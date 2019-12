L'Oroscopo di domani, sabato 28 dicembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna transiterà in Acquario. Essendo in fase crescente, gli animi risulteranno accesi e agitati. In tanti avranno bisogno di staccare la spina dopo una settimana turbolenta. Qualcuno si ritroverà a fare i conti con un forte stato di costipazione, come nel caso del Toro. Qualcun altro, come ad esempio i nativi della Bilancia, avranno un calo fisico. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 28 dicembre

Toro - 12° posto - La settimana si concluderà lasciandovi debilitati e qualcuno dovrà battagliare con un forte stato di costipazione. Le troppe feste hanno lasciato un po' di caos da sistemare e dovrete rimettere tutto a posto. Quindi armatevi di pazienza e cercate di fare uno sforzo maggiore. A partire dalla serata tornerà la quiete, quindi cercate di non infilarvi in ulteriori situazioni complicate. Rimandate ad un altro momento le discussioni con i familiari altrimenti questo weekend sarà molto tormentato.

I cuori solitari ancora si ritroveranno a pensare a un vecchio amore.

Acquario - 11° in classifica - Aspettatevi un sabato a dir poco scalmanato. Non avrete un attimo di serenità e la colpa sarà della Luna che si ritroverà a transitare nel vostro segno. Tra uscite per la spesa e le immancabili pulizie casalinghe, ci sarà anche qualcuno che dovrà pagare delle riparazioni a causa di un recente guasto. Non lasciatevi cogliere dallo sconforto. Le coppie sposate da lungo tempo si ritroveranno a lamentarsi per via di una serie di mancanze. Avrete bisogno di maggiori attenzioni e soprattutto di una mano in casa. I cuori innamorati avranno un'intensa alchimia con il partner.

Gemelli - 10° posto - Giornata dedicata all'organizzazione dell'imminente Capodanno. Chi ha dei figli e lavora, non riuscirà a gestire tutto e desidererà un aiuto.

Ed ecco che in questo sabato vi ritroverete con i nervi a fior di pelle. Non avrete la più pallida idea di come programmare i vari appuntamenti della prossima settimana. Vi ritroverete a chiedere un favore o una mano. Cercate di pazientare perché domenica sarà una giornata migliore e tutto tornerà al suo posto anche se avrete un pochino di mal di schiena. I nuovi amori viaggeranno a gonfie vele, questo sarà un sabato favorevole per i progetti di coppia.

Pesci - 9° posto - L’oroscopo di domani si presenta sereno poiché sarà un sabato di relax e ozio. Nei precedenti giorni avete fatto moltissime cose rischiando di perdere le staffe con i familiari. Qualcuno vi chiederà un favore o un passaggio. Sfruttate questo weekend di solitudine per analizzare le vostre paure e per scardinarle in maniera definitiva.

Non si escludono momenti di confidenza con una persona a voi cara. La salute purtroppo sarà un po' ballerina. Cercate di curarvi di più altrimenti trascorrerete il Capodanno a letto.

Vergine - 8° in classifica - Sarà un sabato pieno di lavoro o di studio. Avete rinviato troppo a lungo i vostri doveri e non potrete più accampare scuse per procrastinare ulteriormente. Ci saranno alcune questioni economiche da affrontare, specialmente in vista dell'anno nuovo in cui desiderate accrescere i vostri risparmi e partire per un bel viaggio. Possibili inviti o appuntamenti per i cuori solitari. Se una certa persona non vi piace, non illudetela.

Bilancia - 7° posto - Le previsioni astrologiche di questo sabato 28 dicembre vi vedranno leggermente in calo. Il fisico è stato trascurato per tutta la settimana a causa degli eccessi di Natale e la poca voglia di fare fitness. Avete corso avanti e indietro accogliendo anche degli ospiti rumorosi. A partire da questa giornata avrete 48 ore di recupero, ma dovrete cercare di riposare senza pensare ai soliti problemi che vi attanagliano nel quotidiano. Le coppie sposate o conviventi si ritroveranno a rilassarsi insieme. Nel lavoro le polemiche non mancheranno.

Oroscopo del giorno

Cancro - 6° in classifica - L’Oroscopo del 28 dicembre dice che sarete impegnati pur essendo sabato.

Avrete del lavoro da smaltire ma dovrete procedere con estrema cautela. Sarà meglio organizzare in anticipo le cose da fare nella seguente settimana altrimenti rischierete di ritrovarvi ancora più sovraccarichi di impegni. In serata tutto volgerà a vostro favore e finalmente avrete modo di rilassarvi dedicandovi alle vostre passioni. Risulteranno a rischio i rapporti interpersonali, avete Giove e Saturno opposti. Alcuni dubbi lavorativi si riaffacceranno nella vostra mente.

Leone - 5° posto - In questa giornata dovrete fare attenzione agli sprechi e alle dimenticanze. Anche se sarete spensierati e positivi, rischierete di guastarvi l'umore per colpa di una sciocchezza.

Non dovrete andare in escandescenze altrimenti salteranno una serie di programmi. Evitate le provocazioni e focalizzatevi sugli aspetti positivi. Cercate di riposare il più possibile perché la prossima settimana avrete molte cose da fare. Possibili uscite in serata per i più giovani.

Sagittario - 4° in classifica - Questa settimana vi ha risucchiato tutte le forze perciò in questo sabato sarete molto stanchi. Mercurio nel vostro segno vi renderà più colti e ispirati. La fantasia sarà stellare, ma desidererete trascorrere l'intera giornata a poltrire, magari davanti alla televisione o in compagnia di un buon libro.

Siete un segno avventuroso, ma ogni tanto avete bisogno di starvene per conto vostro scollandovi il peso delle varie responsabilità. La prossima sarà una settimana divertente e non mancheranno le consuete emozioni di fine anno.

Scorpione - 3° in classifica - Si prospetta un sabato interessante per avviare dei progetti grazie a Marte nel vostro segno. Arriveranno ottime opportunità per le coppie più giovani che sognano di sposarsi o allargare la famiglia e per quelle coppie mature che sognano di partire per un viaggio o di avere dei nipotini. Comunque sia questo sarà un weekend sognante e stimolante.

Trascrivete i vostri desideri nero su bianco, magari si realizzeranno nell'anno nuovo. Qualsiasi problema finalmente sarà risolto. Il fisico necessiterà di maggiore movimento, inoltre dovrete alimentarvi meglio.

Ariete - 2° in classifica - Sarà un sabato avvincente e dedicato al completo recupero psicofisico. In settimana siete stati costretti a rinunciare ai vostri piaceri per dedicarvi a tutt'altro. Non sono dei mancati momenti di tensione e nervosismo, inoltre, dopo il Natale vi siete ritrovati a combattere con un terribile mal di testa o una certa indigestione. Per fortuna a partire da questa giornata ritroverete la volontà e lo sprint per dedicarvi alle vostre questioni personali.

Per quanto riguarda il lavorato e i sentimentale, tutto procederà come al solito.

Capricorno - 1° posto - Se in settimana l'amore ha subito un brutta botta, in questa giornata sarà possibile recuperare e riconciliarsi. Saranno chiarite tutte le questioni, anche economiche. Chi ha avuto dei dubbi o delle gelosie, si calmerà. Coloro che invece non riescono più a portare avanti una relazione, riusciranno a chiuderla soltanto nel 2020. Ormai le feste stanno per volgere a conclusione e qualcuno dovrà ritornare alla solita quotidianità fatta di lunghi viaggi di lavoro/studio. Cercate di non pensarci almeno in questo sabato e lasciatevi guidare da Giove e Saturno nel vostro segno.