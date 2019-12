Durante la giornata di giovedì 26 dicembre, la Luna si sposterà nella casa del Capricorno, invitando i nativi del segno a investire sul lavoro, mentre gli influssi di Venere nel segno dei Gemelli aiuteranno ai nativi del segno a mostrare in amore il proprio lato migliore. Lo Scorpione si regalerà dei piacevoli momenti in compagnia del partner, mentre l'Ariete potrà sfruttare il proprio tempo come meglio crede.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 26 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 26 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: sarete particolarmente carichi di energie dopo una giornata di Natale piuttosto movimentata. Ciò vi permetterà di tornare al lavoro con una notevole tenacia, tanto da svolgere magnificamente le vostre mansioni. Potreste captare qualche novità che vi sorprenderà all'inizio, ma che poi vi si mostrerà come del tutto ragionevole. In ambito sentimentale l'affiatamento di coppia sarà piuttosto buoni, e grazie ad un po’ di tempo libero, potrete fare qualcosa fuori con la vostra anima gemella.

Voto - 8

Toro: gli influssi di Marte in Scorpione e Giove in Capricorno, portano una dose di energie e di fortuna utili in ogni ambito. Sul fronte amoroso vitalità e dinamismo saranno di giornata e anche se potrebbe nascere qualche piccola discussione, siate comprensivi e mostrate sempre la vostra parte migliore. Se siete single potrete svagarvi con i vostri amici e trascorrere questa giornata in maniera spensierata. Sul lavoro potreste essere più difficile del solito portare avanti le vostre mansioni. Chiedete aiuto ad un collega se necessario. Voto - 7

Gemelli: in ambito lavorativo i vostri piani sono troppo dispendiosi, sia di energia, che di soldi, quindi evitate le esagerazioni, poiché dovrete aspettare un bel po' prima di riempirvi di nuovo le tasche. Concentratevi per il momento su mansioni più semplici.

Per quanto riguarda i sentimenti i vostri pensieri sono rivolti solamente verso il partner: questo è un momento favorevole per portare a galla tutte le vostre preoccupazioni e risolverle. I single usciranno con gli amici, ma potrebbero incontrare una persona molto interessante. Voto - 7

Cancro: con la Luna in opposizione al vostro segno, la vostra relazione di coppia potrebbe attraversare una fase di stallo. Non che ci saranno continui litigi, tuttavia si sentirà particolarmente una sensazione di distacco dalla vostra anima gemella. Se lo ritenete opportuno, parlatene e tentate di risolvere la situazione. Se siete single non sarete molto disposti a fare nuove amicizie, preferendo rimanere in casa. Per quanto riguarda il lavoro sarete poco interessati e portare a termine le vostre mansioni potrebbe essere più difficile del solito.

Voto - 6,5

Leone: gli influssi di Mercurio in trigono al segno del Sagittario l'ottimismo fa parte di voi e in ambito lavorativo dedicatevi anima e corpo a quello che desiderate per raggiungere i risultati sperati. Non dimenticatevi inoltre di ricambiare il favore a chi precedentemente vi ha aiutato. Sul fronte amoroso non mostratevi timidi oggi nei confronti delle persone, in quanto la vostra personalità dovrà spiccare su quella altrui se volete che la persona che vi piace si accorga della vostra esistenza o se volete recuperare qualche punto perso con il partner. Voto - 7,5

Vergine: i vostri guadagni e ottenimenti personali torneranno ad essere una parte interessante in seguito ad un Natale rilassante per voi nativi del segno.

Proprio sul fronte professionale vi dedicherete molto ai vostri progetti lavorativi, proponendo inoltre un progetto in collaborazione con un collega. In amore tirerete fuori tutta la vostra vena romantica nei confronti della vostra anima gemella, trascorrendo una serata che non dimenticherete. I single saranno molto allegri e con la voglia di trovare l'amore. Voto - 8,5

Bilancia: Venere in trigono rispetto al segno dell'Acquario, vi regala un ambito sentimentale che questo periodo riempirà il cuore di gioia facendo assaporare quella bella sensazione di totale appartenenza verso la persona più amata nella vita.

Se siete single fareste meglio a tenervi alla larga da storie complicate. Sul posto di lavoro non fatevi turbare dai colleghi. Piuttosto non ascoltateli e abbiate più fiducia nelle vostre capacità, portando avanti con perseveranza le vostre mansioni. Voto - 7,5

Scorpione: con Marte stazionario nel vostro segno zodiacale, potrete contare su una buona dose di energie durante la giornata di giovedì. In ambito sentimentale sarà un ottimo momento per mantenere l'intimità con il partner, discutendo anche di argomenti delicati senza alcun problema. Per i single questo è un periodo positivo, dove trovare l'amore potrebbe essere più semplice del previsto.

Sul posto di lavoro gli affari procedono bene. Ciò nonostante evitate di spendere troppo e ridimensionate il vostro budget. Voto - 7,5

Sagittario: vi aspetta una giornata movimentata, considerati gli influssi del pianeta Mercurio in angolo benefico. La sfera sentimentale vi permetterà di godere di una situazione più che favorevole e non mancheranno belle occasioni. Per quanto riguarda i single la giornata di giovedì non promette grandi aspettative. In ambito lavorativo non vi mancano le qualità per portare avanti i vostri progetti, però potrebbe comportare qualche sacrificio, sia in ambito sociale che economico.

Voto - 7,5

Capricorno: oltre ad un fortunato pianeta Giove nel vostro cielo si aggiunge anche la Luna in quadratura al vostro segno durante la giornata di giovedì. In ambito sentimentale la vostra allegria sarà particolarmente contagiosa, permettendovi di addentrarvi nelle profondità della vostra relazione di coppia aumentando sensibilmente l'affiatamento di coppia. I single saranno molto cordiali e affettuosi per fare delle audaci conquiste. Nel lavoro se state pensando di fare un investimento, dovrete anche considerare delle possibili conseguenze. Voto - 8

Acquario: Venere in quadratura al vostro segno zodiacale, vi dona un grande fascino per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Una configurazione astrale amica vi porterà importanti novità. Siate fiduciosi, i vostri progetti di coppia andranno presto in porto. Se siete single potreste conoscere qualcuno intrigante, ma approfondite prima di buttarvi in una nuova relazione. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, sarete completamente a vostro agio. Sarete molto diretti con i vostri colleghi, raggiungendo accordi da cui potreste trarne particolare beneficio. Voto - 8,5

Pesci: gli influssi della Luna in trigono al segno del Capricorno e Nettuno in quadratura al vostro cielo, vi concedono una giornata di giovedì decisamente positiva.

La sfera sentimentale sarà dominata da un pizzico di follia, che accenderà il fuoco della passione. I cuori solitari potrebbero ricevere dei consigli da chi ha più esperienza in materia. In ambito lavorativo non aspettatevi granché. Ciò nonostante sarà comunque una giornata con dei discreti guadagni. Voto - 8