Nella Vigilia di Natale le sensazioni diventano più magiche con l'Oroscopo dell'amore di coppia che punta un riflettore sugli affetti e li rende molto liberi, grazie a Luna presente in Sagittario. L'astro d'argento nella casa astrologica nona mette le sensazioni a contatto con il lontano, aprendo la mente e ampliando le vedute a 360°. Di questo modo di amare più indipendente saranno influenzati anche il Leone, l'Ariete, Acquario e Bilancia nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Emozioni dirompenti nell'oroscopo dell'amore della Vigilia di Natale

Ariete: l'influenza del satellite notturno dal Sagittario lambisce come in un abbraccio e trasforma il modo di amare. Sarete molto attenti affinché il partner non controlli le vostre emozioni, poiché mal tollererete le imposizioni altrui.

Toro: Giove garantisce sensazioni fortunate dal Capricorno e potrete sfruttare le occasioni giuste per rendere la Vigilia di Natale molto magica e spettacolare. Forze ribelli sprigionate dall'opposizione Urano-Marte non tollereranno di essere controllate.

Gemelli: l'astro d'argento in opposizione potrebbe causare una presunzione e un'arroganza pesanti per il rapporto di coppia. Non credete di essere superiori al partner, piuttosto cercate di capire anche le sue esigenze venendogli incontro con umiltà.

Cancro: Nettuno garantisce sensibilità e relax, rilassatevi quindi con la persona amata, tutto andrà per il meglio. Sole e Mercurio sono complici di un approfondimento sentimentale che tiene conto sia dei piccoli gesti che delle parole pronunciate con il cuore.

Leone: più ottimisti e allegri con Luna in Sagittario che rende le sensazioni a due più indipendenti e leggere, sarete molto aperti a vivere le emozioni ai massimi livelli. Molto in sintonia con il lontano, alcuni di voi potranno approfondire le relazioni a distanza al meglio.

Vergine: l'astro d'argento è in posizione di quadratura astrale e potrebbe creare dei problemi in amore, sprigionando malumore e cattivi pensieri.

Per fortuna Sole, Plutone e Saturno sorridono dal Capricorno, riscaldando i cuori.

Previsioni astrologiche magiche

Bilancia: buoni gli influssi lunari in sestile astrologico che aprono la mente e sprigionano tanta voglia di libertà in coppia. Molto idealisti, non tollererete partner che ostacolino il vostro modo di pensare.

Scorpione: Marte nel segno risulta in opposizione con Urano dal Toro che quasi sfida a seguire emozioni incontrollabili e dirompenti. La passione per il rischio vi stuzzica, però attenzione a non preoccuparvi eccessivamente di alcune problematiche in coppia che vedete più grandi di come sono in realtà.

Sagittario: Luna nel segno alla Vigilia di Natale regala sotto l'albero tanta spontaneità nel vivere il rapporto amoroso con maggiore entusiasmo. Molto comunicativi, la libertà sarà fondamentale per vivere il rapporto alla grande.

Capricorno: i corpi celesti nel segno garantiscono fortuna e armonia con la persona amata. Le relazioni saranno benedette dalla sensibilità nettuniana, dal benessere di Giove e da Saturno e Plutone che stimolano a fare di più. Cosa volete di meglio?

Acquario: la storia amorosa acquista quota con Venere e Luna in trigono favorevole. Ingenui ma non sprovveduti, amerete in modo generoso e disinteressato. La competitività e il gioco animeranno la relazione in questo periodo di Natale.

Pesci: l'atmosfera è sognante con Nettuno, Saturno e Plutone complici dal Capricorno. A cercare di guastare il tutto una Luna in quadratura cercherà di rendere tese le sensazioni amorose, miscelando il sogno alla realtà in modo surreale.

Non prendete decisioni adesso che le facoltà mentali offuscano una visuale per niente obiettiva.