveranno a sedurre ma potrebbe essere rischioso. Al lavoro sarete disposti ad ascoltare le idee dei vostri colleghi per capire come portare avanti un progetto. Qualcosa di interessante verrà fuori. Voto - 7,5

Scorpione: con Marte alleato nel vostro cielo e Nettuno nel segno dei Pesci, potrete risolvere egregiamente molti problemi professionali e rafforzare il rapporto con i colleghi, superando incomprensioni del passato.

Sarà l'occasione adatta per sfruttare al meglio le vostre energie e fare qualcosa che possa avvantaggiarvi. In ambito sentimentale se avete un incontro con la vostra potenziale partner, siate galanti ma non troppo diretti. Le relazioni fisse invece faranno emergere ogni desiderio e bisogno della propria storia d'amore, in un momento di crescita per conoscersi meglio. Voto - 9

Sagittario: Sole stazionario nel vostro segno zodiacale, accompagnato da Mercurio in congiunzione, rende la vostra giornata particolarmente audace. In amore predominano passioni e reazioni istintive, che potrebbero alzare o abbassare l'affiatamento di coppia.

Decidete voi quale approccio utilizzare. Per i single la pazienza sarà necessaria. in quanto a lavoro dovrete ricominciare a guadagnare bene, ma non vi adagiate sugli allori, oppure la situazione tornerà nuovamente ad essere critica. Voto - 7,5

Capricorno: Venere dalla vostra parte sarà utile per cercare di contare su un fascino indiscutibile, che vi permetterà di centrare i bersagli più ambiziosi, specie i single nati alla fine del segno. In ambito sentimentale le relazioni fisse potrebbero fare audaci avventure. Per quanto riguarda il lavoro la comunicazione vi aprirà porte molto interessanti, cercate di essere disponibili, soprattutto se in questo periodo siete alla ricerca di un nuovo lavoro oppure avete intenzione di cambiarlo.

Voto - 7

Acquario: Marte nel segno dello Scorpione potrebbe intralciare i vostri piani lavorativi. Alcune cose potrebbero non andare come speravate, con difficoltà nella risoluzione dei vostri progetti e risultati poco soddisfacenti. Sul fronte amoroso v'intriga la seduzione, il fascino del vostro partner che vi farà perdere la testa. Mercurio è pronto a proporvi novità a tutto campo, consentendovi di portare nuova linfa nella vostra storia d'amore. Se siete single non esitate a cercare nuove avventure sentimentali. Voto - 7

Pesci: con Nettuno che vi guarda dall'alto, sarete attenti nella vostra relazione di coppia.

Cercherete di essere meno affascinanti e più concreti in quanto l'affidabilità viene prima della passione e del divertimento per voi nativi del segno. Se siete single tenete in conto un rifiuto da parte di una persona. Per quanto riguarda il lavoro sarà più semplice del previsto portare a termine impegni che credevate impossibili. L'istinto e forse un po’ di fortuna saranno protagonisti dei successi che conquisterete. Voto - 7,5