L'Oroscopo di domani, martedì 24 dicembre, è pronto a svelare come sarà la vigilia di Natale per ciascun segno zodiacale. Avremo la Luna in Sagittario, quindi sarà una giornata intensamente vivace ed emozionante. Spese, regali, sorprese e ritrovamenti, questo sarà un giorno indimenticabile per molti. Qualcuno festeggerà fuori casa mentre altri saranno impegnati dietro ai fornelli. Anche l'amore sarà protagonista e non mancheranno novità. Per i Bilancia sarà una vigilia emozionante mentre i nativi del Cancro riceveranno delle sorprese.

Scopriamo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del dicembre

Toro - 12° in classifica- Vigilia di Natale serena ma anche insidiosa. Magari sarete impegnati con alcuni parenti 'serpenti' oppure con delle vecchie amicizie. Coloro che dovranno organizzare il tradizionale cenone saranno anche esasperati poiché dovranno cavarsela da soli. Chi nei giorni scorsi ha rinviato le cose riducendosi all'ultimo minuto, dovrà fare una corsa contro il tempo tra spesa, fornelli e pulizie.

Tutto ciò vi spinge a detestare le festività. Cercate di non prendervela con il coniuge o i figli, anzi chiedete loro di aiutarvi. Siate pazienti, presto tutto questo sarà finito. La fine della serata vi riserverà molte emozioni e regali. Le vostre fatiche saranno ricompensate.

Leone - 11° in classifica - Vi aspetta un martedì molto frenetico in cui ci sarà da mettersi in viaggio, da fare qualche spesa dell'ultimo secondo oppure dovrete mettervi ai fornelli per il cenone. Comunque sia, cercate di tenere gli occhi aperti poiché emergeranno delle insidie. Non tutti saranno dell'umore giusto per festeggiare a causa di un recente avvenimento che vi ha sconfortato. Almeno per questa giornata, cercate di non pensare alle cose brutte del passato e guardate avanti. Siete un segno molto forte e i vostri cari contano su di voi.

Godetevi le prossime 48 ore e prendete ogni cosa alla leggera. Sforzatevi di essere più spensierati. Sorprese in arrivo.

Ariete - 10° posto - La giornata della Vigilia sarà abbastanza tranquilla. Ascolterete dei pettegolezzi interessanti e sarete aggiornati sugli ultimi sviluppi familiari. In serata ci sarà chi trascorrerà la Vigilia altrove e chi tra le mura domestiche. Non brontolate se qualcosa andrà storto, ma cercate di essere comprensivi e alla mano. Il vostro è un segno abituato a prendere l'iniziativa, quindi cercate di rompere il ghiaccio e 'ammorbidite' l'atmosfera nel caso in cui dovessero emergere dei problemi. I cuori solitari, in questi giorni di festa capiranno di provare un sentimento forte per una persona particolare, magari un collega o un compagno di studi.

Scorpione - 9° in classifica - La vostra pazienza sarà messa a dura prova poiché avrete moltissime cose da fare.

Non si escludono ritardi o dimenticanze. Detestate le festività, poiché vi sembra di fare sempre le medesime cose ogni anno. Ultimamente siete estremamente affaticati e non riuscite a dormire serenamente, c'è chiaramente qualcosa che vi turba. Cercate di fare uno sforzo in più almeno per i prossimi tre giorni altrimenti finirete per rovinare le feste ai vostri cari. Nel 2020 avrete la vostra occasione per svoltare.

Acquario - 8° posto - Preparatevi a vivere una giornata avvincente. Riceverete dei regali interessanti, tra cui soldi e indumenti. Comunque sia, avrete anche una Venere favorevole che vi accompagnerà per l'intera vigilia rendendovi molto più affascinanti del solito.

Anche le prossime giornate saranno promettenti. Tuttavia sarà necessario fare attenzione a ciò che si dirà in quanto qualcuno potrebbe rimanerci molto male. Coloro che hanno dei figli piccoli o dei nipotini riusciranno a stupirli.

Capricorno - 7° posto - Ai tempi di oggi, con l'avvento dei social network si è persa la magia del Natale.Tuttavia, in serata riscoprirete la bellezza dello stare insieme. Ci saranno giochi, regali, discorsi avvincenti ed anche tantissime risate. Vi ritroverete a rivangare il passato, quando tutto era più magico ed intenso. Vi renderete conto che negli anni sono cambiate tante cose.

