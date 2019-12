L'Oroscopo di domani 7 dicembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Trovandoci nel bel mezzo della fase crescente lunare, in tanti si sentiranno più creativi del solito. In momenti come questi bisogna lasciarsi ispirare e premere sull'acceleratore che conduce verso il successo amoroso, lavorativo o finanziario. Risultano favorite anche le cure, per cui questo weekend promette di ridare l'energia persa durante la faticosa settimana appena conclusa. Ci saranno dei momenti di spensieratezza e ritrovo familiare, anche se i nativi del Cancro saranno lunatici e lo Scorpione dovrà fare i conti con delle misteriose insidie.

Scopriamo nel dettaglio le previsioni astrali del giorno per ciascun segno e relativa classifica.

Classifica e previsioni del 7 dicembre da Ariete a Vergine

Ariete - 2° posto - Grazie alla guida dalla Luna nel segno, in piena fase crescente, questo sabato ispira e risalta i sentimenti. All'interno della situazione amorosa non mancheranno sviluppi, soprattutto per chi è impegnato da pochi mesi o anni. Siete dotati di quel pizzico di coraggio che rende la vita più colorata. La vostra ispirazione sarà più brillante del solito e verrà a galla a partire dal tardo pomeriggio. Coloro che non provano più amore verso il partner, riusciranno a trovare le parole giuste per rompere e guardare avanti.

Entro la fine del 2019 dovrete cercare di sbarazzarvi di tutte quelle cose che non funzionano più.

Toro - 4° in classifica - Appartenendo ad un segno particolare, nella vita chiedete sempre certezze. Questo vale non solo in amore ma anche nel lavoro. Durante la settimana si sono verificate delle turbolenze, da un po' di tempo c'è qualcosa che vi preoccupa. Da domenica la ruota tornerà a girare positivamente, per cui sfruttate questo sabato per recuperare le forze psicofisiche. Giornata valida per lavarsi i capelli o per fare il bucato.

Gemelli - 7° posto - Questo sabato vi porterà a compiere delle imprese interessanti. Sarete indaffarati nella prima parte della giornata. Un familiare potrebbe chiedervi di sbrigare una faccenda particolare. Siete soliti spettegolare, ma in giornata dovrete fare attenzione a quello che direte. Durante un'uscita avrete modo di incontrare una persona che non vedevate da molto tempo e scambierete quattro chiacchiere. In serata cercate di rilassare la mente con una calda camomilla e un bel film romantico.

Cancro - 6° in classifica - L’oroscopo del 7 dicembre dice che sarete molto attivi ma anche lunatici e nostalgici. Spesso vi tormentate con mille preoccupazioni irrazionali e questo non aiuta a tenere sotto controllo i vostri stati ansiosi. I nativi di questo segno tendono a metterci il cuore nelle cose che amano. Per questo motivo questo sabato regalerà momenti intensi da vivere con la persona amata. Coloro che sognano l'amore vero, dovranno attendere l'arrivo della primavera. Chi è a dieta potrà fare uno strappo alla regola e concedersi una golosità.

Leone - 8° posto - Inconsapevolmente tendete a comportarvi in maniera egocentrica e questo porta le persone a guardarvi con antipatia. In questa giornata qualcuno che vi vuole molto bene cercherà di parlare con voi, dunque aprite le orecchie e ascoltate attentamente. Chi sta seguendo delle cure specifiche tornerà presto a sorridere. Non sarà la giornata giusta per mettersi a dieta, anzi sarà meglio rinviare a lunedì. Aspettatevi qualche dichiarazione d'affetto.

Vergine - 11° in classifica - Sabato all'insegna della spensieratezza, finalmente avrete modo di riposare.

Ci saranno delle piccole novità o uscite per i single. Tutto filerà abbastanza liscio, specialmente in famiglia. Le coppie di vecchia data si ritroveranno a trascorrere la serata insieme. Questo sabato promettente dovrà essere sfruttato nel migliore dei modi, magari si potrebbe organizzare una cenetta a lume di candela. Un parente potrebbe contattarvi, non lasciatevi turbare.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 3° posto - Buon sabato a tutti gli effetti, anche se qualcuno potrebbe lamentarsi.

Ci sarà bisogno di fare un cambiamento all'interno dell'abitazione anche perché potrebbero arrivare degli ospiti nelle prossime settimane. Da tempo fervono i preparativi del Natale, qualcuno si sarà già portato avanti altri invece saranno in procinto di incominciare. Comunque sia, non bisognerà trascurare il piano amoroso. Rispolverate il romanticismo e sfoggiate il vostro fascino. Avete un forte senso della giustizia.

Scorpione - 12° in classifica - Giornata da guardarsi alle spalle. Questo weekend nasconderà delle insidie. Qualcuno potrebbe lasciarsi innervosire o una certa situazione potrebbe precipitare.

La cosa migliore da fare sarà tenersi a debita distanza e parlare il meno possibile, presto le cose miglioreranno. Siete un segno molto emotivo e permaloso. Anche se tendete ad essere un pochino infedele, non tollerate i tradimenti. In passato qualcuno vi ha spezzato il cuore.

Sagittario - 9° posto - Appartenete ad un segno carismatico e dinamico. Questo sabato regalerà picchi di passione e flirt per i cuori solitari under 40. Da tempo qualcuno attende un evento. Cercate di essere più attenti agli altri, poiché spesso risultate arroganti. Chi ha un lavoro in proprio è sempre di corsa, ma in questa giornata sarà meglio staccare la spina e prendersi una serata di riposo assoluto.

Capricorno - 5° in classifica - Le previsioni astrologiche sono determinanti, infatti avrete modo di portare avanti tutti i progetti intrapresi nei giorni precedenti. Di solito siete molto tirchi e tenete d'occhio le offerte. In questo sabato vi sarà fatta una proposta interessante che finirà per dare una svolta differente alle vostre abitudini. Ultimamente siete annoiati e desiderate fare nuove conoscenze. Possibili colpi di fulmine per i cuori solitari, ma sarà necessario essere più intraprendenti del solito.

Acquario - 10° posto - In questo sabato sarete alquanto scontrosi, magari verso il partner.

Attenzione a non esagerare altrimenti si rischia di perdere tutto. Qualcosa vi turberà fortemente, ma non dovrete tenervi tutto dentro. Ci saranno dei lavoretti e delle sistemazioni da fare in casa perché presto qualcuno potrebbe venirvi a trovare. Evitate di fare le ore piccole sui social. Qualcuno si concederà una bella pizza in compagnia.

Pesci - 1° in classifica - L’oroscopo di domani si preannuncia migliore rispetto a quello dei giorni precedenti, anche se non si escludono degli imprevisti. Uscite, incontri, spese, sarà un sabato interessante ma dovrete fare attenzione a non spendere troppo.

Siete dotati di molta fantasia e spesso sognate ad occhi aperti. Sfruttate queste inventive per realizzare qualcosa di buono. Dovete tirare fuori eventuali sofferenze che sono rimaste nascoste nel profondo del cuore.