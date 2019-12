L'Oroscopo di domani venerdì 27 dicembre 2019 mette a disposizione le nuove previsioni astrali sulla giornata di venerdì. Questo fine settimana lavorativo vede in primo piano il Cancro, valutato al "top del giorno", dunque decisamente favorito sia in amore che nel lavoro. Tra i restanti segni, ovviamente appartenenti alla sestina sotto analisi quest'oggi che, lo ricordiamo, riguarda Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, ad avere un periodo abbastanza positivo saranno coloro dei Gemelli.

I nativi nel predetto simbolo di Aria sono stati valutati nelle nostre classifiche con le cinque stelle riservate ai periodi "top". Questa parte della settimana non porterà tanta positività ai nativi in Leone e Toro. Infatti le previsioni zodiacali del 27 dicembre hanno valutato la giornata di venerdì per questi due segni rispettivamente con il "sottotono" e il "ko". Andiamo pure ai dettagli segno per segno.

Classifica stelline 27 dicembre 2019

Nuovo incontro con la classifica stelline quotidiana, quest'oggi incentrata sulla giornata di interessante venerdì 27 dicembre 2019.

Come già anticipato in apertura, ad avere di diritto l'ambita corona di segno migliore in assoluto sarà il Cancro. Ansiosi di scoprire se il vostro segno rientri tra i super-fortunati del giorno? Ebbene, a fare compagnia al Cancro al vertice della classifica solo i Gemelli, in questo caso considerati in periodo da cinque stelle. Invece tutto nella più normale delle routine per Ariete e Leone, classificati con le quattro stelle della media positività. A questo punto non resta altro da fare se non passare direttamente alla scaletta definitiva. Scopriamo il resoconto giornaliero segno per segno:

Top del giorno : Cancro;

: Cancro; ★★★★★: Gemelli;

★★★★: Ariete, Vergine;

★★★: Leone;

★★: Toro.

Oroscopo venerdì 27 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★. Giornata incentrata sulla media positività, senza troppi affanni e nemmeno troppa euforia.

In questo caso le previsioni di venerdì vedono un periodo non troppo difficile da gestire, poco convulsivo ed altrettanto poco negativo. In alcuni casi, soprattutto negli affari potrebbero sortire opportunità di notevole interesse, naturalmente ognuna da misurare col metro del buon senso, ok? Intanto, secondo l'Astrologia del momento per quanto riguarda l'amore, si preannuncia una giornata regolare ma abbastanza intensa. Il consiglio è quello di non abbandonare la buona disposizione d'animo dedicandovi per intero alle questioni di maggior interesse. In coppia vi sentirete a posto e sicuramente abbastanza in sintonia con il partner, appagati e allo stesso tempo stimolati da un rapporto quasi mai statico. Serata semplice, elettrizzante quanto basta. Single, la vita sociale e l'amore potrebbero avere in serbo per voi bellissime sorprese.

Diciamo che dovrete usare tutta la vostra abilità e il vostro fascino per ottenere quanto sperato. Le stelle altresì vi porteranno discrete novità, qualche emozione ed incontri potenzialmente in grado di divenire "speciali". Nel lavoro infine, vi impegnerete a difendere i vostri interessi con determinazione fino a quando non vi sentirete rassicurati. Non perdete la fiducia in voi stessi, tutto andrà per il meglio.

Toro: ★★. Partirà quasi certamente male il venerdì relativo a questa settimana. Dunque, una giornata abbastanza movimentata con l'andamento generale che potrebbe profilare momenti decisamente stressanti: state calmi, una soluzione si trova sempre.

Intanto non lasciate niente al caso, ok? Le parole giuste dette al momento opportuno faranno la differenza e miglioreranno molto il vostro punto di vista nei confronti delle situazioni che sapete. In amore, una delicata questione non chiarita in passato potrebbe tornare a minare l'armonia familiare. Se così fosse sarebbe inutile chiedersi di chi sia la colpa, sarà essenziale invece procedere verso una soluzione che porti lucentezza e serenità. In questo contesto tenete sotto controllo sia lo stress che il nervosismo. Single, le cose non andranno sempre a gonfie vele, specie in questa giornata e con tanto di Astri dissonanti.

Reagite con filosofia ad un appuntamento mancato o ad un imprevisto. Anche se affettivamente sarete un po' scontenti, non preoccupatevi più di tanto, perché la fortuna presto busserà al vostro cuore. Nel lavoro, vi siete impegnati molto e adesso desiderate prendervi una pausa. Ok, però non lasciate che eventuali occasioni buone vi sfuggano di mano. L'impegno a cui verrete sottoposti in giornata vi renderà nervosi: cercate di stare tranquilli e gestire al meglio le situazioni difficili.

Gemelli: ★★★★★. Giornata davvero speciale in primis nelle cose riguardanti i sentimenti oppure verso le situazioni affettive bisognose di un po' di fortuna.

Le previsioni astrali relative al vostro segno annunciano infatti un periodo congeniale, certamente adatto a sostenere qualche buona idea o un nuovo progetto sul quale investire positivamente. Le stelle saranno buone consigliere, pronte a dare supporto durante la giornata, per cui lasciatevi trasportare dall'intuito e datevi da fare. In amore, un imprevisto si trasformerà in un'opportunità fortunata oppure un'intuizione sistemerà una questione complicata che si era creata tra voi e la persona amata. In molti vi concentrerete su una problematica riguardante l'ambito di coppia, risolvendola brillantemente nel corso della giornata.

