Il 2019 volge ormai al termine e molti sono curiosi di conoscere cosa riservano gli astri per questi ultimi giorni dell'anno.

Tra i segni favoriti di sabato 28 dicembre vi sono sicuramente Toro e Pesci, che vivranno 24 ore positive nel lavoro e negli affari. Niente male dal punto di vista sentimentale anche i segni zodiacali di Scorpione e Capricorno.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): nonostante le festività natalizie, a lavoro e negli affari le cose da fare sono tante.

Vi attenderà, dunque, anche per questo sabato una giornata no stop.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): avere Giove e Saturno in opposizione astrale comporta inevitabilmente qualche contrasto con l'ambiente circostante.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): chiarimenti necessari in amore: dovrete decidere per un sì o per un no. Le stelle sono comunque dalla vostra parte, ma dovete chiarirvi prima bene le idee prima di fare scelte irreversibili.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): dovrete cercare di evitare inutili polemiche e superare conflitti in famiglia o con il partner.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): siete grintosi e vorresti affrontare tutti gli impegni con grande carica ed energia. Alle volte, però, è meglio approcciarsi alle situazioni con la giusta calma.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): dovete ritrovare la complicità perduta con il partner. Questo non sarà facile, ma dovete metterci tutto il vostro impegno per riuscirci.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): affronterete alla grande un nuovo impegnativo e prestigioso incarico di lavoro. Nonostante le piccole difficoltà iniziali, ce la farete alla grande, dimostrando a tutti il vostro valore professionale.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): possibili discussioni in famiglia, ma solo se i vostri parenti non vi daranno ascolto. Avete un piano di azione molto chiaro in vista dei prossimi giorni.

La fretta non è consigliabile.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): il pianeta Venere, di passaggio nel vostro segno zodiacale, favorirà i contatti umani e nuove positive conoscenze. La giornata sarà da vivere tra l'affetto della famiglia, lontano dallo stress della routine quotidiana.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): siete alla ricerca di nuove emozioni forti. Per fare un incontro importante, non aspettate che siano gli altri ad avvicinarsi: l'audacia relazionale vi aiuterà senza dubbio.

Toro (21 aprile – 21 maggio): in arrivo un po' di danaro in più. Bene anche lo studio e il lavoro, con tante gratificazioni che premieranno il vostro impegno e la vostra caparbietà.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): giornata tutto sommato normale, anche se la serata sarà un po' agitata.