L'Oroscopo di domani, giovedì 26 dicembre, è pronto a svelare come sarà la giornata di Santo Stefano per ciascun segno zodiacale.

Avremo la Luna nuova in Capricorno, questo comporterà nuovi inizi e nuove sfide. Sarà la giornata ideale per ricominciare e per seminare nuovi progetti da realizzare nel nuovo anno. Per i nativi del Cancro si prospetta un giovedì estremamente stellare mentre i Pesci avranno l'umore 'KO'. Comunque sia, sarà una giornata sorprendente per molti segni, ci saranno anche delle novità finanziarie e amorose.

Approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e relativa classifica.

Classifica e previsioni del 26 dicembre

Pesci - 12° in classifica - L’oroscopo vi vedrà posizionati all'ultimo posto in classifica a causa dell'eccessiva stanchezza derivata dai due giorni precedenti. Tra ospiti, cucina, uscite, pulizie di casa, non avete avuto un attimo di respiro. In questo Santo Stefano qualcuno dovrà combattere contro il mal di testa o il mal di pancia. Sarete di malumore e il vostro corpo avrà un assoluto bisogno di riposare e di mettersi a dieta.

Tollererete a malapena la presenza altrui. In vista del Capodanno, cercate di trascorrere questa giornata a riposare. Abbandonatevi ai piaceri di un bel romanzo o di un film tipico di questo periodo. Se possibile, evitate di uscire altrimenti finirete per prosciugare ulteriormente il vostro portafoglio.

Gemelli - 11° posto - Questo Natale è stato molto sfiancante, avete corso avanti e indietro destreggiandovi in mille attività. L'intera settimana è stata piuttosto impegnativa, nonostante le vacanze non siete riusciti a riposare a dovere. Qualcuno ha lavorato, magari accettando un turno extra per necessità di denaro. Soltanto a gennaio sarà possibile tagliare la corda e riposare. Tuttavia, in questa giornata sarete ancora indaffarati, infatti ci sarà da rimettere a posto la casa, fare la spesa e non saranno da escludere delle visite a sorpresa.

Non date nulla per scontato, cercate di mantenere la calma e pensate che prima o poi tutto questo sarà un ricordo. Andrà meglio ai più giovani i quali si ritroveranno ad uscire con gli amici o il partner del momento, tuttavia sarà meglio cercare di tenere gli occhi bene aperti.

Scorpione - 10° posto - La mente non va mai in vacanza, infatti anche se non sarete a lavoro penserete alle attività che avete lasciato in stand by. Coloro che hanno ricevuto delle visite dei parenti lontani e vicini, trascorreranno un Santo Stefano in relax assoluto anche se dovranno combattere contro il mal di schiena o il mal di testa. Qualcuno avrà anche del problemi di stomaco per colpa dell'indigestione dei giorni precedenti. Un completo recupero si avrà soltanto nel fine settimana. In giornata non saranno da escludere uscite e consumi inaspettati.

Cercate di fare attenzione alle proposte che vi saranno fatte. Nel 2020 avrete la possibilità di muovervi verso nuove mete e qualcuno assisterà ad un cambiamento familiare.

Ariete - 9° in classifica - In settimana non avete avuto modo di riprendervi dalle fatiche dei mesi precedenti e qualcuno ha avuto persino dei problemi fisici da affrontare. Nel giorno di Santo Stefano non vi sentirete molto bene, per questo cercherete di fare meno cose possibili e di rinviare. Tra pensieri lavorativi, problemi economici e pesantezza fisica, non vedrete l'ora che questa settimana finisca al più presto. Qualcuno potrà prendere una pausa dal lavoro soltanto a gennaio, altri purtroppo non si stanno godendo le vacanze come speravano.

Presto dovrete decidere cosa fare a Capodanno. Armatevi di pazienza e non trascurate l'amore. Chi è solo presto farà un interessante incontro.

Toro - 8° posto - Man mano che si avvicina la fine dell'anno cresce la voglia di darsi da fare. Avete mille sogni nel cassetto e nel 2020 qualcuno di essi si realizzerà. Questo giovedì sarà un giorno adatto a recuperare il lavoro arretrato anche se avrete delle piccole difficoltà di concentrazione. La vostra tenacia vi porterà ad andare avanti. In casa e in amore ci sono state un po' di turbolenze nei giorni scorsi, forse qualcuno ha discusso a causa di un argomento spinoso.

I più giovani trascorreranno questo Santo Stefano in attesa di un evento o una festa. Comunque sia, questa giornata sarà dedicata allo studio o al recupero psicofisico. Auguri in arrivo via social.

Sagittario - 7° in classifica - Mercurio nel segno accrescerà la sete di conoscenza. Anche se siete reduci da due giornate frenetiche avrete voglia di rimboccarvi le maniche. Vi sentirete molto ispirati e produttivi, quindi sarà un bene lasciarsi prendere da questo stato d'animo. Siete un segno intelligente e curioso, per questo amate leggere ogni cosa che vi capiti sotto mano. Avete la mente aperta e questo è un pregio importante.