Single, sarà un venerdì davvero perfetto per dar forma ai vostri sogni. Realizzare un desiderio grandioso non sarà solo un pensiero ma potrebbe realizzarsi molto presto: partire per una vacanza vi aggrada? Potreste anche chiarire un'incomprensione relativa ad una bella amicizia o ad una questione familiare: comunque sia, la sfera sentimentale ricoperta dalla polvere dall'abitudine tornerà ad essere smagliante, così come il vostro umore. Nel lavoro, sarà un giorno ideale per concentrarvi su compiti difficili. Sarete orgogliosi di voi stessi, dopo gli sforzi che avete compiuto riceverete i meritati complimenti.

Astrologia del giorno 27 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: 'top del giorno'. Partirà benissimo questo vostro venerdì di fine settimana, senza negatività a cui dover porre rimedio. Secondo quanto ricavato dalla vostra Carta Astrale, il periodo sarà all'insegna della piena positività con ottime opportunità da sfruttare in campo sentimentale e/o lavorativo. Una sola raccomandazione: l'input dalle stelle è chiaro e limpido invitando a non isolarsi troppo dalla realtà. Le previsioni di venerdì pertanto annunciano in amore un ritorno di fiamma all'interno del rapporto. Di certo in tanti sarete più appassionati, attenti alle esigenze non solo vostre ma soprattutto a quelle del partner.

Saprete persino inserire un pizzico di gelosia al menage, quel tanto che basta per renderlo più entusiasmante. Single, se non avete fatto programmi non preoccupatevi, perché disponibili e simpatici come siete riceverete proposte di ogni genere da amici e conoscenti. L'unica raccomandazione è quella di saper scegliere la migliore tra le tante opportunità! In serata soprattutto sarà possibile l'incontro con una persona alquanto "sfiziosa" che, senz'altro, potrebbe risultare essere molto sensibile al vostro fascino. Dunque, giocate bene le vostre carte e chissà, potreste ritrovarvi con un compagno/a dall'oggi al domani.

Nel lavoro, tutto procederà come desiderato, terminerete con successo tutti i vostri impegni e sarete ammirati da tutti.

Leone: ★★★. Il prossimo venerdì armatevi di pazienza e tanta buona volontà: il frangente in questo caso non si prevede troppo positivo per voi del Leone. Infatti, secondo quanto messo in preventivo dalle stelle del giorno, il periodo porterà in dote le solite tre stelline responsabili dei periodi "sottotono". Prendetene atto e seguite alla lettera i nostri consigli: vi troverete senz'altro bene. In amore, se siete già in coppia cercate di evitare le discussioni, potreste rischiare di mettere in agitazione la vostra relazione.

Nonostante alcune incomprensioni pero, l’amore sarà favorito e presto ritornerà il sorriso tra di voi e la dolce metà. Single, una nuova conoscenza porterà sicuramente scompiglio nella vostra vita sentimentale. Fate attenzione prima d'impegnarvi seriamente, potrebbe non essere la persona adatta. In molti avrete le idee confuse ed i sentimenti risulteranno abbastanza imprecisi, il che vi porterà in uno stato di malessere psicologico generale. Potreste rimpiangere la scelta di essere soli: rilassatevi, non pensate a nulla per adesso, poi si vedrà il da farsi. Nel lavoro potrebbero esserci complicazioni o intoppi burocratici.

Se avete decisioni da prendere sarebbe meglio rimandare. Diciamo che potreste fare i conti con qualche ostacolo in più rispetto alle aspettative: attendete l’evolversi di certe situazioni e poi agite.

Vergine: ★★★★. Il quinto giorno della settimana si preannuncia quasi tutto all'insegna della normalità, con occasioni minime da poter sfruttare. Pertanto le previsioni zodiacali di venerdì, visto le quattro stelle a corredo del segno invitano certamente alla prudenza. Non esponetevi troppo durante lo svolgimento delle vostre azioni quotidiane, soprattutto un occhio sarà richiesto nelle situazioni di una certa importanza.

Un consiglio: inizio e fine giornata da vivere con più autocontrollo e maggiore attenzione perché l'intoppo potrebbe venir fuori all'improvviso e sarebbe meglio non farsi trovare impreparati. L'oroscopo di domani 27 dicembre in amore indica che sarà sicuramente una giornata abbastanza positiva. Le feste infatti renderanno tutto più suggestivo e sarete in perfetta sintonia con il partner. Sarete anche più buoni e riuscirete a perdonare tutto, anche cose che prima non avreste mai accettato. Single, in ambito sentimentale sarà una buona giornata, Venere continuerà ad essere parzialmente dalla vostra parte, mentre la discreta posizione della Luna in Capricorno darà una mano facilitando nuovi incontri a scopo affettivo. Nel lavoro, per chiudere, anche se vi costerà un po' di sacrificio avrete la possibilità di portare a termine con successo gli impegni ancora in sospeso. Riuscirete senz'altro a rispettare tutte le scadenze.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.