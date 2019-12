Nel fine settimana del 28 e 29 dicembre 2019 troveremo la Luna e Venere sostare in Acquario mentre Marte stazionerà in Scorpione. Mercurio transiterà nel segno del Sagittario con il Sole, Giove, Plutone e Saturno che saranno stabili nell'orbita del Capricorno. Infine Nettuno permarrà in Pesci come il Nodo Lunare che continuerà il suo domicilio in Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario e Bilancia, meno entusiasmanti per Cancro e Toro.

Sul podio

1° posto Sagittario: lavoro 'top'. Le vicende professionali dei nativi beneficeranno del favorevole duetto Luna-Venere che renderà probabili gratifiche economiche in arrivo.

2° posto Bilancia: serena. Il clima nell'ambiente familiare tornerà ad essere sereno dopo le litigate dei giorni scorsi e, di conseguenza, la reciproca affettuosità in amore potrebbe riemergere d'improvviso.

3° posto Acquario: focosi. La passionalità regnerà presumibilmente sovrana questo weekend, dono gradito del Luminare femminile che transita nel loro segno. Lavoro in stand-by.

I mezzani

4° posto Vergine: incontri fondamentali. Le persone che i nati Vergine potrebbero conoscere nella giornata di sabato avranno ottime chance di rivelarsi fondamentali per il loro percorso professionale.

5° posto Gemelli: umore 'top'. Il tono umorale in casa Gemelli sarà, c'è da scommetterci, ad alti livelli tanto che gli amici faranno a gara per la loro compagnia.

6° posto Ariete: aiuti familiari. Il focus del weekend sarà presumibilmente improntato su una gravosa vicenda familiare che necessiterà del loro supporto per essere risolta.

7° posto Cancro: straniti. Il comportamento sopra le righe dell'amato bene potrebbe far storcere il naso ai nati del segno che, senza pensarci troppo, esigeranno spiegazioni a riguardo.

8° posto Leone: distratti. La concentrazione non sarà il piatto forte in 'casa' Leone questo fine settimana di dicembre. Meglio rimandare le incombenze meno urgenti a data da destinarsi.

9° posto Toro: fiacchi. Le energie potrebbero venir meno per i nativi che, a ragion veduta, prenderanno la palla al balzo per dedicare del tempo a loro stessi nel più totale relax.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: stressati. Le festività hanno messo a dura prova la pazienza dei nativi che in questo weekend potrebbero vivere situazioni di stress se le provocazioni continueranno.

11° posto Capricorno: ostinati. Le opinioni dei nativi in questi giorni saranno come 'scolpiti nella roccia' perché dissuaderli da tali punti fermi sarà una sfida che nessun amico vorrà cogliere.

12° posto Pesci: nullafacenti. La carta preferita dai nativi sarà il '4 di bastoni' in quanto ispirerà il modus operandi dei nativi che sarà all'insegna dell'ozio più assoluto, almeno per questo week end.