Delle volte, però, vi scoraggiate lasciandovi cullare dal pessimismo. In questo Santo Stefano ci saranno delle uscite e rivedrete/risentirete un parente o qualche amicizia di vecchia data. Qualcuno vi chiederà un piacere, ma non siate sempre accondiscendenti.

Oroscopo del giorno

Leone - 6° posto - In genere, nel periodo natalizio si tende a lasciarsi andare magari mettendo da parte la dieta e l'attività fisica. Purtroppo gli eccessi delle precedenti 48 ore vi lasceranno con una particolare agitazione interiore e un forte spossamento. Questo sarà un Santo Stefano fiacco e le vostre energie saranno pari a zero.

Rivedrete le vostre finanze, presto le cose miglioreranno. Chi dovrà fare ritorno a lavoro dovrà combattere anche con il malumore che scemerà soltanto nel tardo pomeriggio grazie ad un evento particolare. Il vostro 2019 si concluderà in maniera sorprendente, presto cambieranno molte cose.

Vergine - 5° in classifica - La Luna nuova in Capricorno vi renderà pieni di energia nonostante le attività delle scorse 48 ore. Un po' di pesantezza fisica non mancherà di certo ma avrete modo di rimettervi in forma al più presto. Sarete un vulcano di idee. Qualcuno si dedicherà alla sistemazione della propria abitazione mentre altri porteranno avanti un lavoretto interessante.

Anche l'amore sarà vincente, non si escludono attimi di passione. Approfittate di questi influssi positivi per stilare la lista degli obiettivi del 2020. Qualcuno dovrà mettersi in viaggio, magari per fare ritorno a casa o per una vacanza all'estero. Un po' di sconforto coglierà coloro che dovranno tornare a lavorare.

Acquario - 4° posto - Con Venere nel segno, in giornata la vostra sensualità finirà per fare centro. Coloro che hanno chiuso una relazione di recente oppure hanno ricevuto un'amara delusione in passato, hanno una gran voglia di voltare pagina ma allo stesso tempo temono di rimanere nuovamente feriti.

Dicembre è stato un mese dispendioso, ci sono state numerose uscite economiche tra spese, regali e tasse. Non avete avuto un secondo di quiete, ma in questo 26 dicembre avrete modo di starvene per fatti vostri. Qualcuno si ritroverà a pensare ad un regalo ricevuto a Natale mentre altri penseranno a quello che dovranno fare a gennaio. Rimettetevi in forma al più presto.

Bilancia - 3° in classifica - Le previsioni astrologiche vi vedranno alle prese con quel solito problema familiare che finalmente riuscirete a risolvere. Siete un segno diplomatico e pieno di buone idee, per questo siete abituati a dispensare consigli.

Anche quando siete in vacanza pensate sempre al lavoro. In questa giornata avrete delle faccende da sbrigare. Qualcuno vi chiederà un favore e non si escludono delle inaspettate transazioni economiche. Sarà un giovedì pieno di ispirazione, il vostro intuito sarà stellare. In serata le coppie sposate o conviventi vivranno un momento intenso con il partner di sempre. Novità anche per le coppie giovani.

Cancro - 2° posto - L’Oroscopo del 26 dicembre dice che sarà una giornata altamente importante e stellare. Anche se le feste di Natale vi hanno esaurito e siete molto stanchi, nutrirete una gran voglia di rialzarvi e lottare per cambiare vita o per migliorarla.

Siete un segno pieno di sogni e molto ambizioso, ma spesso tendete a demoralizzarvi. Sfruttate il novilunio di questa giornata di Santo Stefano per decidere come muovervi nel 2020 e mettete nero su bianco i vostri obiettivi. Siate prudenti ai fornelli e cercate di non sperperare troppo. Presto partiranno i saldi invernali, ma già in questa giornata vi capiterà un'occasione imperdibile davanti agli occhi. In serata avrete l'occasione di riposarvi, ma soltanto nel weekend recupererete al 100%.

Capricorno - 1° posto - Sole e Luna nel vostro segno, questa sarà una giornata magnifica. La passione sarà alle stelle, infatti, in serata le coppie riusciranno a ritagliarsi un momento di intimità.

I cuori solitari inconsapevolmente nutrono dei sentimenti per un collega o un compagno di studi. Cercate di fare chiarezza nel vostro cuore e approfittate di queste giornate per fare un riordino interiore. Spazzate via dalla vostra vita le compagnie cattive e pessimiste. Eliminate tutte quelle cose che vi risucchiano energia ogni giorno facendovi arrivare a sera stanchi e sconsolati. In questo modo avrete la possibilità di iniziare il 2020 con il piede giusto.