Per voi questo non è stato un anno facile poiché avete avuto molti problemi da superare, sia a livello lavorativo che personale. Guardate al 2020 con la speranza nel cuore.

Oroscopo del giorno

Sagittario - 6° in classifica - Avrete 48 ore di divertimento, questo Natale sarà diverso dal solito grazie anche al supporto lunare. Un pensiero andrà a chi non c'è più. Chi passerà le festività altrove, avrà modo di scrollarsi l'intera annata faticosa di dosso. Avete corso avanti e indietro assumendovi molte responsabilità e compiti. I più giovani si lanceranno in lunghe maratone televisive, altri invece si divertiranno a trascorrere la serata in compagnia di cugini e zii.

Gli over 40 vivranno degli attimi profondamente intensi, infatti le coppie si lasceranno trasportare dalla passione.

Vergine - 5° in classifica - Finalmente l'agognato riposo, in questa giornata avrete modo di staccare la spina e pensare solamente a voi stessi. Avete avuto difficoltà a conciliare il lavoro o lo studio con i vostri interessi personali. Anche i sentimenti ne hanno risentito ma in questo martedì tutto potrà essere ricostruito e solidificato. Via libera ai chiarimenti e alla passione. La serata porterà a vivere delle emozionanti sorprese. Riceverete numerosi auguri e vi renderete conto di non essere così soli.

Vi incamminate verso un anno pieno di avventure, ne vedrete delle belle.

Bilancia - 4° posto - Le previsioni astrologiche vi vedranno riposare dopo settimane di dura fatica. In casa avrete da occuparvi di alcune questioni familiari oltreché della presenza di certi ospiti. Tuttavia, cercate di non sforzarvi eccessivamente. Scrollatevi tutte le preoccupazioni lavorative e finanziarie di dosso. Se ci sono state delle difficoltà economiche, presto arriverà il nuovo mese ed avrete modo di rifiatare. In serata vivrete delle intense emozioni grazie al partner che vi allieterà con una sorpresa. Non saranno da escludere dei momenti altamente intimi.

Quest'anno per alcuni l'amore si è rafforzato. Coloro che hanno vissuto una rottura o un tradimento riusciranno a voltare pagina al più presto.

Pesci - 3° posto - L’oroscopo di domani 24 dicembre vi vedrà alle prese con i preparativi del cenone. Non sarete soli perché vi farete dare una mano. Coloro che hanno scelto di festeggiare fuori casa dovranno essere molta cauteli specialmente nei viaggi lunghi. Vi divertirete in dolce compagnia ed avrete modo di esprimere un desiderio. Avrete 48 ore intense e piene di emozioni, non mancheranno giochi e sorprese. Cercate di non pensare al passato ed evitate di avventurarvi in lunghe discussioni con i parenti.

Se quest'ultimi tenteranno di aprire argomenti spinosi, siate vaghi e cambiate discorso perché non vale la pena rovinarsi le festività in questo modo.

Cancro - 2° posto - L’Oroscopo del 24 dicembre vi vedrà trascorrere una serena e appagante vigilia di Natale ricca di sorprese. In casa ci sarà un viavai particolare. Tra ospiti e preparativi culinari per il tradizionalissimo cenone, le ore voleranno in un baleno. Tuttavia non sovraccaricatevi di impegni, se possibile delegate qualche mansione. Vivrete dei momenti emozionanti, specialmente con il partner. In attesa della mezzanotte qualcuno resterà sveglio per scartare i regali anche se qualche nativo di questo segno a malincuore dovrà andare a dormire presto perché il giorno dopo dovrà lavorare.

Ogni giorno avete l'impressione di combattere una battaglia. Cercate di affrontare con decisione le sfide senza pretendere troppo da voi stessi e senza pensare al peggio.

Gemelli - 1° posto - Tornerà il sereno in questa giornata fortunata in cui avrete modo di scatenare il vostro bimbo interiore. Il vostro spirito di Natale allieterà l'atmosfera a partire dalla serata quando avrete modo di gustarvi il cenone in buona compagnia. Vi darete da fare. In mattinata qualcuno si ritroverà ad uscire per comprare il pesce o le ultime cose per il cenone. Coloro che hanno avuto a che fare con un problema fisico, questo magicamente sparirà.

Evitate di prendere troppo freddo nelle prossime 48 ore. Godetevi il focolare domestico e sfruttate la vostra simpatia per rallegrare la tavolata. Possibili vittorie al gioco.